Barbón se "arruina" con los libros

"Me acabo de arruinar comprando libros sin parar". Así bromeó ayer el presidente Adrián Barbón durante su visita a la Semana Negra. El mandatario regional no dudó en tomarse su tiempo para echar un ojo en todos los puestos de libros, además de hacerse fotos con más de un centenar de visitantes. Adquirió una decena de volúmenes y los escritores no dudaron en aprovechar la ocasión para tomar una fotografía del presidente con sus libros. Otros optaron por dejarle una dedicatoria personal. "Esto ye un lujo, no sé ni qué poner", decía uno de ellos entre risas. "No me salían las palabras", explicó otra autora, aún sorprendida.

El dirigente socialista mostró especial interés por los libros con base histórica, las novelas policíacas e incluso los cómics. "El éxito de la Semana Negra se debe a su combinación de cultura y ocio, eso hace que haya llegado a su edición número veintiséis", subrayó Barbón. Su presencia generó un enorme revuelo. "Parece que esté Brad Pitt en vez del presidente del Principado", comentaba una visitante, asombrada, esperando entre los curiosos que se arremolinaban junto al líder del PSOE regional. Adrián Barbón aprovechó el final de su visita para participar en el nuevo podcast de la Semana Negra, organizado por la Consejería de Educación del Principado de Asturias. "Necesitamos una educación que apueste por el bienestar emocional, además de por la cultura, por supuesto. Son bases primordiales para el avance de nuestra sociedad", concluyó.