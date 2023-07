El letrado gijonés Juan Bautista Tuero, medalla nacional al Mérito en el Servicio de la Abogacía

Con más de setenta años colegiado como abogado, Juan Bautista Tuero Las Clotas es quizás uno de los letrados con una de las carreras más dilatadas de la historia. A sus 97 años, para 98 en noviembre, y tras haber recibido importantes condecoraciones por su trayectoria profesional, ayer sumó a su palmarés un nuevo premio. Uno especialmente ilusionante para su figura. El Consejo General de la Abogacía Española, en la sesión de pleno celebrada el pasado viernes, acordó por unanimidad conceder a Bautista Tuero la medalla al Mérito en el Servicio de la Abogacía. Una condecoración, solicitada por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Gijón, que le será entregada el próximo 7 de septiembre, el día antes del Día de Asturias, en la Colegiata de San Juan Bautista de manos de Victoria Ortega, la presidenta del Consejo de la Abogacía. La distinción, al ser por unanimidad, ha hecho especial ilusión al veterano Bautista Tuero. "Es algo que ya a mí me rebasa. Estoy muy orgulloso de poder decir que soy abogado", afirmó.

Esta última sentencia, la del orgullo que le produce su profesión, no la dice Bautista Tuero por mero formalismo. Lo cree, lo piensa y, sobre todo, lo siente. Habla con verdadera pasión de su trabajo. Trabajo del que, de alguna manera, no se ha retirado porque, aunque sea simbólicamente sigue en activo. "Terminaré mis días como abogado. Es algo simbólico. Voy de tarde en tarde al despacho. Antes iba todos los días. Sin fallar. Lo lleva ahora mi hija (Enma) y está muy bien atendido", cuenta. "Son ya muchos años. Lo mío ha sido una dedicación vocacional", comenta. "Creo que por mí siempre se sintió cierta empatía. Siempre me llevé bien con los compañeros. Nunca tuve ningún enemigo declarado o alguien al que no le gustase mi forma de actuar", relata. "Siempre que pude, ya fuera sabiendo mucho o poco de una determinada materia estuve dispuesto a compartir", añade. La decisión por la cual se le concede esta altísima distinción se le comunicó ayer por la mañana. "Es algo excesivo porque ya el año pasado me dieron la distinción por los 70 años en el colegio de Gijón", indica.

Pero la medalla del Consejo de la Abogacía no es, ni de lejos, el único mérito que atesora Bautista Tuero. El año pasado recibió el mérito del colegio gijonés por llevar 70 años inscrito. El acto, ya de por sí emotivo, lo fue aún más porque coincidió con la jura de su nieto Javier que empezó a seguir los pasos de un histórico como su abuelo. Ha recibido, además, la insignia de oro del Ilustre Colegio de la Abogacía de Gijón por haber alcanzado "con intachable conducta" los cincuenta años de ejercicio de la profesión. Fue reconocido, además de cuando cumplió setenta, cuando llegó a los sesenta "dada su incesante actividad profesional y su generoso espíritu de ayuda a otros compañeros y compañeras", recordó ayer la institución presidida por Benigno Villarejo.

Bautista sigue el día a día de la profesión de cerca. Ávido lector de periódicos, está perfectamente enterado de lo que sucede en el país. Las huelgas no le son ajenas. Defensor del papel relevante del colegio profesional al que pertenece, considera estas instituciones como elementos clave para tratar de desbloquear la situación actual. "No digo que las huelgas no sean justas, pero los abogados se están viendo muy perjudicados con ellas. Y una cosa hay clara. Sin abogados no puede haber juicios", postula. Enamorado de su profesión, recuerda como era en otros tiempos, los que le tocó vivir. "La figura del abogado tiene una relevancia social enorme y eso que no es una figura que tome decisiones", concluye un histórico de la profesión que tendrá justo reconocimiento por toda una vida de lucha.