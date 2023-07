Barbón: "El voto táctico es el del PSOE"

"El voto táctico es del PSOE. Pido un voto de responsabilidad, respuesta y rebeldía, de que no nos rendimos". Adrián Barbón, presidente del Principado, que espera volver a ser investido la próxima semana para renovar el cargo, reclamó ayer en la Semana Negra el voto para su partido en las próximas elecciones generales. "Reaccioné con un ‘home no me jodas’ cuando se anunciaron para el 23 de julio, pero tiene su sentido", indicó Barbón, que también se refirió a otros asuntos, como la oficialidad de la llingua: "Asumí la culpa de que no se reformase el estatuto, pero el asturiano tiene futuro, será oficial más pronto que tarde".