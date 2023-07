"Seré una pesadilla para que el resto de ediles cumplan las peticiones vecinales"

La concejalía de Guzmán Pendás Molina (Gijón, 1971), del PP, tiene el nombre más largo de la nueva corporación municipal: Participación, Atención a la Ciudadanía, Mercados y Consumos, Distritos, Cooperación al Desarrollo e Inmigración. Bromea diciendo que el nombre no le cabe en la tarjeta. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Oviedo, aterrizó en la política profesionalmente como jefe de la secretaria particular del Delegado del Gobierno justo antes de la moción de censura que ganó Pedro Sánchez y descabalgó al gobierno de Mariano Rajoy. Su mesa está llena de papeles, informes y periódicos. Trata, a marchas forzadas, de ponerse al día de todos los asuntos que le competen en los próximos cuatro años. De verbo fácil y charla fluida y destaca por su cercanía, aspecto que ya han podido comprobar muchas asociaciones de vecinos a las cuales ya ha empezado a visitar. Concede a LA NUEVA ESPAÑA su primera entrevista como edil.

–¿Qué tal el aterrizaje?

–Con muchísima ilusión y ganas de aportar lo mejor de mí en favor de los gijoneses. Tengo ganas de poner en práctica lo que fuimos analizando estos años atrás. Ahora es la oportunidad de demostrar que podemos hacerlo bien.

–¿Para qué han dado de sí las primeras romerías a las que ha acudido y las primeras reuniones que ha mantenido con asociaciones de vecinos?

–Para mucho. Desde que me nombraron concejal no he parado ni un solo día de reunirme con la vecindad de Gijón, ya sea en barrios o en parroquias. ¿Qué conclusión saco? Que hay muchos vecinos, especialmente en la zona rural, que se han sentido abandonados.

–¿Por el anterior gobierno?

–Sí. Hay muchos vecinos del concejo que creen a día de hoy que la participación no funciona como debería. Creen que el Ayuntamiento no estuvo a su lado. Que no les supo escuchar. A la corporación anterior se le llenaba la boca cuando hablaba de participación y de los modelos de ésta. Hablaban de hacer otros modelos nuevos para que el ciudadano pudiera participar en las decisiones del Ayuntamiento. Pero la realidad es que la mayoría de las decisiones que se tomaron se hicieron de espalda a los vecinos.

–¿Vienen a cambiar eso?

–Claro. Nuestro modelo de participación es estar al lado de los vecinos y escucharlos. Mi despacho va a ser la calle y las caleyas. Al final, ir a una fiesta patronal no es solo tomar un culete de sidra o comer un bollo preñado. Es un máster para conocer las necesidades de las parroquias de tú a tú.

–Precisamente, muchos organizadores señalan que cada vez es más complejo organizar esas fiestas patronales.

–Así es. Las licencias es un tema que no me compete, pero las subvenciones sí. No entro en si la documentación que se pide es muy rigurosa, porque los técnicos piden lo que exige la ley, pero si hace falta tanta documentación deberíamos ayudar a los vecinos a que el proceso sea más ágil y sencillo. Desgraciadamente, ahora se tiene la concepción de que el Ayuntamiento está para poner trabas y eso hay que cambiarlo.

–¿Cómo?

–Tenemos que estar para ayudar y tener en cuenta lo que opina la ciudadanía para las políticas municipales. El cauce tiene que ser la escucha, estar a su lado. Creo que como concejal puedo ser la mejor herramienta para que la voz del ciudadano llegue al Ayuntamiento y luego a cada concejalía.

–Pero volviendo a las fiestas... ¿Agilizarán trámites?

–Una de nuestras iniciativas es que, si hay tanta burocracia en los trámites, estudiaremos reducirla. El programa del PP está lleno de propuestas así. No estoy diciendo, bajo ningún concepto, que vayamos a quitar ninguna condición técnica relacionada con la seguridad. Lo que digo es que trataremos, si se puede, de reducir la burocracia. Y si no puede estaremos de lado de los organizadores para hacer que los trámites sean más fáciles de cumplimentar. El Ayuntamiento no está para poner obstáculos, sino para ayudar.

–El anterior gobierno chocó con las asociaciones de vecinos en los Consejos de Distrito. ¿Barajan reformar estos organismos?

