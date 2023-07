"No imaginábamos que fuésemos a superar el año pasado y hemos tenido cinco llenos"

El festival de Metrópoli volvió a dejar su huella en el verano de Gijón tras una nueva edición multitudinaria que hasta el pasado domingo congregó a 400.000 personas tras diez días llenos de música, arte y entretenimiento. Familias enteras, grupos de amigos, este evento para todos los públicos, en su décimo aniversario, logró varios llenos de "sold-out" como los de Lola Índigo y "Camela" a lo largo de un ciclo que volvió a con éxito la música, las exposiciones, la gastronomía y todo tipo de charlas. Suca Barredo, codirectora de Metrópoli mira ya el próximo reto en la región: el Festival Boombastic, que se celebrará en el recinto de La Morgal, en Llanera, los próximos días 20, 21 y 22 de julio.

–¿Han logrado cumplir las expectativas con la décima edición de Metrópoli?

–Sí, por encima de lo que pensábamos. No nos imaginábamos que fuésemos a superar el año pasado y este año hemos tenido varios "sold-out", cinco en concreto con el del último día.

–En varios casos se agotaron las entradas con mucha antelación con respecto al inicio de los conciertos.

–Tomamos las decisiones viendo las entradas que hay vendidas, controlando la gente que sale y entra del recinto. Este festival no es de aquellos que entras y no sales, sino que pasa por el festival mucha gente debido a que hay muchas actividades en el interior, no solo los conciertos, sino también exposiciones, la Comic Con, el metro-sport, la zona infantil... y debido a un tema de seguridad debemos controlar toda la gente que hay dentro. El problema es que a última hora es cuando se compran muchas entradas en taquilla, entonces hacíamos "sold-out" vía online. Si llegaba un momento que nosotros veíamos que había mucha gente dentro a la vez se regulaba, ya que una persona puede estar en el recinto más de una vez. Se cooperó muy bien con la seguridad y colgando el cartel de aforo completo para que todo el mundo está bien y por un tema seguridad.

–¿Confían en que el éxito de público de este año en Metrópoli repercuta para el próximo año?

–Sí. Esto ya nos pasaba antes, pero este año hemos notado una notoriedad muy grande, sobre todo con la Comic Con a través de una de las personas más importantes del cómic del mundo y es aquí donde, a nivel internacional, nos han escrito para volver el año que viene. Pero para el festival Metrópoli, que programa mi compañero Marino González, a él ya le han propuesto grandes bandas internacionales venir, pero el problema es que son unas fechas en las cuales los artistas han de estar de gira o tour, no vale que nosotros queramos traer el que queramos.

–Tras la experiencia de estos diez años. ¿Se pueden seguir haciendo mejoras en la idea del festival para la próxima edición?

–Nosotros aprendemos de todo y ya tenemos experiencia en mejorar, y lo que queremos es mejorar la experiencia del cliente, que no se formen tantas colas, mejorar la entrada al recinto, que la gente esté más cómoda, a pesar de que no hemos recibido muchas quejas solo el primer día, porque que la gente no miraba que teníamos muchas salidas de emergencia y todo el mundo salía por el mismo lugar. Pero bueno, sinceramente, creo que lo hemos hecho y lo hemos organizado bastante bien, porque año tras año aprendemos de todo lo que nos dicen debido a que nuestro objetivo principal es el de mejorar.

–Después de Metrópoli, la fiesta continúa con el Boombastic en Llanera a partir del 20 de julio. ¿Muchas expectativas?

–Como novedad este año, y para que todo vaya bien, dispondremos de un sistema de prevalidación, cambiando el del año pasado que era directamente en el recinto, y se pueden recoger las pulseras para el evento en varios puntos de Asturias, en los tres Cortes Ingles que hay, a partir de este jueves, en Fnac del Parque Principado y en la Casa de Cultura de Lugo de Llanera. Esto lo hacemos para que la gente pueda organizarse, evitar líos y que para cuando empiece el festival la gente esté ya acreditada y así podrán evitar la cola al acceder.

–¿Está ya todo preparado para el Boombastic?

–Estamos con muchísimas ganas, muy ilusionados y muy muy contentos con este cambio a La Morgal. El recinto es una maravilla y llevamos muchos días montando a pesar de que tenemos equipos funcionando simultáneamente en Metrópoli y todo va perfectamente.

–Tanto en Metrópoli como en el Bombastic ha tenido cabida el fenómeno que está de moda ahora, la "Bresh". ¿Como ha ido?

–Tenemos dos fiestas insignia en Bombastic, que son la "Bresh" y "Boom Boom", que se realizan sobre todo en Madrid, a pesar de que la "Bresh" sea Argentina, y son dos fiestas que aúnan siempre artistas de primera categoría y que acumulan un montón de gente, que lo hacen muy bien, animando muchísimo. Para nosotros es muy importante ya que es un rollo muy urbano y es la música que nosotros hacemos, y por este motivo pensamos que tanto "Bresh" como "Boom Boom" no pueden faltar en el Bombastic.