Cuatro meses de obra para el corredor verde en el entorno escolar del Polígono

Tres actuaciones vinculadas a proyectos con financiación europea del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia iniciadas por el anterior equipo de gobierno de PSOE e IU recibieron ayer un nuevo impulso desde la Junta de Gobierno ocupada ahora por ediles de Foro, PP y Vox. Por inmediatez, el proyecto que antes verá la luz es el corredor verde diseñado en la calle Puerto de Somiedo, del Polígono, como espacio renaturalizado en un entorno con gran concentración de equipamientos educativos. El gobierno adjudicó ayer las obras a Alvargonzález Contratas por 261.578 euros y cuatro meses de plazo.

También se aprobó la contratación de la redacción de las obras de reforma del colegio público Los Campos a la UTE formada por Amaya Salinas de León, Pablo Núñez y Juan Vicente García por 182.000 euros. Unas obras con un coste estimado de unos 3,8 millones de euros.

Y 1,6 millones y catorce meses de obras son los parámetros de las obras de conversión de parte del edificio de Vicasa en futuro albergue de peregrinos de Gijón. La Junta de Gobierno dio ayer el visto bueno para que esos trabajos salgan a licitación. El hecho de que cuenten con financiación europea ha sido básico para que Foro y PP hayan hecho suyo un proyecto con el que no estaban de acuerdo en origen. No hay que olvidar que ambos partidos habían unido fuerzas para que la Casa Paquet fuera ese albergue. Un proceso que el PSOE interrumpió al llegar al gobierno en 2019 apostando por Vicasa. El anterior gobierno reconvirtió la Casa Paquet en centro de información turística y sede de servicios municipales.

"No es nuestro proyecto, pero una vez que está hecha la reforma de la Casa Paquet y hay financiación europea para Vicasa toca ejecutar la obra para no perder un dinero importante. Por responsabilidad toca seguir adelante con el proyecto", indicaba ayer mismo el portavoz del gobierno, el edil forista Jesús Martínez Salvador.

Ya sin el condicionante de tener financiación europea, la Junta de Gobierno dio el visto bueno a otros contratos: uno de 300.000 euros para nuevas regulaciones semafóricas en Nuevo Roces y otro de más de 630.000 para la gestión del proyecto 11x12 en quince centros escolares de la ciudad. Además, se aprobó el convenio con la Cámara de Comercio que garantiza una aportación municipal de 175.000 euros a Mercaplana.

Lo que no ha podido salir adelante es la concesión hostelera del bar del parque del Lauredal. Finalmente, el gobierno la ha declarado desierta al no poder aportar toda la documentación la única empresa que se había presentado a la licitación. Martínez Salvador avanzó ayer que se va a reconsiderar el proyecto de cara a que no sea tan gravoso para los candidatos a los que ahora se exigía una importante inversión en la construcción de un nuevo edificio. Se baraja hacer una exigencia de obra más sencilla al futuro concesionario o que la obra se haga previamente a través de planes de empleo.

David Rionda, cesado

Fuera del orden del día de la Junta de Gobierno, y en el contexto del cambio de estructura directiva que conlleva un cambio de gobierno, ayer se aprobaba el cese del actual director general de Promoción de empleo, David Rionda. El área de empleo es competencia de la concejalía de la popular Ángela Pumariega.