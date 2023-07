El Hospital de Cabueñes estrena protocolo en partos por cesárea para que madre y bebé sigan juntos

El Hospital de Cabueñes acaba de poner en marcha un nuevo protocolo asistencial de cesárea acompañada, un mecanismo que permite "fortalecer el vínculo emocional entre la madre y su bebé en las primeras horas de vida" al facilitar, al tiempo, que ambos permanezcan juntos y una atención segura. "Esto supone repensar la asistencia después de una cirugía para personas que están sanas. Antes la madre se iba a reanimación, durante tres o cuatro horas, y el bebé a la de neonatos. Esto no pasa en un parto normal, que están en contacto desde el primer momento; entonces, lo lógico era poder hacerlo también en el caso de las cesáreas", reflexiona Ángel Manuel Martínez Martín, jefe del servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario de Cabueñes.

A partir de ahora, el nuevo protocolo lleva a que la madre y su recién nacido pasen las dos o tres horas posteriores al nacimiento sin separarse, salvo para la valoración del neonato tras el alumbramiento. Además, confirman desde la consejería de Salud del Principado, tanto el bebé como su progenitora podrá estar en compañía de otra persona, por la madre, para colaborar en los primeros cuidados al pequeño. Este postoperatorio inmediato "será monitorizado por matronas o por la enfermera de neonatología", según criterio del pediatra.

La puesta en funcionamiento de este protocolo tendrá que esperar todavía unos días, puesto que durante esta semana no hay programada ninguna cesárea en Cabueñes. Pero, al menos, se ha logrado evitar que el verano retrasase la aprobación de este nuevo sistema del que se beneficiarán muchas mujeres. "Hacía falta diseñar ese protocolo y que se aceptara por todas las partes que intervienen en el proceso clínico, desde enfermería, anestesia, pediatras, ginecólogos, matronas… sin perder un ápice de seguridad de los cuidados y dando una calidad asistencial que antes no se daba. Antes había una pérdida desde el punto de vista emocional de la madre, y a partir de ahora se respetarán esas emociones al mantener juntos a la madre y al bebé", añade Ángel Manuel Martínez, que reconoce que esta idea llevaba tiempo planeando pero que, hasta ahora, por cuestiones de infraestructura, no se había podido realizar. "Ahora, con las nuevas dinámicas y nuevas mentalidades se ha podido llevar a cabo", añade el jefe del servicio.

A partir de ahora, explican desde la consejería, se va a aplicar el protocolo tan solo a las mujeres que se sometan a una cesárea que esté programada y en la que no se esperen complicaciones ni para la madre ni para el bebé. Paulatinamente, a medida que vaya avanzando esta técnica que ya funciona en otros hospitales, se ampliará a todas las mujeres a las que se les practique una cesárea "sin riesgos añadidos". Resaltan desde la consejería que, de igual forma que en otras áreas sanitarias, "los servicios de pediatría, anestesiología y obstetricia se han coordinado para elaborar el proceso asistencial de la cesárea acompañada, que completa otras líneas de trabajo incorporadas en el proceso del parto, como el contacto piel con piel tanto en alumbramientos normales como en cesáreas". En Cabueñes, alrededor del 17% de los 1.200 nacimientos se producen por cesárea, lo que supone unas 200 cada año. De ellas, un tercio son intervenciones programadas, confirman desde el área de Salud.