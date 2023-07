"Me entusiasmaba ejercer el derecho laboral durante el movimiento obrero"

La "intachable conducta en el ejercicio profesional" del abogado Andrés de la Fuente Fernández (Murcia, 1942) ha sido reconocida con la insignia de oro del Colegio de la Abogacía de Gijón, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA. "Me entusiasmaba el derecho laboral durante el movimiento obrero", rememora. La recibirá el próximo 7 de septiembre.

–¿Agradecido con la distinción de sus compañeros letrados?

–Mucho. Tengo una gran relación con todos los compañeros de profesión. Fui miembro de la junta de gobierno del Colegio, en los años ochenta, durante muchos años, cuando era decano Pedro de Silva Sierra, el padre del expresidente del Principado de Asturias.

–¿Quería ser abogado desde niño?

–Soy de Infiesto, donde estudié el Bachillerato. Luego ya me fui a Oviedo. Quería ser pintor y me metí un año en la Escuela de Artes y Oficios. Tenía unos profesores insoportables y lo dejé. Ahí fue cuando me matriculé en Derecho.

–¿Y cómo acabó en Gijón?

–Vine un verano a dar clases de Matemáticas al Instituto de La Calzada. Ejercí como profesor mientras estudiaba y justo de recién licenciado. Conocí a mi mujer, Carmen Gómez Ojea, y me entusiasmó la ciudad. Nos casamos en 1966 y ya vine a vivir aquí. El último curso lo terminé en lo que llamaban la Universidad de Cimadevilla. Empecé a ejercer en 1973. Al principio toqué un poco de todo. Administrativo, penal... Pero muy poco. Lo que más me gustaba era el Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Era la etapa de los años 70. Fin del franquismo, donde surgía el movimiento obrero. Me entusiasmaba.

–¿Cómo fueron los comienzos?

–El primer despacho fue el de Francisco Rimada Vigil. Un personaje extraordinario. Con él empecé. Le tengo mucho cariño. Acabé creando mi propio despacho, "Letrados De la Fuente", en los años noventa. Ahora lo llevan mis dos hijas, que son abogadas, y mi hijo, que es informático. Quería que ellas estudiasen Medicina y no Derecho, pero debía gustarles mucho verme a mi manipular el "Aranzadi"... (risas).

–¿Su primer pleito ganado?

–Un recurso que no pude firmar porque todavía no estaba colegiado. Me habían condenado en vía penal a un día de arresto por supuestas coacciones a un comisario. Lo firmó en mi lugar Rimada. Lo estimaron y me absolvieron.

–Ha vivido grandes cambios sociales en su trayectoria.

–En 1973, trabajé solo un día como secretario del Alcalde, Luis Cueto-Felgueroso. Conseguí el trabajo gracias a mi suegra. El mismo día que empecé, un comisario de Policía se reunió quince minutos con Luis y se marchó. Inmediatamente, me hizo pasar y me tuvo que despedir porque amenazaron con cesarlo si no lo hacía. Me consideraban un desafecto al régimen. Nunca había militado en un partido, ni me había afiliado a ningún sindicato clandestino, pero estaba fichado. Me conocían porque fui presidente de "Gesto Teatro de Cámara" y mi mujer, tesorera. Sabían que Gesto era un lugar donde acudían socialistas y comunistas.

–Defendió a muchos trabajadores en todos estos años.

–Llevé miles de pleitos en mi carrera y siempre tuve una gran afección con los sindicatos. Con UGT, Comisiones Obreras, CNT... Siempre me gustó mucho la defensa de los sindicatos. Pero los sindicatos de entonces.

–¿Cuál fue la figura más inflluyente de su carrera?

–El juez Antonio de Oro Pulido. Un día me dijo: "Andrés, los abogados no trabajáis nada. Lo dejáis todo para los jueces". Aprendí a hacer demandas. Eran muy extensas porque estaban muy fundamentadas.

–Ha vivido en primera persona la digitalización de la profesión.

–Hasta los 80 no tuve ordenador. Tenía una Olivetti. Luego empecé a trabajar con la informática. Compré un Machintosh; me costó lo mismo que un Seat 600.

–Y aún sigue al pie del cañón.

–Ahí sigo, aunque todo es muy diferente. ¡Todavía tuve un par de juicios recientes!