"Hablar de toros es hablar de libertad; en el lado contrario están los liberticidas"

El crítico taurino Vicente Zabala de la Serna (Madrid, 1970), periodista del diario «El Mundo» y autor de varios libros, como «Ya nadie dice la verdad. Diálogos íntimos del toreo», será el encargado de presentar los carteles de la feria de Begoña en el Somió Park (20.00 horas) junto al torero Emilio Muñoz.

–El toreo está de enhorabuena por el regreso de los toros a Gijón.

–Es importantísimo que se recupere la feria de Begoña. Lo es para la tauromaquia, pero también para la propia ciudad, para esa economía que se genera en torno al toro y que beneficia a la hostelería, la restauración y del sector servicios. Es la mejor noticia de los últimos cinco años, porque no contábamos que se fuera a producir en Gijón una cacicada de tal calibre. Aquello fue una anomalía democrática.

–¿Qué le pareció la supresión de la feria el pasado año?

–En los últimos tiempos hablar de toros es hablar de libertad, y, en el lado contrario, están los liberticidios. Estos atentados que ha sufrido la tauromaquia lo primero que hay que subrayar es que van contra la ley, porque hablamos de un espectáculo cultural legal, amparado por la Constitución y declarado Patrimonio Cultural en 2013. Todos estos derrapes antidemocráticos que se producen en torno a la fiesta de los toros pues tienen su vuelta atrás por caminos legales y de sentido común como pasó en San Sebastián y Gijón. Pero detrás de estas actuaciones liberticidas para darles la vuelta hay que hacer un trabajo muy bien hecho, como se ha hecho en Gijón para que al final la libertad vuelva a su sitio y con ella la tauromaquia.

–Si la tauromaquia es legal, ¿por qué se elimina de muchas ciudades sin que luego pase nada?

–Vivimos en tiempos de absoluta impunidad. Hace apenas una semana, Yolanda Díaz, vicepresidenta de España, se permitía el lujo de decir que había que acabar con las subvenciones y el dinero público en las corridas de San Fermín. Pero como todo el mundo sabe, las corridas de San Fermín no reciben ni un solo euro del erario público. Es más, en torno a ellas se genera el encierro y en entorno al encierro se genera una economía que repercute a la ciudad, con un gasto directo en 2022 de 164 millones de euros.

–Continúe.

–Con esto quiero decir que se da una impunidad ante los ataques a la tauromaquia asombrosa y creo que hasta absolutamente inaceptable. Es un infundio que se lanza desde todo un Gobierno. La gente que perpetra estos atentados contra la tauromaquia se suele escapar, pero el daño queda hecho. Pasó en Cataluña. El Tribunal Constitucional tardó mucho tiempo en resolver el recurso de anticonstitucionalidad y cuando lo hizo, y falló a favor del toreo, ya era demasiado tarde. Afortunadamente eso no ha ocurrido en Gijón gracias a la buena labor y la apuesta que está haciendo la nueva alcaldesa de la ciudad.

–Hablaba del impacto económico en San Fermín, pero es extensible a toda España, ¿no?

–El toreo es un espectáculo estatal que cuenta con una ridícula subvención de 65.000 euros para el Premio Nacional de Tauromaquia y a la Fundación del Toro de Lidia. Desgraciadamente, no se pone en valor, pero los toros otorgan a las arcas en concepto de IVA cinco veces más que el cine español. Yo pondría en una balanza lo que recibe de subvención uno y otro. Es un motor económico y la economía de España no está en situación de despreciar una economía cultural de la importancia de la tauromaquia.

–¿Qué nombres propios tiene ahora la tauromaquia?

–Evidentemente, Roca Rey, en su apogeo y en su plenitud, es el mayor reclamo con el que cuenta ahora la tauromaquia. Además, es un banderín de enganche para la juventud. Esa es la gran noticia de la temporada, ver cómo se ha regenerado el público y el alto porcentaje de gente joven que está acudiendo a las plazas. Luego, por supuesto, el magisterio de El Juli, en este 25º. aniversario de alternativa. Ha sido el autor de la mejor faena de la feria de Pamplona. Hay que ponerlo en valor porque no son 25 años de alternativa, son 25 años en figura, que no es lo mismo. Mandando en el toreo. Y, por supuesto, Morante de la Puebla, que el año pasado cuajó una temporada histórica. Es el tridente de figuras que tiraron para adelante la temporada pasada. Luego hay más nombres como Manzanares, Talavante, Castella, Perera… las figuras que todos conocemos.

–Terminó la crónica de Sevilla, la de la tarde que Morante cortó un rabo en la Maestranza, diciendo que era el torero más completo de la historia. ¿Se mantiene o fue fruto de la euforia?

–En ese palo del arte Morante es un torero inigualable porque logró algo que parecía una utopía, que fue torear cien corridas de toros el año pasado y tener regularidad en el arte. Por capacidad, en esa estirpe de toreros, nunca se había dado. Se hablaba de una faena, de aquel quite o de aquella media verónica. Lograr esa regularidad que logró el maestro de la Puebla es inalcanzable. Y bueno, sí, en el momento de escribirlo estaba eufórico (risas) porque la tarde fue para enmarcar desde que salió el toro hasta que le dio la estocada, pero sí, me ratifico en ello. Morante ha logrado en estos cinco últimos años unas cotas de compromiso importantísimo. Y no solo delante del toro, sino con la tauromaquia. Por ejemplo, expandir la tauromaquia en pueblos pequeños, para decir una vez más que la fiesta pertenece al pueblo. Eso es importante decirlo en Gijón, que la tauromaquia no es de nadie. Hay que quitarle la ideología, defender una fiesta transversal e incluyente. Y el que no esté, que sea porque no quiere estar, pero el que no quiera estar que respete a los que sí queremos estar en el espectáculo más bello del mundo.