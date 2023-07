Los paseantes del Muro, tras el fin de la obra para revertir el "cascayu": "La próxima debe ser definitiva"

El paseo del Muro es una zona tan icónica de la ciudad que se podría decir que cada gijonés tiene su idea particular de lo que necesita la principal fachada marítima del concejo. Por eso no es raro que, una vez finalizadas hace dos días las obras para revertir la avenida de Rufo García Rendueles a su estado anterior al de la pandemia, todavía haya cierta división a pie de calle entre los que aplauden la actual configuración de la arteria a la vera del Cantábrico y los que critican la actuación emprendida en los últimos días por el gobierno local al entender que el Muro necesita más espacio peatonal. Lo que sí genera coincidencias, se pregunte a quien se pregunte, es que después de tres obras en tres años lo que los vecinos, comerciantes y hosteleros del paseo quieren es que la próxima actuación a pie de playa sea "la definitiva" y reclaman que "haya consenso" entre los partidos para evitar que las apisonadoras y las excavadoras vuelvan a salir de sus garajes en falso. "Lo que no puede ser es que cada gobierno cambie el paseo cada cuatro años", razonaban ayer muchos gijoneses.

Olía todavía en el Muro a asfalto recién aglomerado cuando, a eso de las once y media de la mañana, Covadonga Roiz, una mujer de esas que se dicen "gijonesas de toda la vida", apuraba su desayuno en una terraza al pie del cruce entre la calle Ezcurdia y Juan Alonso. Ella vive en Marqués de San Esteban, pero reconoce que acude "todos los días" al Muro a tomar "su cafetín". "He visto las obras en primera persona", cuenta con una sonrisa esbelta. "Yo de trabajos no entiendo mucho, pero creo que esto va a mejorar el tráfico así que lo veo bien", anuncia. "A mí eso que pusieron hace unos años, los bancos esos en medio de la carretera me parecieron una bobada", dice en referencia a la ya desaparecida zona "chill out" que colocó el anterior gobierno local en los tiempos álgidos del "cascayu". "Las obras, por suerte, han ido rápido. Esta vez no marearon mucho la perdiz. Lo importante para la próxima es buscar consenso. Cada gobierno no puede hacer su propia obra y dejarse el dinero", razona la mujer, que aprovecha la ocasión para reclamar más limpieza en Marqués de San Esteban.

Cruzaban desde la acera hacia la avenida, más a o menos a la altura de lo que antaño era el restaurante México Lindo, José Ángel López, Francisco Fernández y Armando Mon, tres hombres veteranos cuyo humor era como el tiempo que hacía ayer en Gijón: radiante. Ellos sí son vecinos de la zona y los tres confiesan sentirse contentos por cómo ha quedado ahora el paseo marítimo. "Así está mucho mejor. Mejor así que cuando lo cerraron. Lo del anterior carril bici era un verdadero desastre", coinciden. "Hay que aplaudir que las obras hayan terminado tan pronto. Siempre es bueno pisar el acelerador", sentencian. Por último, respecto a la obra definitiva, no se mojan respecto a que configuración prefieren, lo que sí reclaman es que lo que se haga se realice con una mayoría suficiente. "Tiene que haber consenso y que lo que se haga ya sea para siempre", expresan los tres antes de seguir su camino.

Una opinión muy diferente a las anteriores tienen Estefanía Martínez y Carlota Gurbindo, dos chicas jóvenes que no son de Gijón, pero como si lo fueran porque llevan más de diez años viviendo en la ciudad. Marchaban con cierta prisa, recién salidas del gimnasio, pero sacaron tiempo para dar su opinión acerca de lo que piensan de la obra acometida en tiempo récord en el Muro. "Esto ha sido un mareo. Tan pronto hay dos carriles, como uno, como te cambian el carril bici de sitio", cuentan.

Las dos jóvenes creen que tiene que haber más zona peatonal. "Con un carril de ida y otro de vuelta es suficiente. Debe haber más espacio para el peatón, pero sin el ‘cascayu’, que quedaba muy feo y la próxima obra ya tiene que ser la de verdad", comentan. Sahid Abonaim tampoco nació en Gijón, pero lleva viviendo en la ciudad desde 1993. Natural de Marruecos es uno de los vendedores que hay en el paseo durante los meses de verano. Lleva desde la década de los noventa con su puesto en los que se pueden comprar todo tipo de abalorios, vestidos y bonitas toallas, muy útiles en estos tiempos calurosos que corren.

Él ha tenido las obras, como quien dice, a la puerta de su negocio. Una puerta, ya se sabe, figurada. "Las obras han ido muy rápido. Los que las han hecho trabajaban muy bien y eso se nota", analiza un hombre que conoce el paseo del Muro de cabo a rabo. "Así ahora está bien, pero creo que lo que se tenga que hacer a partir de ahora ya tiene que pensarse para siempre. No puede ser que haya que volver a levantar toda la zona", explica mientras se protege del sol y se marcha a atender a una clienta que se detiene unos segundos a contemplar el género.

Andrea González y su madre, Amelia Ramos, paseaban ayer por el Muro a la altura de la escalera 15. La zona tiene su aquel porque es el lugar donde los concejales Jesús Martínez Salvador, Gilberto Villoria y Pelayo Barcia atendieron a los medios el día que empezaron las obras, el 26 de junio, y también hace dos, cuando terminaron. Sin que eso tenga mucho que ver estas dos mujeres son de las que apuestan por el soterramiento propuesto por Foro. "Es la idea que más me gusta. Gijón es de las pocas ciudades que tiene una carretera al lado del paseo", expone Andrea González. Ellas dos, cuentan, son de Tremañes, así que también apuntan que, se haga lo que se haga, no las va a afectar directamente a su día a día. Eso sí, como el resto de los preguntados apuestan porque la próxima configuración del paseo dure ya muchos años.