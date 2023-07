El fútbol "vintage" conquista Gijón

Los aficionados a las camisetas de fútbol "retro" están de enhorabuena, ya que la tienda "pop-up" de RopaFutboleros aparca hasta el domingo 23 de julio su colección, en la Calle Menéndez Valdés 6. "Es un evento que desde que lo vi anunciado en sus redes, ya no podía esperar a que ocurriera", confiesa Julián Riego.

Las largas colas son habituales casi a cualquier hora del día, ya que la tienda del centro de Gijón se encuentra hasta los topes desde su apertura, a las 11.00 horas, hasta su cierre a las 21.00 horas. "Yo vengo desde Avilés y no me esperaba tanta gente, pero la espera seguro que merece la pena", comenta Roberto Ruiz. Queda claro que la expectación era máxima, ya que ha atraído a multitud de fanáticos del fútbol e incluso a curiosos que simplemente pasaban por la calle. Es el caso de Diego Portolés, de 43 años, que se acercó con su hijo Víctor, de 12 años. "Estábamos dando un paseo y al ver a tanta gente nos acercamos a ver qué había", explicó el padre. "A Víctor le gusta mucho el fútbol y al final nos llevamos una camiseta cada uno", comentó Portóles con sus dos prendas deportivas bajo el brazo al salir de la tienda.

La gran variedad y rareza de algunas remeras sorprendió a propios y extraños. "Hay camisetas que es muy complicado encontrar por internet y ya ni te cuento al lado de casa", relata Juan Paz, antes de continuar: "Ya he visto alguna desde el escaparate y seguro que me pasaré más días cuando haya novedades".

Durante esta semana, irán actualizando su catálogo con nuevas camisetas que llenarán las perchas del establecimiento. Sin embargo, no toda la atención la acaparan las camisetas, también hay bufandas y ropa de entrenamiento. "En mi caso no he visto ninguna camiseta que de verdad me interesara, pero me llevo una bufanda que colgaré en mi habitación", dice Javi Robles cuando iba a salir del establecimiento.

Los sportinguistas también pueden celebrar la aparición de la tienda, ya que disponen de multitud de camisetas para comprar e incluso una gran cantidad de prendas retro expuestas para simplemente admirar. "Es una pena que estas camisetas de la década de los 90 y anteriores no se puedan comprar, pero sólo con verlas y recordar viejos tiempos ya valió la pena", explicó Agustín Bravo, gijonés de 57 años.