–Queremos convertirlos en una verdadera herramienta de participación de la ciudadanía en la política municipal, que sean verdaderos evaluadores de las políticas municipales. Además, tienen que tener capacidad de decisión en cuanto a la inversión y el gasto en su zona. La cuantía depende de Hacienda. Pero en lo que a mí me compete cada Distrito debe tener un protagonismo especial para decir lo que se invierte.

–Prosiga.

–Ya digo que queremos convertir los distritos en una herramienta de verdadera participación ciudadana, pero por encima de eso insisto en que la verdadera participación ciudadana es estar al lado de los ciudadanos y escucharles. Me gustaría que supieran que mi despacho está abierto a todos. Cualquier persona de Gijón, si tiene un problema, puede coger el teléfono y llamarme. Carmen Moriyón, el día que nos reunimos todos, me lo dijo: voy a ser el intermediario entre la ciudadanía y Ayuntamiento.

–¿Cómo quieren cambiar la dinámica de los Distritos? ¿Otra vez presupuestos participativos?

–Los presupuestos participativos serían fundamentales para darles ese protagonismo que queremos. En mi mesa tengo un modelo, a modo de borrador, para modificar el reglamento de participación. Aún tengo que estudiarlo con los técnicos. Además, no gobernamos solos. Tendré que juntarme con otros partidos y ver qué modelo es el que queremos.

–Ya mantuvo una reunión con la Federación rural. ¿Para cuándo van a estar instaladas las cámaras de seguridad?

–Lo que me ha transmitido la concejala de Seguridad Ciudadana, Nuria Bravo, con quien tengo una excelente relación es que, si todo va bien, estarán instaladas para finales de año. Las de la zona rural son 49. Delegación del Gobierno dio el visto bueno el 18 de mayo. Hay que licitarlas, hacer el pliego, un concurso y encontrar la empresa que las coloque. Son cámaras que no graban en vivo sino que sus grabaciones quedan guardadas durante 30 días de tal forma que cualquier incidencia puede ser luego revisado. También admiten que, por control remoto, se pueda ver cada cámara de forma puntual.

–Siguiendo con la zona rural, del anterior concejal, Ramón Tuero, se dijo que hizo lo que pudo pero que careció de presupuesto. ¿Cómo va a hacer para paliar la sensación de abandono que sienten sus vecinos?

–Voy a estar la lado de las parroquias rurales, es decir, de las asociaciones de vecinos y de los particulares. En este tiempo ya he visitado unas cuantas y me han señalado algunas necesidades. Lo que yo tengo que hacer es escuchar, tomar nota e ir al concejal correspondiente y ser una auténtica pesadilla para que las cosas que me piden los vecinos se lleven a cabo. Y a continuación ir y ver qué es lo que se ha hecho. La zona rural está desmotivada porque se la ha dejado de lado. No son ciudadanos de Segunda. Todos somos de Primera.

–¿Le sentó mal que el concejal Gilberto Villoria dijera tras su ofrecimiento de hacer interlocutor en las parroquias que ya llevaba 15 años en el tema?

–Me sorprendió. Mis competencias como presidente de Distrito, en este caso de la zona rural, están muy claras y figuran en el reglamento. Quien hace de intermediador entre las parroquias y el Ayuntamiento soy yo. Gilberto Villoria va a ser un gran concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales. Lo va a hacer muy bien y le informaré puntualmente de todo lo que los vecinos de la zona rural vayan necesitando de la misma manera que lo haré con otros concejales como Nuria Bravo o Pelayo Barcia.

–Cambiando de tema. Entre sus competencias está la empresa de los cementerios municipales (Cegisa).

–Sí, ya me he reunido con Mónica García, la gerente y están haciendo una buena gestión.

–¿Novedades?

–El año que viene se celebra el 25 aniversario del cementerio de Deva. En este cementerio están haciendo unos enterramientos a la vanguardia, que consisten en urnas biodegradables que se entierran al lado de un árbol y con las cenizas ese árbol crece. Eso está teniendo un éxito enorme y el cementerio se está quedando pequeño. Coincidiendo con la efeméride se podrá hacer algo muy bonito relacionado con la ampliación del espacio para ese tipo de enterramientos. Al menos queremos presentarlo.

–También lleva el Archivo Municipal. Llega justo cuando se jubila Eduardo Núñez, el archivero municipal tras 35 años.

