Las Guisanderas, pregoneras de la Semana Grande: "Es un gran honor y un impulso"

Por salvaguardar "los valores tradicionales asturianos" y por jugar un papel esencial en la visibilización de "la mujer en la cocina profesional" durante 25 años. Este es el motivo, en palabras de la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, por el que las integrantes del Club de Guisanderas serán las pregoneras de la Semana Grande Gijón de este año. "Fuimos pregoneras en muchos sitios, cada uno tiene su valor y su mérito, pero claro, que ciudades como Gijón se acuerden de ti es un puntazo. Nos hace estar en el candelero y para nosotras será todo un honor", celebraba ayer Amada Álvarez, presidenta del colectivo, después de que el Ayuntamiento hiciera el anuncio. "A nosotras nos llamó la alcaldesa para decírnoslo hace unos días, y poco a poco los hemos ido masticando para asumirlo", bromeaba Álvarez en conversación con este periódico.

El Club de Guisanderas, fundado en 1998, cuenta en la actualmente con alrededor de 40 mujeres cocineras y propietarias de algunos de los restaurantes "más emblemáticos de la región", señalan desde el Ayuntamiento. De todas ellas, aunque advierte Amada Álvarez que dentro de poco la lista se puede aumentar, hay tres gijonesas. Dos de ellas, cuñadas, son Noelia García Valle y Beatriz Elena Fernández Gutiérrez, del restaurante Los Pisones. "Para nosotras es un orgullo y una satisfacción muy grande que hayan contado con nosotras. Estamos muy contentas, porque venimos trabajando desde hace muchísimos años y ahora nos dan visibilidad", valoraba ayer Beatriz Elena Fernández Gutiérrez, que nació entre fogones y lleva desde 2004 en el Club.

Junto a ella, codo con codo, está cada día Noelia García Valle, aunque en su caso no es cocinera de cuna. De hecho, bromea con que llegó a la cocina profesional "por amor". "Estudié Filología y cocinaba en casa, especialmente dulces porque me encanta zampar, pero de forma profesional fue casi por accidente. Cuando empecé a ir a ver al que hoy es mi marido. Así empecé. Cuando me quise dar cuenta ya estaba dentro y me dije, pues adelante", recordaba ayer, con una sonrisa Noelia García Valle, que también lleva desde 2004 en el Club de Guisanderas. Para ella, este honor de dar el pregón de la Semana Grande "presta mucho más porque el reconocimiento es en casa".

Pero García Valle aprovechó la oportunidad para reivindicar también el papel de la mujer en la cocina. "Las mujeres llevamos toda la vida en la cocina, pero la cara visible siempre era el hombre. Nosotras ya estábamos, de hecho, este Club lleva 25 años, no es de ahora, pero no nos miraban como ahora", enfatizó la guisandera. Ahora, ven que poco a poco los reconocimientos, como este del Ayuntamiento de Gijón, van llegando. "Estamos teniendo más visibilidad", reconocía tras completar el servicio de comidos ayer por la tarde en su negocio de la calle Jesús Revuelta Diego.

La tercera guisandera que se dirigirá a los gijoneses desde el balcón consistorial, junto a la presidenta del colectivo, es Pili Ramos, de Los Pomares, que repetirá como pregonera después de que sus vecinos le brindasen ese honor en Venta de las Ranas, en Villaviciosa. "Ya solo que piensen en ti es un premio. Me imagino que tendrían más opciones, por eso agradecemos tanto esta muestra de cariño", reconocía ayer la guisandera gijonesa, que tuvo palabras de agradecimiento para todos sus ancestros, una gente que hizo mucho para estuviéramos aquí donde estamos". "Para mí los premios son importantes, pero el cariño, y esto es todo cariño, es desbordante", agradecía al Ayuntamiento.

"Calidad y compromiso"

Las cuatro mujeres, que se reunirán esta nueva semana en el Ayuntamiento, serán las encargadas de dar voz a todo un colectivo que ahora recibe este homenaje de manos del gobierno local que lidera la forista Carmen Moriyón. "Son un ejemplo de visibilización de la mujer en el mundo laboral y de la vigencia de la cultura tradicional; hablar de Guisanderas es hablar de calidad y compromiso", valoró Carmen Moriyón.

La Alcaldesa, también destacó ayer que "las Guisanderas representan una forma de liderazgo inspiradora, que supone la mejor forma de combinar la tradición asturiana y el impulso de la empresa familiar", destacando “el éxito que suponen restaurantes que la ciudad tiene como referentes de lo nuestro, de lo mejor que tenemos para disfrutar y para ofrecer a quienes nos visitan”. Y concluyó la Regidora: "que sean Pregoneras de Gijón es el justo homenaje a la forma de vivir, de entender y de sentir Asturias que representan las Guisanderas, de las que no podemos sentir más orgullo". Con las Guisanderas se abrirá una Semana Grande muy gijonesa con actividades de todo tipo. Serán ellas quienes pongan la sal a tanta celebración.