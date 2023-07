"A un 98 por ciento de posibilidades, a día de hoy, no me voy a presentar a reelección". Así lo aseguró el actual presidente del Real Club de Golf de Castiello, Senén Merino, respecto a las próximas elecciones que se celebrarán en la entidad deportiva a primeros de año. Unas elecciones que, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, se anunciaron en la última asamblea general ordinaria que tuvo lugar a primeros de junio. Esa asamblea escenificó la división interna que vive la entidad ya que los socios, que ya tumbaron hace un año y medio el plan director de Merino, se negaron a aprobar las cuentas y el presupuesto por una amplia mayoría de votos en la que el voto delegado jugó un papel importante.

Tras aquella reunión, en la que Merino solo hizo acto de presencia debido a un problema personal, el actual presidente no verbalizó si se presentaría o no a las elecciones. Ahora ya da por seguro que no será así, aunque deja un mínimo resquicio. "Salvo que ocurran cosas imprevistas, que no creo que sucedan, yo cumpliré con mi mandato y pasaré a ser un socio más como lo he sido en los últimos 25 años", indicó Merino. El actual presidente tampoco manifestó si alguien de su junta dará el paso de presentarse. "Cada uno tiene libertad para hacer lo que considere por el bien del club. Creo que en mi directiva hay gente muy potente que puede hacer una gran labor para el club", expresó. Por otro lado, el Club de Golf de Castiello celebrará en el Campeonato de España de croquet en modalidad AC a mitad de agosto.