–Como quien dice casi no me dio tiempo a colgar la chaqueta y me encuentro con la jubilación de Eduardo Núñez (ríe). Se dejó la vida por el archivo. Estuve con él, tomando algo por Gijón, y charlamos. Lo cogió en 1989 y ha dejado su vida ahí impregnada. La corporación anterior, no entro a valorar si hizo bien o si hizo mal, decidió que a los 65 años hay que jubilarse por ley. Es decir, no se puede posponer y sé que él lo pidió, pero no se pudo. Es una pena porque el archivo necesita a Eduardo Núñez y al revés. Me gustaría que el hecho de que no pueda estar en el archivo no fuera así.

–¿Van a actuar sobre el edificio en el que está el Archivo?

–Necesita una reforma que, por lo menos, implique mantenimiento. Tanto por dentro, como por fuera de la Torre del Reloj. El archivo no está solo ahí, están en más lugares, eso es cierto, pero hay sitios en los que no se puede ni respirar de la humedad que hay. Es una joya desconocida que tenemos.

–¿Habrá ampliación?

–Creo que el Archivo no tiene que ser visitado como si fuera la Campa Torres, pero debería ser visitable para expertos, colegios o para visitas incluidas en circuitos turísticos. Eso ahora mismo no se puede hacer porque ya digo que hay que adecentar zonas interiores y la parte externa. Está claro que se queda corto y que necesita alguna ampliación. Estamos estudiando alguna opción.

–¿Qué medidas van a implantar en Mercados, otra de sus competencias?

–Este Ayuntamiento, como no podía ser de otra manera porque está en el ADN del Partido Popular, es partidario de proteger, ayudar y promocionar la actividad del sector primario. Estaremos a su lado. El sector primario está muy ligado a la vida de los mercados. Y si hablamos de mercados ganaderos ya ni te cuento porque están el de San Antonio y Agropec, de la Cámara de Comercio. Tenemos que potenciarlos porque llevamos cuatro años de gobiernos de izquierdas a nivel estatal, regional y local que han sido nefastos para el sector agroalimentario. Nefastos.

–¿A qué se refiere?

–Los ganaderos nunca estuvieron tan desmoralizados y abandonados que en las últimas fechas. Vamos a ayudarles en todo lo posible y vamos a estudiar la posibilidad de fomentar y proteger esos mercados. Creo que hay una cuestión muy importante. Si conseguimos que los mercados, como el Rastro, que es una seña de Gijón, pero también los mercados que hay cada quince días, que sean polos de atracción turística por estética, diseño y difusión mediática no solo vamos a conseguir que funcionen, que las personas que están en el mercado salgan con una sonrisa de oreja a oreja, sino que los comercios y los locales hosteleros de alrededor saldrán también beneficiados.

–La inmigración es uno de los temas que más conoce.

–Sí, llevo trabajando de forma activa con este tema desde el 2014 tanto a nivel autonómico y ahora lo voy a hacer a nivel municipal. El Partido Popular le dijo a los inmigrantes que iban a tener espacios adecuados. Y cuando digo inmigrantes me estoy refiriendo a los nuevos gijoneses. Gente que es gijonesa, pero que nació en el extranjero. Es un segmento de población creciente, de segundas y de terceras generaciones que han nacido en la ciudad. A ese colectivo hay que atenderles como se merecen. Necesitan espacios que ahora mismo no tienen. Me comprometo a hacer todo lo posible para que tengan sus espacios donde se puedan reunir, hacer sus celebraciones y tener sus reuniones de juntas directivas en sus asociaciones. Me gustaría que hubiera esos espacios multiculturales y multidisciplinares con su propio salón de actos, sala de junta, espacio para reunir alimentos cuando hacen sus repartos...

–Ha visitado ya varios centros municipales integrados. ¿Qué carencias tienen?

–La principal carencia es la difusión mediática. La comunicación hacia la ciudadanía de hasta donde puede ser generador de productos y recursos. No es solo lo que ofrecen, no son oficinas administrativas, son lugares donde se pueden hacer mil cosas. Se pueden, por ejemplo, hacer tutoriales de Youtube para hacer una master class de cocina y te encuentras en el centro municipal del Ateneo de La Calzada espacio para ello. Vengo del mundo de la publicidad y creo que hay que hacer una campaña potente para darlos más a conocer.

–¿Los antiguos juzgados de Prendes Pando serán el CMI del Centro?

–Lo llevamos en el programa, sí. Se habla de tener algún servicio social, como la Oficina de Atención al Inmigrante que está un poco escorada en la zona Oeste y quizás podría ir en el Centro para que tenga más radio de acción.