"El mayor éxito será ver El Bibio radiante de nuevo, que el público vaya en masa"

El empresario Carlos Zúñiga hijo (Valladolid, 1977) se encuentra estos días cerrando la contratación de toreros y ganaderías para lo que supondrá la reapertura de El Bibio con espectáculos taurinos del 15 al 18 de agosto. Acaba de recibir la notificación oficial por parte del Ayuntamiento que, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, le ha concedido la organización de la feria de Begoña de este año ante la idoneidad de su oferta y el abrumador respaldo de las peñas taurinas. Será un ciclo con cuatro festejos y en el que los abonados contarán con descuento.

–El pasado 15 de agosto, con la plaza cerrada, confesó que fue uno de los días más tristes de su vida. ¿Ahora ya está más contento?

–La verdad que sí. Lo digo con el corazón en la mano, y todavía me emociono cuando me preguntan. Lo hemos sufrido todos, pero yo me he sentido muy desamparado ante la ley, aunque, afortunadamente, sí que me he sentido muy amparado en esta andadura por todos los aficionados y por los partidos políticos Foro, PP y Vox. Y sí, el pasado 15 de agosto, sin toros en El Bibio, fue uno de los días más tristes de mi vida, pero el viernes pasado recibí una de las mayores alegrías, porque me concedieron la organización de la feria de este año. La esperanza es verdad que es lo último que se pierde, pero el camino ha sido duro. Desde luego, debo decir que vino un ángel, en la persona de Carmen Moriyón, a iluminarnos a todos de nuevo. La Alcaldesa ha cumplido su palabra y tengo que darle las gracias como un aficionado más, que es lo primero que soy.

–¿Y a las peñas taurinas?

–Totalmente. Quiero darles a todos las gracias con mayúsculas, porque hemos caminado de la mano en este duro desierto. Siempre he encontrado en ellos una voz de aliento y no les han dolido prendas para decir que yo era el empresario que mejor podía llevar a cabo la gestión de la plaza de toros de Gijón. Siempre lo digo, soy empresario taurino, pero, además, me siento de Gijón, porque tengo un hijo con sangre gijonesa. Que nadie dude que voy a poner toda la carne en el asador para que esta sea la mejor feria posible, la feria que los aficionados gijoneses se merecen.

–Para organizar una feria taurina se necesitan muchos meses de antelación, pero ha logrado apalabrar con las figuras que se reservasen las fechas de Gijón por si en mayo había cambio de gobierno en la ciudad. ¿Ha sido difícil retenerles?

–Siempre he tenido la puerta abierta de las figuras para anunciarlos en Gijón y en otras plazas. Pero esta vez, lo digo alto y claro, no han puesto ningún tipo de requisito. Se han mostrado cien por cien abiertos a torear en Gijón este año. Yo tampoco quería perjudicarles y que perdieran otras fechas ante la incertidumbre de las elecciones, y aunque todos veíamos que las cosas estaban muy bien encaminadas al éxito de que el centro derecha gobernase en Gijón, había incertidumbre. Y hubo un momento, a partir del mes de abril, cuando se abalanzaban las fechas del fin de semana anterior del 15 agosto en otras plazas, tomé la decisión de posponer la feria de Begoña a partir del 15 de agosto, porque era cuando veía que iba a haber menos actividad, que la Feria de Muestras seguía funcionando y, conociendo a la ciudad, que el público de Gijon se iba a volcar en masa. Y así lo desvelé para que la gente hiciera sus planes y no saliera de Gijón en esas fechas. A partir de ahí, ha sido muy sencillo, entre comillas, porque tanto las figuras como los ganaderos han preservado sus fechas y sus toros para estar en El Bibio. Si Dios quiere, el 18 de julio, el próximo martes, daremos luz verde y presentaremos los carteles.

–¿Cómo se hará el acto de presentación?

–Estará una figura del toreo ya retirada, que es Emilio Muñoz, y presentará el acto el periodista de «El Mundo» Vicente Zabala de la Serna. Espero que con ellos y con la presencia de la alcaldesa, Carmen Moriyón, hagamos algo especial para todos.

–Ahora que ya es oficial y está cerrando la contratación de las figuras, ¿qué le han transmitido por volver a Gijón?

–Las llamadas han sido de lo más cordial y sencillo que recuerdo. Nadie ha puesto condiciones para estar en Gijón este año. Estará Roca Rey, Alejandro Talavante, Morante de la Puebla, José María Manzanares, Sebastián Castella, El Juli, Tomás Rufo y el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza. Me reservo el resto de nombres, pero va a ser una feria de envidia para toda España.

–La presencia de Pablo Hermoso de Mendoza confirma entonces que uno de los festejos será una corrida mixta.

–Sí. El día 15 de agosto hará el paseíllo con un matador de toros y un novillero que me permitirá también que me reserve sus nombres. Es el guiño a la trayectoria de Circuitos Taurinos en Gijón, que siempre ha tenido presente a todos los escalafones en El Bibio.

–¿El elenco de ganaderías está ya cerrado?

–Todavía no. Seguimos rematando negociaciones y peinando el campo bravo para encontrar hierros de prestigios. Estarán seguro dos ganaderías con éxitos en los últimos años en Gijón, como Montalvo y José Vázquez. En breves fechas tendremos los carteles en la imprenta.

–¿Por qué la reducción de fechas?

–El mayor éxito de este año será ver El Bibio radiante de nuevo. Y para eso, hace falta que acuda la gente en masa. El bolsillo no sufre igual pagando seis entradas que cuatro. Lo hemos intentado condensar de común acuerdo con el Ayuntamiento y estoy convencidísimo de que habrá cuatro buenas entradas. No quiero que se sienta infravalorado el aficionado por la reducción de festejos, pero sí con una idea muy meditada.

–Y cuatro festejos son las mismas que muchas ferias importantes de España.

–O incluso más. Estamos a la altura de las grandes ferias. Pero lo que necesitamos es que acuda el público y se lo pongamos fácil al Ayuntamiento para que convoque un concurso para los próximos años, que será o mejor para todos.

–¿Los abonados tendrá descuentos y se recuperará la antigüedad?

–Sí. Recuperarán la del 2019, que son los abonos últimos que tuvimos con la plaza con el aforo completo. Además, queremos hacer también un guiño a la ciudad.

–¿Por ejemplo?

–Contaremos con la Banda de Música de Gijón durante todas las corridas, las barras del bar se adjudicarán a empresas locales y las almohadillas irán a beneficio de la Asociación Gijonesa de Caridad. También el autor del cartel de la feria taurina es gijonés, Noel Herrero, como viene siendo habitual.

–¿Confía en que sea una feria de éxito?

–Estoy inmensamente feliz. Me siento un privilegiado por volver a ser el empresario de la plaza de toros de Gijón, porque haya vuelto la libertad a la ciudad. Y desde aquí, mi agradecimiento a la afición y a los políticos valientes que han sabido dar a los ciudadanos de Gijón lo que tanto demandan.