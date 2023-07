El gobierno activa las delegaciones a los ediles en licencias, contratos y sanciones

En lo que tiene que ver con las nuevas delegaciones de competencias en materia de contratación, la Alcaldesa Carmen Moriyón asume aquellos contratos con un coste igual o superior a los 200.000 euros en el caso de obras y de 100.000 en suministros y servicios. Por debajo de esas cifras cada concejal tendrá autonomía en los contratos de su área y será la concejalía de Hacienda, que ocupa la forista María Mitre, quien se ocupe de contrataciones que afecten a varias aplicaciones presupuestarias de distintas secciones. Hay una delegación muy especial, la que recibe el también forista Gilberto Villoria, concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, para hacerse con el control del contrato de gestión del alumbrado público y servicios energéticos: el de mayor envergadura de la historia municipal con un presupuesto de adjudicación de 184 millones para 15 años. También es uno de los más complicados y que ha generado polémica por la petición de la concesionaria de millonarias aportaciones extraordinarias.

Villoria, además, recibía ayer la delegación de licencias de tala de arbolado y aperturas de zanjas. Y Carmen Moriyón las facultades en materia de patrimonio que tienen que ver con concesiones, adquisiciones, enajenaciones o contratos de explotación de uso de bienes inmuebles o derechos de valor igual o inferior a 600.000 euros.

También se han delegado competencias en otras materias. Por ejemplo, sanciones. María Mitre, edil de Hacienda, gestionará los expedientes sancionadores vinculados al incumplimiento de las ordenanzas de convivencia ciudadana, tenencia de animales de compañía, terrazas hosteleras, movilidad y residuos. Además de la imposición de sanciones tributarias y la capacidad de aplicar el régimen disciplinario al personal municipal hasta llegar al despido.

A Jesús Martínez Salvador, edil de Urbanismo, se le delegan las licencias urbanísticas y las de celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas, junto a la gestión de los expedientes sancionadores que eso conlleve. Y a Pelayo Barcia, edil forista responsable de Tráfico, Movilidad y Transporte Público, se le sumó la gestión de las licencias de taxis.

Las sanciones vinculadas al cumplimiento de normativa de defensa de consumidores y ordenanza de venta ambulante le tocan al popular Guzmán Pendás, cuya concejalía suma Participación, Atención a la Ciudadanía, Mercados y Consumo, Distritos, Cooperación al Desarrollo e Inmigración. El popular Rodrigo Pintueles, edil de Medio Ambiente, se encargará de sanciones dentro de su nivel competencial en materia de protección contra la contaminación acústica, el medio ambiente atmosférico y el acuático; así como las relativas a vertidos de aguas residuales en los sistemas públicos de saneamiento. De él dependen las licencias a animales potencialmente peligrosos. El listado de nuevas delegaciones se cerró con las autorizaciones de uso de espacios públicos vinculados al tráfico para Nuria Bravo como concejala de Seguridad Ciudadana.

Esas fueron las novedades de ayer entre los concejales. Entre el equipo directivo municipal la noticia estuvo en el cese del director general de Medio Ambiente y Movilidad, Cosme García, y el director de la Fundación Municipal de Cultura, Miguel Barrero. Con ello se eleva a siete la lista de cesados tras los responsables de las direcciones generales de Servicios, Beatriz Cerezo; Económico-Financiera, Isaac Ángel Sánchez; Obras Públicas y Proyectos de Ciudad, Pedro Fernández Guerrero; Urbanismo, Gonzalo Canga, y Promoción Económica y Empleo, David Rionda.

La información sobre estas delegaciones de competencias, y las realizadas hace unos días para concretar las concejalías de todos los ediles del gobierno, se sumará al orden del día de ese próximo pleno extraordinario previsto para la semana que viene. Aunque el eje de esa sesión plenaria es poner nombre y apellidos a los consejeros de la Corporación en las empresas municipales. En el caso de las tres grandes sociedades –Emulsa, Emtusa y EMA– el acuerdo político es que la representación municipal quede conformada por cuatro representantes de Foro, tres del PP, dos del PSOE y uno de Vox, IU y Podemos, respectivamente. Los grupos han tenido que facilitar ya a Alcaldía el nombre de sus representantes. También han quedado definidos los días y horas en que, a partir de septiembre tengan lugar las comisiones de Pleno –jueves y viernes– cuya constitución se espera este mes. Al Pleno del martes le seguirá otro el uno de agosto ya de carácter ordinario.

El tripartito acelera la retirada del recurso judicial que mantiene vigente la ordenanza de movilidad





El gobierno del tripartito no quiere esperar más de lo estrictamente necesario para dar cumplimiento a sus compromisos en materia de movilidad. Uno de esos compromisos pasa por retirar el recurso judicial formalizado desde el Ayuntamiento hace unos meses a partir de un acuerdo plenario avalado por PSOE, IU y Podemos y que permite que siga vigente la ordenanza de movilidad. El portavoz del gobierno, y de Foro, Jesús Martínez Salvador, comunicaba ayer a los grupos de la oposición la intención de incorporar al orden del día del pleno extraordinario de la semana que viene la retirada de ese recurso sin esperar a la sesión de agosto, que era la fecha que se había barajado. Que la retirada del recurso va a salir adelante no tiene vuelta de hoja en base a la nueva mayoría que conforman Foro, PP y Vox. De hecho, fueron dos demandas judiciales de dos de esos grupos –Foro y PP– las que en su momento consiguieron que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) tumbara la ordenanza de movilidad al considerar insuficiente la memoria económica que se incluía. El gobierno de PSOE e IU consideró que se trataba de un problema formal que no afectaba al fondo de la normativa y, en base a informes del equipo jurídico del Ayuntamiento, llevó al Pleno la decisión de presentar un recurso ante el Tribunal Supremo contra esa anulación. Ese es el recurso que ahora se quiere retirar. Una vez retirado el proceso judicial no proseguiría y la anulación del TSJA pasaría a ser firme. En la hoja de ruta del tripartito también está rehacer el Plan de Movilidad Sostenible que dejó el anterior gobierno.