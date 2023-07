Un montaje sobre Gijón creado por artistas locales abre el festival de drones de Poniente

Dos noches, tres espectáculos diferentes, cuatro pases y más de 200 drones en cada montaje jugando en el cielo de Gijón. Así es el Drone Show Festival con el que Gijón inicia este fin de semana su Fiesta del Cielo, que terminará el día 30 con el multitudinario Festival Aéreo Internacional de San Lorenzo. El Drone Show Festival arranca esta noche con una doble cita en Poniente –a las 22.15 y 23.45 horas– para ver el montaje «Planeta Gijón», diseñado en exclusiva para Gijón con participación de profesionales asturianos e imágenes en tres dimensiones.

El sábado se repetirá horario, pero no montaje. A las 22.15 se podrá ver el espectáculo «The signature of transition» de una compañía de Países Bajos y a las 23.45, y llegada de Estados Unidos, la propuesta «The origin of the universe»

El reto es, como mínimo, duplicar el número de 100.000 personas del año pasado. «Este año contamos con el doble de drones, para tener el doble de espectáculo, será algo mágico», afirmaba en la presentación del evento Fran Arnau, director general de Flock Drone Art, empresa organizadora junto a Divertia. También el despliegue será mayor a nivel de luces y sonido. «Se multiplica todo lo que había por 4 o por 5 para conseguir un nuevo hito», añadía Arnau. Gijón se consolida como sede de un evento que busca ser referente mundial.

A la búsqueda del éxito se ha sumado la apuesta por un espectáculo propio. «Planeta Gijón» es un show de Gijón y por Gijón en el que los ciudadanos disfrutarán de un viaje por la ciudad y sus referentes», describía Diego Losada, jefe de la unidad de comunicación de Divertia. La representación –que tendrá una duración de 12 minutos debido a la corta batería de los drones– ha sido concebida al completo desde Gijón. La idea, el relato y la historia surgen del equipo de Divertia, la música lleva la firma del director musical e instrumentista David T. Ginzo y la voz que se oirá será la de la también gijonesa Ana Viñuela, actriz de doblaje, locutora y cantante.

Los drones serán solo el aperitivo de todo lo que ofrecerá la Fiesta del Cielo entre el 17 y el día 30 de este mes. Entre los talleres y exposiciones que componen un programa repleto de actividades en torno a las aeronaves, los drones y la fotografía de aves destaca «De ruta por Gijón con Galileo», un itinerario por la ciudad en forma de búsqueda del tesoro a través de los sistemas de posicionamiento por satélite. Hoy, además, se inaugura la exposición aeronáutica organizada por el Círculo Aeronáutico Jesús Fernández Duro en la Colegiata de San Juan Bautista.

La programación culminará, el día 30, con una cita ineludible. El Festival Aéreo Internacional, regresa a la ciudad con su XVII Edición en la playa de San Lorenzo.