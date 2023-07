Un duro relato sobre una joven trans marroquí

"Es una novela bastante dura, del estilo de los autores del género mexicano, que no se cortan a la hora de escribir la violencia. Estoy un poco cansado de que se quite la voz a la víctima y siempre sepamos lo que ha ocurrido a partir de la de un forense. Es necesario que la víctima exprese el dolor mientras lo está sufriendo". Youssef El Maimouni presentó ayer junto a Marta Robles en la Semana Negra su libro "Nadie salva las rosas", en el que cuenta la historia de Rihanna, una joven trans y de Marruecos, que es torturada hasta la muerte por sus secuestradores en las afueras de Barcelona.

Un trabajo que surgió por su ascendencia marroquí. "La Guerra Civil me interesa mucho. Mis padres proceden de una zona de Marruecos en la que se reclutaron muchos soldados para participar en el bando de Franco. Leí y me documenté sobre la Guerra Civil, pero la imagen que recibía no concordaba de las historias que narraban la guerra desde otro lugar. Intenté empezar a investigar, contrastar informaciones y abrir una especie de debate, para abordar una trilogía que analizase los conflictos desde las dos orillas del Estrecho", afirma el escritor.

¿Y qué ha intentando abordar en la novela? "La cuestión LGTBI en Marruecos. Tiene muchos saltos temporales, pero empieza allí", cuenta en primer lugar. "La protagonista es una persona que por su condición de género y sexual vive en un entorno hostil en Marruecos. Decide emigrar a España, pero se encuentra con otras problemáticas, como el racismo, las diferencias de clase o el tema económico. Aparecen un abanico de personajes que intentan reconstruir la vida de Rihanna, una persona bastante opaca, y después de su muerte las personas cercanas intentan descifrar quién era", comenta Youssef El Maimouni.

En el libro también se hace una crítica a Barcelona. "Se está convirtiendo en una ciudad que acoge muy bien a los expatriados, gente que viene con tarjetas de créditos, y que son diseñadores o que tienen la parte económica resuelta, pero no es cierto que acojan a estas clases más populares. Cada vez los desahucios son más numerosos. Ese capital humano que ha tenido Barcelona poco a poco se está perdiendo. Esta red comunitaria se está disgregando cada vez más", analiza.