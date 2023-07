Mucho más que libros en la Semana Negra

La Semana Negra va mucho más allá de los libros, ofreciendo una amplia gama de experiencias y productos únicos. El stand más grande de la feria es el de Cash Now. "Nosotros lo que traemos son libros, cds, películas, además de variedad de mercancía que tenemos en la tienda, para hacer un poco de liquidación", afirma Simón Iglesias, uno de los participantes en los puestos.

En este tipo de eventos no puede faltar la artesanía. "Feelings", por ejemplo, es un puesto que ha estado presente en todas las ediciones de la Semana Negra. "Es la primera vez en 36 años que hacen un montaje curioso, es de agradecer" explica el veterano, Pedro Espinosa. Gustavo Marín, representante de "Veralia Artesanía", ofrece productos elaborados con resina y madera. Aunque es argentino, ha encontrado su hogar en Oviedo y solo participa en ferias de fines de semana, excepto en eventos especiales como este. "Hay diferencia con el tema de la carpa y de la gente", comenta Gustavo. Borislava Milenova representante de "Volvoreta Complementos", por su parte, hace resaltar la calidad y el carácter exclusivo de sus productos. "Es todo nacional, trabajamos con dos empresas "Rosme" y "Orfega Compostela", dedicadas a la fabricación de artículos de piel y bisutería" explica. Celebra su primera vez en la Semana Negra. "Llovió y no hubo goteras que es lo que más preocupaba" exclama entre risas. En relación a las ventas "varían considerablemente según el día" comenta, poniendo un curioso ejemplo "el día que más gente hubo fue el domingo y sin embargo es el día que menos ventas tuve". Una de las grandes novedades de este año es la llegada de "Tatto studio" representado por Sheila Vaquero. "Es el primer año que nos ponemos ya que salió un nuevo decreto de sanidad" comenta y tranquiliza explicando; "Estamos esterilizando y manteniendo la higiene como obliga sanidad". No importa si eres amante de la lectura, un buscador de tesoros o un fanático del arte corporal, en la Semana Negra puedes encontrar casi de todo.