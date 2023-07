El entrenamiento sigue en la arena

El balonmano playa está en ebullición en toda España y Gijón no se ha quedado atrás. Y si no, que se lo digan a los usuarios habituales de la playa del Arbeyal que en las últimas semanas ven cómo medio centenar de jóvenes del Club Gijón Jovellanos de balonmano se pasan estos días estivales jugando sobre la arena. ¿El motivo? Que sus pupilos no dejen de practicar deporte durante el verano por culpa de que las pistas estén cerradas y así puedan mantener el ritmo de entrenamientos todo el año. Además, les permite entrar en contacto con una práctica deportiva distinta que cada vez se está profesionalizando más. "Es un deporte que ahora mismo está en auge en España. De hecho, tenemos el campeonato nacional el último fin de semana de julio y la demanda supera la oferta de plazas que la Federación Española puede ofrecer. Este problema se genera debido a la falta de espacio en las playas, pero nuestro equipo de balonmano pista ha encontrado una solución para los chicos durante el verano mediante la creación de este campamento", señala Chus Carrillo, director de la sección playa del Club Gijón Jovellanos.

La afluencia a esta cita veraniega cada vez es mayor. Del año pasado, con 40 plazas disponibles para infantiles y cadetes, se ha llegado en esta ocasión a los 56 participantes. Entrenan los martes, jueves y viernes durante varias horas. "Me gusta bastante el balonmano playa y ya llevo unos años practicándolo. Me parece muy bien que lo hagan no solo en Gijón, sino en otras partes de Asturias como Luanco. Es como cambiar de aires en el mismo deporte", reconoce Nel Arnaldo, jugador de 13 años. Rubén Pascual, por su parte, destaca "la diversión y camaradería" que se experimenta en el arenal de la zona oeste.

Pero saben los jóvenes deportistas que el balonmano playa no es igual que el balonmano es pista. "No tiene nada que ver. En la playa se juega por sets, con un desempate emocionante. Es un deporte muy especializado, con movimientos espectaculares, como los contraataques", describe Carrilo, que pone en valor que la popularidad de este deporte veraniego ha llevado a la Federación española y a la europea a establecer requisitos específicos para los equipos, como el uso de cuatro camisetas distintas para evitar confusiones en los campos y en la retransmisión en streaming. No obstante, el balonmano playa también presenta desafíos: "empezó siendo un deporte lúdico entre amigos, pero ahora que está en constante crecimiento, es importante abordar temas como las lesiones, que no hay muchas, y los seguros para los jugadores, lo que implica un costo adicional".

Ahora, con el éxito logrado verano a verano, los impulsores de esta iniciativa quieren dar un paso más hacia adelante con el objetivo de asegurar un futuro prometedor para el balonmano playa en Gijón. Es por ello que están esforzándose para obtener instalaciones fijas en las playas de Poniente y Arbeyal, lo que permitiría un mejor funcionamiento y desarrollo para la próxima temporada de verano.