Los organizadores de las romerías gijonesas urgen una ordenanza para agilizar los trámites

Ubicación detallada en los planos de cada uno de los elementos que habrá en la romería, papeles de los seguros, pólizas, declaraciones de responsabilidad y hasta confirmar por escrito que los camiones de las orquestas han pasado la inspección técnica de vehículos. Esos son algunos de los largos y tediosos trámites burocráticos que los organizadores de las romerías del concejo de Gijón tienen que hacer frente todos los años para poder organizar las tradicionales fiestas de prao. La dificultad de estos trámites, que califican de "extraordinariamente complejos", provocan severos retrasos en la concesión de los permisos que hacen que estos lleguen incluso el día antes de que arranque la celebración. La solución, a juicio de los organizadores de las romerías, pasa por la elaboración de una ordenanza propia para estos eventos de tal forma que se fijen unos criterios para ajustarse a las peculiaridades de estas celebraciones. Muy diferentes de lo que son los conciertos o los festivales. "Si algo no cambian, terminarán por desaparecer. Cada vez cuesta más hacerlas", sentencian.

La complejidad a la hora de obtener los permisos municipales ya ha descabalgado este año a tres fiestas regionales. Se cayeron en junio las de Veriña y las de San Xuan en Jove y no se celebrarán las de la Virgen de la O en Trubia, parroquia de Cenero. Otras han podido correr la misma suerte. Los vecinos de Portuarios, que acabaron con su romería el fin de semana pasado, no recibieron el visto buen del Ayuntamiento hasta la víspera de las mismas. "Faltaba una firma que no llegó hasta el día anterior. Al final no hubo ningún problema, pero el proceso es tremendamente laborioso", explica Víctor González, el líder vecinal de la zona. González apoya la ordenanza común, o, al menos, una norma que sirva unifique criterios y acelerar los trámites. "Se tienen que tener en cuenta las peculiaridades de cada sitio. No es lo mismo una fiesta de prao en Cabueñes que las fiestas de Portuarios", concreta en referencia que tienen unas y otras.

Lo que ha pasado en Portuarios no es ni mucho menos la excepción. Más bien parece la norma. Las fiestas de "Santiago", en Ceares, son unas de las más populares de Gijón. Se celebran desde el próximo viernes 21 de julio hasta el lunes 24. Aunque desde la asociación de vecinos "La Cruz" explican que ya han presentado todos los papeles confirmaron ayer que, de momento, no les ha llegado el permiso. Tampoco las han recibido los vecinos de Montevil, que serán del 28 al 31, ni los de Granda para "Santa Ana", que serán del 25 al 31 de este mes. De hecho, la asociación de vecinos "Santo Tomás" de esta última parroquia aún tiene que resolver varias cuestiones. "Si yo meto las cosas como me las piden no tendría luego que estar moviendo las cosas", declara Pilar Ruiloba, de Ceares.

"Llevo ya mucho tiempo abogando ante el Ayuntamiento de que hace falta una ordenanza propia. Esto no es un espectáculo, como un concierto", afirma Félix Gómez, de la asociación de vecinos de Granda. "Corremos el riesgo de que se pierda nuestra identidad, que cada vez menos pueblo se animen a hacer sus fiestas y deleguen en empresas", añade. Gómez señala que lleva con los preparativos desde hace muchas semanas. Tras haber acreditado papeles relacionados con las orquestas, los pinchadiscos, la instalación eléctrica, planos, solicitudes de uso, programa, ubicaciones de la carpa, escenarios y el plan de emergencias, la asociación recibió el día 13 un requerimiento de más documentación. Se les reclamó desde la sección técnica de actividades hasta seis elementos diferentes relacionadas con aforos y planes, y hasta once puntos adicionales del arquitecto técnico. Entre ellos los papeles de la ITV de los camiones del escenario. "Nos han llegado a pedir documentación para unas atracciones que no tenemos. Es toda una odisea", añade Gómez.

Gómez insiste en que lo que reclama no es reducir, en ningún caso y bajo ningún concepto, parámetros de seguridad. Una línea similar mantiene Elena Medina, de la asociación de vecinos "San Julián" de Roces. Esta romería será del 12 al 13 de agosto. "Da la sensación de que hay un modelo estandarizado porque a mí me han pedido documentos sobre pirotécnica y no tenemos", considera. Medina reclama una norma para unificar criterios, pero distinguiendo entre lo que son pequeñas fiestas y las más grandes. Aitor Álvarez, de Deva, también ve con buenos ojos unificar los criterios, aunque se desmarca del resto. "Estamos a favor de que los papeles vayan más rápido, pero creo que lo que se pide ahora es lo que se pide en cualquier evento. No se pueden hacer las fiestas como hace 40 años. Hay que cumplir la ley, porque las cosas que piden están para cuando sucede algo. Una normativa específica la veo bien, pero no sé qué mejoraría", remarca.

González, como lo hace también Lorena Suárez, de las fiestas de Vega, delega la gestión de los papeles en expertos curtidos en la materia. "Tengo una persona que se encarga de ello", reconoce la promotora de los festejos que tendrán lugar hacia el 20 de agosto. Si bien también se muestra a favor de tejer esa ordenanza municipal. "Sería positivo porque mucha gente hace esto por amor al arte. Todos los que hacemos las fiestas tenemos nuestro trabajo. No vivimos de ello", finaliza la responsable de una comisión de festejos que, como muchas otras del concejo, reclama un golpe de timón para poder seguir manteniendo la tradición.