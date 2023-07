Respaldo al desmontaje y reconstrucción de la fachada de Del Busto en Los Moros

Luz verde al desmontaje y la futura reconstrucción de la fachada de uno de los iconos urbanísticos de Gijón. El Consejo del Patrimonio Cultural del Principado de Asturias aprobó recientemente la «legalización del modificado del proyecto de rehabilitación, ampliación y reforma» del edificio de viviendas, obra del afamado arquitecto Manuel del Busto, ubicado entre las calles Los Moros, Munuza y León. La rehabilitación de este inmueble, cuya fachada está protegida por el catálogo urbanístico, permanecía paralizada desde febrero a petición del área de Disciplina Urbanística. Fue entonces cuando la promotora Durbelan procedió a su desmontaje ante el inminente riesgo de derrumbe, una decisión que tomaron para poner a salvo sus molduras y proteger el entorno.

De esta manera, la consejería de Cultura reconoce que fue acertada la decisión de la empresa dada la urgencia a pesar de no contar con permiso municipal para ello. El documento respalda, como también el informe municipal remitido desde el Ayuntamiento, «con carácter excepcional su desmontaje con posterior reconstrucción, por motivos de índole técnica, como «la singularidad constructiva de su fachada, sus daños y disgregación de los elementos a conservar», además de «motivos de interés público» como «la seguridad de bienes y personas, propios y ajenos». Y añade que era «imposible garantizar de otra manera» su integridad.

El 6 de abril, apenas dos semanas después de su paralización, la promotora presentó al Ayuntamiento el proyecto con la memoria, planos y presupuesto modificado. Tan solo seis días después, la documentación recibió el informe favorable desde Urbanismo y la Comisión de Catálogo. Sin embargo, no fue hasta el más de dos meses después, el 22 de junio, cuando el Ayuntamiento remitió a Cultura la información al completo. Previamente, la propia Comisión del Catálogo reconoció que «la fachada a mantener no reunía las condiciones autoportantes que permitiesen el vaciado en condiciones de seguridad». Asimismo, la concejala de Urbanismo, Dolores Patón, señaló en la comisión del 21 de marzo que «la promotora no derribó la fachada», sino que «la desmontaron ordenadamente de cara a poder restituirla». «La estructura estaba muy afectada y era un peligro», remató. También la arquitecta de la Dirección General de Patrimonio Cultural, a fecha 27 de junio, defendió en su informe técnico la actuación, ratificado tres días después por el Consejo de Patrimonio.

El edificio de viviendas consta de un bajo comercial y tres plantas. Las dos más altas fueron las desmontadas ante el riesgo de derrumbe. Todas las piezas fueron en su día catalogadas y permanecen conservadas para su futura reposición. Y ahora se hará lo propio con la primera, ya que el Principado también ha autorizado su desmontaje y posterior reforma por los mismos motivos, siempre y cuando se realice una fotogrametría completa o levantamiento planimétrico con numeración de las piezas (deberá formarse un inventario) para la reconstrucción. En ese sentido, Patrimonio exige que «en un plazo de un mes desde el desmontaje» se presente una propuesta de reconstrucción de «toda la fachada con las piezas recuperadas» al Ayuntamiento «por tratarse de una actuación excepcional no prevista». Después, el área municipal de Urbanismo lo remitirá de nuevo a la consejería de Cultura.

Para llevar a cabo este proyecto, la promotora deberá cumplir prescripciones como «respetar el interés que motivó la declaración de conservación» sin perjuicio del uso de técnicas o materiales contemporáneos, garantizar la integración de materiales repuestos en el conjunto, respetar la fisionomía del edificio, sanear las piezas objetos de la intervención y preservar aquellos elementos que «contribuyan al carácter original». La aprobación del modificado del proyecto es compatible con el seguimiento correspondiente que se lleve a cabo desde el Ayuntamiento de Gijón para que la restauración se ejecute de forma adecuada.

Nuevas viviendas

El riesgo de derrumbe fue fruto de la avanzada corrosión del hierro de los forjados, lo que provocó un aumento de su volumen, y las importantes grietas y deterioros del revoco y el ladrillo de la fachada, con evidentes rasgos de deterioro. Los responsables del proyecto solo contaban con el visto bueno de Urbanismo para proceder al vaciado interior del edificio, donde se proyectan ocho viviendas de lujo, bajo la firma del arquitecto Patxi Mangado, sumando el solar colindante. Se trata de un permiso habitual en la restauración de este tipo de inmuebles en los que es necesario conservar la fachada por su valor patrimonial.

El edificio ubicado en la esquina de las calles Los Moros, Munuza y León se construyó en 1913 a raíz de un encargo de Manuel Fernández al prestigioso arquitecto Manuel del Busto. En un primer momento, el inmueble fue concebido como vivienda unifamiliar en tríplex, contando con un local comercial en su bajo. La operación para su renovación fue aprobada definitivamente en Pleno en 2021. Las características de este inmueble se encuentran recogidas en el libro «El Gijón de Manuel del Busto», del historiador Héctor Blanco, colaborador de LA NUEVA ESPAÑA, en el que se destaca que su composición conserva «una cierta estética ecléctica con la pervivencia de un sustrato modernista».