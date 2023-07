"Garrincha solo es canalla con los canallas"

El abogado y escritor Juan Infante estará hoy, a las 20.00 horas, en la Carpa de la Palabra, para presentar "El gánster de Olabeaga", su última novela. El bilbaíno llegará a Gijón acompañado por la escritora Laura Balagué.

–¿Cómo define la cuarta novela sobre el detective Tomás Garrincha que hoy presenta?

–Es en la que Garrincha consolida su papel de protagonista principal, ya que incluso el título se debe a su lugar de residencia. Es un personaje con el que el lector empatiza por ser un hombre que acaba realizando funciones de detective. Se complica mucho la vida y muchas veces va más allá de lo que quiere, porque teóricamente está retirado y no debe realizar ningún delito. Pero esto no siempre es así. Garrincha, al final, acaba complicándose, interviniendo, con la policía detrás e intentando resolver temas criminales.

–¿Por qué acepta Garrincha abandonar su vida relajada para volver a la acción?

–Hay algo que le tira. Cuando entra, cree que no va a ser un tema especialmente dificultoso, pero al final le arrastra y es algo superior a sus fuerzas. El atractivo de él, de cara al lector, nace de que Garrincha sólo es canalla con los canallas y que mantiene unos principios. Por lo tanto, busca actuar por causas justas.

–A su obra "Sospechosos" la definía como la intriga más difícil de resolver. ¿Qué características destaca de esta nueva obra?

–En este caso, el tema de fondo es una serie de documentación de gran riesgo para servicios del Estado francés, entre otros. Se quieren conseguir porque detrás de ellos puede haber unas amenazas internacionales importantes. Aquí intervienen agencias de espionaje de Francia e Irán motivados por el desarrollo de la energía nuclear para la bomba atómica en Irán. Esto hace que tenga una complejidad internacional que no tiene un crimen casero como era el anterior.

–Bilbao continúa siendo un pilar fundamental en la saga. ¿Qué significa para usted la ciudad vasca?

–La novela negra, en general, siempre está ligada a una ciudad. Por ejemplo, en los casos del comisario Maigret, de Simenon, era París. En los de Sherlock Holmes es Londres. Aquí Garrincha, el protagonista, está ligado en todo momento a la ciudad de Bilbao, que es donde se desarrollan fundamentalmente las tramas que él investiga.

–¿Cómo es capaz de seguir conjugando sus dos profesiones?

–Al no vivir de la novela negra, tengo la suerte de tener menos presión por parte del editor en los plazos de entrega. Por lo tanto, me organizo y me acomodo bien para sacar una novela cada dos años. Es una profesión liberal que me permite encontrar mi espacio y poder escribir tranquilamente. Además, mi profesión me ayuda a conocer mejor los ambientes judiciales y policiales para así construir de forma correcta los procedimientos.

–De Gijón y de la Semana Negra guarda un grato recuerdo. ¿Qué espera de la XXXVI edición?

–La Semana Negra es el festival de novela negra más importante de España y probablemente uno de los más destacados del mundo. Si leemos el plantel de los 150 escritores que van a pasar por la Semana Negra, vemos que el nivel es muy alto y que hay gente que tiene una acreditada historia literaria. Esto es lo que mantiene a Gijón en un nivel tan alto.

–¿Qué otros proyectos tiene en mente para los próximos meses?

–Sigo escribiendo novela negra. Vendrá una nueva, que será una trama de espionaje diferente, pero con el mismo protagonista y en la misma ciudad. Dejaremos que "El gánster de Olabeaga" continúe creciendo y más tarde, dentro de un año aproximadamente, me plantearé editar la siguiente.