Lara Martínez es una de las cuatro ediles del PSOE que trabajarán en régimen de dedicación exclusiva. Una situación que ha llevado a la socialista a formalizar su renuncia como gerente de la empresa municipal Divertia. El resto de las dedicaciones exclusivas del PSOE son para Carmen Eva Pérez, Marina Pineda y José Ramón Tuero. A Tino Vaquero, abogado en ejercicio, se le asigna una dedicación del 75%.

Ello supone que el líder del grupo, Luis Manuel Flórez, «Floro», no tendrá un sueldo del Ayuntamiento más allá de las dietas asignadas a los ediles no liberados por asistencias a plenos, comisiones y juntas rectoras. En igual situación se quedan Juan José Alonso Ordiales, Natalia González y Jacobo López. Desde el PSOE se reivindicaba ayer que el portavoz del partido más votado en las últimas elecciones «ha renunciado a cobrar un salario del Ayuntamiento». Cabe recordar que Flórez está jubilado. El PSOE era el único grupo municipal que aún no había concretado el nivel de dedicación de sus ediles.

Mientras, los grupos municipales concretan su estructura de trabajo. IU acaba de fichar como asesor a quien fuera presidente tanto del Conseyu de Mocedá de Gijón como del de Asturias, Álvaro Granda. Gijonés nacido en 1989 es licenciado en Historia y tiene un máster en Análisis Sociocultural. Formo parte de la candidatura del partido encabezada por Javier Suárez Llana.