Rendidos a Taibo: "No te mueras nunca"

"No te mueras nunca, que nos haces mucha falta". Con estas palabras homenajearon ayer a Paco Ignacio Taibo II en su casa, la Semana Negra, el certamen de novela negra que el autor gijonés, uno de los más leídos, editados y traducidos de los últimos cincuenta años, impulsó hace ya varias décadas. Taibo II recogió también el "Rufo" de Oro, el clásico galardón que todos los años entrega el certamen. El acto de ayer, celebrado en los terrenos de Naval Gijón, en concreto en la carpa del Encuentro, estuvo conducido por el director de la Semana Negra, Ángel de la Calle, y en el mismo, además de Taibo II, intervinieron varios destacados escritores como Elia Barceló, el poeta Carlos Salem o el actor Carlos Bardem.

Durante la ceremonia, destacados autores como Elia Barceló, Juan Ramón Biedma, José Manuel Fajardo, Fritz Clockner, Luis Artigue, Carlos Salem, Luis García Montero y Carlos Bardem se reunieron para rendir tributo a la notable contribución de Taibo tanto en el ámbito personal como en el literario. El punto culminante del homenaje fue la entrega del Rufo de Oro a Paco Ignacio Taibo II en reconocimiento a su excepcional trayectoria. Además, como muestra de agradecimiento a todos los asistentes, se obsequió un libro de su obra "Historias", que recopila algunas de las anécdotas más emblemáticas de Taibo.

"Paco fue muy importante para las personas que escribieron novela negra en los 80 ya que eran marginales y él creó este festival con el fin de juntarnos a todos", dijo Luis García Montero. "Que viva la Semana Negra y que viva Paco", afirmó Fritz Clockner, continuando con unas bonitas palabras hacia su amigo: "Paco es mi amigo, mi cómplice y sobre todo es locura y pasión".

Se destacó su lucha por la diversidad y por abrir espacios para las voces femeninas en un mundo predominantemente masculino. "Soy la única voz femenina en este concierto de caballeros", comentó, emocionada, Elia Barceló que poco después añadió una de las dedicatorias más emocionantes del evento; “No te mueras nunca que nos haces mucha falta”. Durante su intervención, Taibo II expresó su gratitud a pesar de destacar que no le gustan nada este tipo de situaciones: "No me gustan los homenajes, ni los míos ni los de otros, bastante es sobrevivir como para que me den las gracias".

No se olvidó de mencionar su amor por su ciudad natal con una descripción dentro de su característico estilo directo: "Esta ciudad me resulta amorosamente conflictiva". "Soy un hombre sin pelos en la lengua", dijo. Como broche final compartió algunas reflexiones críticas y polémicas y de carga ideológica. "Voy a morir de izquierdas, pero lo que me preocupa es que me voy a morir, no que vaya a seguir siendo de izquierdas", aseveró. El homenaje concluyó con un comentario un tanto llamativo, pero muy dentro de la forma de ser de Taibo II: " Ya hemos jodido demasiado tiempo en hablar de Paco, vamos a fumar y a ustedes os van a regalar un libro".