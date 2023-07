El sector hotelero gijonés augura una buena Semana Grande, pese al ritmo de reservas

El sector hotelero de la ciudad enfila la Semana Grande con unas buenas perspectivas en cuanto a niveles de ocupación a pesar de que por ahora el ritmo de reservas es lento. Así lo explican los expertos gijoneses en la materia que señalan que los niveles de ocupación a lo largo de lo que va de julio se han movido en cifras "muy parecidas a las del año pasado". Lo que suceda en los próximos 15 días en cuanto al flujo de viajeros será clave para determinar qué sucederá a lo largo de agosto en términos generales ya que, por el momento, la gran mayoría de las reservas están concentradas en los días de las fiestas de la ciudad. La sensación es que el último fin de semana los visitantes que han llegado a Gijón han crecido respecto a los últimos 15 días. Así lo expresa Ángel Lorenzo, el presidente de Otea Gijón, la patronal hostelera y hotelera de la ciudad. "Se ha notado positivamente el cambio de quincena y este fin de semana Gijón estuvo muy lleno", analiza Lorenzo, que advierte que en otras zonas turísticas del país se está "produciendo una desaceleración" de cara a agosto. "Los hoteles ahora mismo están como el año pasado, pero hay cierta incertidumbre", añade.

Esta misma tesis la sostiene Élida Suárez, la directora del Hotel El Moderne, quien señala que el crecimiento de las reservas de cara al octavo mes del año está yendo más despacio de lo esperado. Detalla que lo que suceda en los próximos días será clave para saber cómo funcionará la próxima treintena. "Los hoteles de cuatro estrellas en Gijón estamos seis puntos por debajo en cuanto a las perspectivas de ocupación de agosto comparado con 2022", apunta. "Julio creo que lo vamos a cerrar con una media de ocupación del ochenta por ciento, pero agosto, todo lo que sea estar por debajo del noventa por ciento no será bueno", razona. "Las primeras dos semanas de julio han funcionado. Se está igualando el 2022 y no ha sido una quincena mala", dice. De cara a la Semana Grande, seguramente la mejor fecha, no cree Suárez que, salvo gran sorpresa, haya problemas para ver hoteles con el cartel de completo colgado.

Lo que creen tanto Suárez como Lorenzo, así como otros responsables de hoteles de la ciudad es que las reservas de última hora jugarán un papel clave. También explican que los niveles de consumo no son tan elevados. Otros responsables apuntan a que las expectativas fueron tan altas en los últimos compases de la primavera que al final no se han cumplido. "Hay buenas expectativas para el verano, pero se nota un consumo más reducido con un predominio de menú en vez de carta", desvela Ángel Lorenzo. "La ciudad ha estado más llena y uno de los motivos han sido los drones que reunieron a mucha gente en el Centro, Poniente y el puerto deportivo. La primera quincena creo que ha sido algo más baja. Metrópoli hizo récord de asistencia, pero el resto de la ciudad no lo notó en exceso. El cambio ha sido desde este viernes con el cambio de la quincena vacacional", finaliza el presidente de Otea Gijón.

Respecto a las perspectivas para agosto en otros hoteles de la ciudad y lo que ha sido julio las sensaciones van por barrios. "No he podido parar ni para comer", fue un comentario que se escuchó ayer en boca de una recepcionista de un hotel gijonés mientras atendía a nuevos clientes. El ajetreo es palpable también a nivel de calle, con mesas en la Ruta de los Vinos llenas hasta última hora de la noche y con la playa de San Lorenzo y otras zonas marítimas con gran cantidad de paseantes y bañistas. Los recelos respecto a lo que suceda en agosto no solo los tienen desde la patronal. Esta idea la comparte también Manuel Pardo, el director del Hotel La Arena. "Creo que para Semana Grande la ocupación será buena, pero sí que puede fallar un poco más en agosto", expresa el dueño de un alojamiento que ha bordeado el 85 por ciento de ocupación sobre todo de "clientes de toda la vida" en lo que va del verano.

Toni Amieva, el responsable del camping de Deva, uno de los alojamientos con más capacidad del concejo, sigue una línea similar. "Junio y julio han sido meses buenos pero había unas expectativas tan altas que por eso igual no se han cumplido del todo", comenta. De cara a agosto, Amieva lo tiene claro. "Puede que subamos al noventa por ciento, pero esperábamos un bombazo. Al final creo que va a ser un año bueno. Similar al 2022 o un poco mejor", añade. El camping de Deva estuvo rondando el 80 por ciento de ocupación por estas fechas.

"Para Semana Grande no creo que haya problemas para llenar, pero nuestra ubicación influye mucho", valora Alberto Lázaro, el director del Hotel Asturias, que estuvo más lleno el pasado fin de semana que este. Adela Vincelle es la propietaria del Hotel La Polar, un alojamiento que estuvo hasta arriba a cuenta de la Semana Negra. "Creo que para la Semana Grande nos iremos al noventa por ciento, pero los resultados finales los veremos tras el verano", analiza. "Creo que agosto va a ser maravilloso y que todos vamos a llenar. Lo cierto es que con que sea como el año pasado nos conformamos. También dicen que este es el verano más caro de la historia", dice Ana Flórez, la gerente del Hotel Don Manuel. "Para las fiestas de Gijón aún hay disponibilidad, pero creo que llenaremos. Tenemos 14 habitaciones y hasta ahora estuvimos llenos en lo que llevamos de verano", zanja Andrés Ramírez, del Hotel Myro.