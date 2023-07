"La lucha contra la contaminación es una prioridad ineludible", clama el gobierno local

La última evaluación de calidad del aire del Ministerio para la Transición Ecológica preocupa a Principado y Ayuntamiento. Los datos, adelantados por LA NUEVA ESPAÑA, reflejan que la ciudad sobrepasa holgadamente los topes que marca la Organización Mundial de la Salud (OMS) para considerar que el aire no es insalubre, aunque se mantienen dentro de los parámetros legales marcados por la Unión Europea. En respuesta al informe, ambos gobiernos reiteran "su apuesta por su lucha contra el cambio climático". Mientras, los grupos de la oposición recriminan que no se haya tomado "ni una sola medida" contra la contaminación durante el primer mes de mandato y "se deshagan" las políticas de movilidad puestas en marcha por el anterior gobierno para reducir las emisiones.

"El cuidado de la salud será el eje principal de todas las políticas medioambientales que desarrolle este gobierno municipal y la lucha contra la contaminación atmosférica en la zona oeste una prioridad ineludible", insistió ayer el concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Rodrigo Pintueles (PP). Una promesa que lanzó también acompañado de un reproche a la gestión del anterior mandato: "Vemos con mucha insatisfacción que demasiadas de estas actuaciones no se han ejecutado". Sus socios de gobierno están en la misma línea. Jesús Martínez Salvador (Foro), portavoz del gobierno, defendió que "Gijón es una de las ciudades con mayor nivel de transparencia" (tiene seis estaciones de medición) y recordó que la ciudad cuenta con un protocolo anticontaminación y el Plan de Calidad del Aire. "Los datos aportados sólo confirman lo que todos sabemos, algo que nadie atajó hasta ahora a pesar de que en el mandato anterior presumían de ser los más ecologistas", añadió Sara Álvarez Rouco (Vox). En ese sentido, fija como "una prioridad" reducir las emisiones, pero "sin entrar en contradicción con las necesidades cotidianas de la ciudad", matiza.

También el director general de Calidad Ambiental y Cambio Climático del Principado, Pablo Luis Álvarez, recordó que "a nivel industrial, Gijón está experimentando una profunda transformación para adaptar su industria y particularmente la siderúrgica", en referencia a la construcción de una nueva acería eléctrica y la tramitación de la instalación del DRI. Eso sí, advierte de que "tendrán que adoptarse muchas otras medidas, entre las que se incluyen las asociadas al tráfico y la movilidad" Un mensaje que coincide en el tiempo con la actuación en el Muro y la inminente anulación de la ordenanza de Movilidad, que permitirá a los coches sin distintivo ambiental aparcar de nuevo en el centro.

En el caso de Gijón, se superan holgadamente los topes de la OMS, a los que pretende ajustarse en un futuro Europa. El dióxido de nitrógeno (NO2) alcanzó los 21 microgramos cuando no debía exceder de 10, las partículas inferiores a 10 micras (PM10) registraron los 38, cuando no deberían pasar de 15, y las de 2,5 micras (PM2,5), los 14 frente a los 5 de tope. Este primer valor se le atribuye principalmente al tráfico rodado, mientras el origen de los otros dos parámetros es industrial. Además, el ozono a nivel del suelo llegó a situarse en 95,08, cuando lo recomendable es que no pase de los 60 microgramos por metro cúbico de aire. Gijón no superó ninguna ocasión los límites legales al descontarse los días que influyó el polvo del Sahara.

Los coches "contaminan"

Desde la bancada de la izquierda, la lectura es bien distinta a la del gobierno. "En este primer mes sólo se han tomado medidas que benefician a los coches", reprocha Luis Manuel Flórez, "Floro", portavoz del PSOE. Y remata: "Coches y toros, esa ha sido la realidad del gobierno de Moriyón, ni una sola medida para paliar la contaminación". Por ello, recuerda que "proteger la calidad del aire que respiramos ha de ser prioridad absoluta" del gobierno local. Para Javier Suárez Llana, portavoz de IU, "tenemos un gobierno que niega que el tráfico contamine y está deshaciendo una a una las políticas de movilidad sostenible impulsadas durante los últimos años". Y pide un acuerdo de concertación ambiental entre instituciones, agentes sociales y vecinos; acelerar las inversiones para descarbonizar Arcelor, la construcción del vial de Jove y la puesta en funcionamiento del metrotrén.

"La industria debe cumplir las normas y ha de realizar las actuaciones oportunas para mitigar sus efectos contaminantes ya", señala Olaya Suárez, portavoz de Podemos en el Consistorio. Suárez también se muestra crítica con las primeras medidas adoptadas por el Ejecutivo local: "Presumen de permitir más tráfico en la ciudad. Le pedimos que lea este informe y deje de dar pasos en contra de la salud pública".

La FAV critica el "retroceso" de algunas medidas y pide sentarse para definir el Plan de Movilidad