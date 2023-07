"Rompimos con la lógica de que la cultura era de salón"

El escritor asturmexinaco Paco Ignacio Taibo Mahojo, nacido hace 74 años en Gijón, fue el creador, en 1988, de la Semana Negra de Gijón, certamen que este año cumple su 36ª. edición, la undécima desde que Paco Ignacio Taibo II, como es más conocido, dejara de dirigirla. Escritor y editor –dirige en México el Fondo de Cultura Económico– recibirá mañana sábado, en la Carpa del Encuentro, un homenaje de la Semana Negra, que este año también lo ha convertido en «Rufo», la mascota del certamen. El homenaje llega en un año en el que la Semana Negra ha conseguido la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes del Ministerio de Cultura y la Medalla de Oro de la Ciudad. Taibo destaca que la Semana «ha puesto el nombre de la ciudad a escala planetaria».

–¿Por qué eligió ser Paco Ignacio Taibo II?

–Porque la palabra júnior sonaba a hijo de papá y tener dos apellidos cuando tienes dos nombres es ponerle una línea eterna a la cabecera de un libro. Mi padre fue el de la idea, en una conversación nocturna en el año 1975, cuando yo publicaba mi primera novela, dijo «yo I, tú II». Le dije «¿no suena muy monárquico, papá? y me contestó, «no, como los pelotaris».

–¿Qué le parecen los reconocimientos a la Semana Negra?

–Esas medallas le hacen justicia a lo que es un fenómeno social, que es lo que sobre todo es la Semana Negra, el encuentro de una manera de hacer festivales con una ciudad y sólo pudo haber sido en Gijón.

–¿Cómo recibe el homenaje que le hacen?

–Raro. Desconcertante. ¿Dan premios por viejo?

–Algo más será.

–La dirección de la Semana y Ángel de la Calle son notablemente generosos. Están reconociendo en mí el proyecto, que sobrevive, que era muy novedoso cuando la creamos; rompimos con la lógica de que la cultura era el salón literario y fuimos a la calle, calle, calle, calle. A la contaminación con lo festivo, a la literatura que cuenta la calle, al debate político muy intenso a lo largo de todos los años; al debate social, a los temas calientes y a las maneras calientes de contarlos y escribirlos.

–¿Cuál fue el papel de Areces?

–Importante. Como alcalde de Gijón y luego como presidente del Principado, era un motor. Siempre fue un gran apoyador, porque creía en el proyecto firmemente.

–¿Cómo recuerda los orígenes?

–La idea era tratar de buscar un festival de nuevo tipo, pero tuvimos que concretarlo, porque no estaba tan claro al principio. Fue adquiriendo forma en los tres primeros años. Y mi virtud es que no había año en el que no tuviera una locura en la cabeza, desde traerme los voladores de Cuetzalan hasta poner en la playa una noche 3 moais de la isla de Pascua hechos en forespán negro que al día siguiente estaban en la Semana.

–¿Algún momento crítico?

–El riesgo que teníamos es que después de los primeros cinco o seis años ya habíamos tenido a todos los autores del género. Sólo fracasé en no poder traer a Graham Green y a John Le Carré, que no vino porque tenía por norma escribir su novela del año en estos meses. Se nos estaba agotando el universo negro. El haber metido el cómic, la ciencia ficción, la fantasía, la novela histórica, enriqueció el panorama.

–¿Pensó que iba a perdurar?

–Había sido pensado como un festival de un solo año con lo que terminó y terminó. Y fue la crítica de derecha exacerbada, despiadada e injusta la que obligó a decir, ¿ah, no quieren?, pues ahora hacemos otro.

–Usted mantuvo que era un festival de izquierdas y llegó a llamar «arribistas» al PP.

–Sí. Fue muy confrontado, lo cual le dio el tono a la Semana, lo cual no está mal. Y no vamos a negar que éramos de izquierdas. Mis modelos de gestión los aprendí del Che Guevara y nunca lo oculté.

–¿Qué motivó que dejara la dirección en 2012?

–Me costaba cada vez más tener una idea loca al año y quería intervenir en el viraje hacia la izquierda de la política mexicana, en la campaña de Andrés Manuel López Obrador.

–¿Cómo llevó las críticas?

–La Semana Negra nunca negoció sus contenidos. Si los hubiéramos negociado habríamos sido sujetos de menos odios. Y también es verdad que yo tenía la lengua muy larga, y la sigo teniendo, e insultaba con singular alegría a la derecha local. Era un factor de provocación que resultaba atractivo para la Semana Negra.

–¿Cómo ve la relación actual de la Semana con la política?

–Sigue siendo un festival de izquierda.

–Varios cientos de intelectuales y personas de la cultura han firmado un manifiesto pidiendo el voto progresista en las generales. ¿Qué opina?

–Yo hago campaña en México todos los días, no firmo manifiestos, actúo. Es la historia de mi vida. Yo sí milito en la izquierda. El Fondo de Cultura es un proyecto surgido de la victoria electoral de la izquierda en México hace cinco años. Mi cargo es gubernamental, soy el director de la editorial pública más grande que hay en América Latina, con equivalencia a ser viceministro de Cultura. Y como ciudadano sigo militando y como escritor, también. No tengo que esconder nada a estas alturas del baile.

–¿Cómo ve esta edición de la Semana Negra?

–Esos últimos años vengo más con curiosidades que con certezas. Como editor, traigo el radar, puesto sobre dos autores: Diego Amexeiras y Juan Ramón Biedma. Y vienes con mentalidad abierta, preguntando a todo el mundo qué leyó muy bueno. Y a la vez vienes a comer como buitre. Ayer me salté la fabada, pero pasado mañana no me la salto ni loco.

–¿Cree que el libro electrónico puede acabar relegando al de papel?

–No. El libro electrónico va a crecer como libro de estudio en las bibliotecas, pero el libro papel es el que te llevas en la noche a la cama para leer.

››