"Lo más importante es tocar en directo"

Desde que se formaron como banda, "La Paloma" no ha hecho más que correr. Tras sacar su primer EP a finales de 2021, el grupo madrileño intentó llevar su música a todos los lugares posibles. A los pocos meses ya habían llegado a escenarios en México y Estados Unidos. Ahora, el grupo formado por Lucas Sierra, Juan Rojo y Nico Yubero, que ejerce de portavoz de la banda en esta entrevista, llega a la primera edición del Soundfest Festival en Gijón este domingo como parte de la gira de su nuevo álbum, "Todavía no", que estrenaron en febrero.

–Al grabar el nuevo álbum intentaron ser fieles al directo. ¿Los conciertos son muy importantes para ustedes?

–Nuestra intención era dejar grabado cómo suena la banda en el momento. Desde que estábamos haciéndonos la idea de juntarnos para hacer música la intención siempre fue empezar haciendo bolos. No la única, porque en cuanto nos encerraron tuvimos que empezar a grabar. Pero sí, nuestra idea original era empezar con los directos. Era lo más importante para nosotros y lo sigue siendo.

–¿Qué se siente al tocar y compartir escenario con una lista tan potente como la del Soundfest en Gijón?

–Nos motiva. Si ya tocar con cualquier grupo nos motiva, hacerlo con bandas más grandes lo hace mas divertido y más dinámico. Para nosotros es como ir a una fiesta donde tenemos un ratito donde tocar nuestras canciones y eso mola.

–Les han llamado "noise rock", pero han dicho que no son de etiquetas- ¿Cómo definirían su música?

–No sé si podría definir mucho el estilo como tal. Diría que somos una banda de formación clásica y que hacemos canciones. Si hay alguna duda puedes entrar a internet y escucharnos. No nos queremos enmarcar y encerrar en nada. Tampoco lo pensamos mucho. Cuando hacemos las canciones, las ensayamos y las grabamos, como le pongamos tiempo a pensar donde encajarlas pierde la magia. Nos gusta pensar que trabajamos las canciones y las ponemos en un contexto que represente nuestra identidad. Al final, hacemos la música que nos sale y nos gustaría escuchar.

–Le ponen mucho énfasis a la idea de evolucionar su música, ¿en qué sentido?

–Nosotros siempre estamos componiendo constantemente, no nos complicamos ni pensamos demasiado en la música que ya hemos hecho. Intentamos hacer propuestas nuevas que podamos enmarcar en el sonido del grupo. Creo que es algo que hemos conseguido bastante en este último disco sobre todo. Siempre intentamos evolucionar, otra cosa ya es que lo acabemos consiguiendo. Pero esa es la idea y creo que, por ahora, nos esta yendo "guay".

–¿Qué nos tiene La Paloma preparado para el concierto?

–Queremos transmitir nuestra energía en el directo. Intentaremos tocar todas las canciones que podamos en el tiempo que tengamos, y probablemente no hablemos mucho, no somos muy de chapas. Del EP probablemente tocaremos todas las canciones, pero también del álbum. Tampoco tenemos demasiadas canciones.

–¿Del nuevo álbum cual es la que más le gusta?

–Va cambiando. Ahora la que me esta gustando tocar más es la de "Sigo aquí".

–¿Cómo ven el panorama de la escena "indie" actual?

–Creo que estamos en un buen momento. Hay muchos grupos con muchos artistas y muchas oportunidades. Incluso nuestro proyecto hace unos años tal vez no hubiese sido posible. Ahora hay mas oportunidades para bandas como las nuestra, que, bueno, viene de nada. También hemos notado que ahora hay más confianza en las bandas y los artistas nuevos. Es más facil que nos incluyan en carteles de festivales. Creo que es una consecuencia de que ahora hayan más bandas, más música y más espacio. Hace unos años los festivales no eran tan populares, ahora están en su peak.

–¿Cuáles han sido sus mayores influencias para su música?

–Depende del día. Más que a nivel de la composición nos hemos concentramos más en como suenan los grupos que nos gustan, que propuestas de sonido llevan y que trabajos hacían. Hemos hecho un popurrí de ello y luego hemos hecho lo nuestro. También está la influencia del bagaje que cada uno lleva de la música que escuchábamos. Crecimos mucho con la música de los "Strokes", de "Artic Monkeys" y, yo personalmente, de "Queens of the Stone Ages". Lucas Sierra, por ejemplo tiene a los noventa como una época muy presente y Juan es un tío que escuchaba mucho jazz y hip hop. Creo que hemos hecho una buena mezcla de eso. Ahora últimamente he vuelto a escuchar un poco de "Placebo" y "Deftones".