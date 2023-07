"Presumen de hacer del Muro una autopista, es bochornoso", afea IU

"Lo que pasa a la historia no es el fin del cascayu, sino la foto de dos concejales celebrando con una sonrisa que donde se había ganado espacio para las personas vuelve a haber coches. La foto de un gobierno que en pleno verano decide conscientemente colapsar de tráfico, humo y ruido la zona más transitada de Xixón sin ser capaz de explicar qué gana la ciudad". Esa era la reflexión del portavoz de IU, Javier Suárez Llana, ante la imagen de los ediles foristas Jesús Martínez Salvador y Gilberto Villoria en el Muro anunciado el fin de las obras de su actual remodelación. Para Suárez Llana "genera verdadero bochorno ver al gobierno de Xixón presumir de volver a convertir la fachada marítima de San Lorenzo en una autopista".

Pero a quien representa ahora al partido que lideró la concejalía de Movilidad en el anterior gobierno tampoco le cayó en saco roto el anuncio de Foro de que se pedirán nuevos estudios de movilidad porque los ya realizados "tienen conclusiones antagónicas a lo que pensamos". Suárez Llana considera "preocupante el cinismo trumpista en el que se está instalando el nuevo gobierno, con su portavoz poniendo en cuestión estudios realizados y firmados por técnicos municipales y profesionales de empresas privadas. Denota que el negacionismo de Vox está calando en el conjunto del gobierno".

Para el portavoz de IU la realidad es que "en el Muro no había ningún problema de tráfico. En hora punta no se superaban los 300 coches a la hora. Lo que ha hecho el gobierno de Foro-PP-Vox es hacer retroceder la ciudad cuatro años en una política que no es contra lo hecho por el gobierno anterior sino contra el futuro. Todas las decisiones tomadas hasta ahora en materia de movilidad son políticas contrarias a la protección del medio ambiente y de la salud pública.