Gijón se aleja del mandato de Europa con una nueva bajada de su tasa de reciclaje

Gijón incumple el reto europeo de estar reciclando ya el 50% de sus residuos y tiene difícil conseguir alcanzar el 55% fijado para 2025 y que se eleva en otros diez puntos de cara a 2030. Al contrario, los datos que maneja la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano (Emulsa) en cuanto a reciclaje en los primeros meses de este año muestran la consolidación de ese descenso en el reciclaje de vidrio, envases y cartón que ya se había evidenciado en el cierre estadístico de 2022. Solo sube la recogida selectiva de orgánica pero no con la suficiente fuerza como para compensar el descenso generalizado. Desde Emulsa se reconoce el "estancamiento" en las cifras gijonesas del reciclaje y el incumplimiento de las exigencias de la Unión Europea aunque recordando que es una situación generalizada en toda España y que, en todo caso, Gijón sigue liderando el reciclaje en Asturias.

Los registros cerrados de los cinco primeros meses del año dejan ver un descenso respecto al mismo periodo de tiempo del año pasado del 5,9% en envases, del 6,7% en vidrio y del 3,8 en papel y cartón. La recogida de orgánica sube un 7,6 en esa misma comparativa. El problema es que más que un hecho puntual se está ante una tendencia. Emulsa gestionó en 2022 un total de 124.382 toneladas de residuos. La tasa de reciclaje se quedó en el 36,2%: un 0,3% menos que el año anterior rompiendo el crecimiento sostenido de los anteriores ejercicios. Los números de 2022 fijaron una generación de residuos de 457 kilos por vecino de los que solo se separaron para el reciclaje 165,5. Eso supuso que cada gijonés recicló el año pasado un 4% menos que en 2021. Y en este arranque de 2023 llueve sobre mojado en el asunto.

Algo que conlleva incumplir con la normativa europea y la legislación española y que se dejará sentir cada vez más en las arcas de Emulsa, que son las del Ayuntamiento. No hay que olvidar que el uno de enero de este año entró en vigor un impuesto estatal por depósito en vertedero de residuos domiciliarios mezclados que se incluye en la Ley de residuos y suelos contaminados para una Economía Circular. A ello sumó Emulsa la subida de precios en los servicios de Cogersa a la hora de elaborar unas cuentas para este año que dejaban un déficit de 3,6 millones en el servicio de recogida de basura. Teniendo en cuenta que se había frustrado la pretensión del gobierno de entonces de subir las tarifas al congelarse las ordenanzas fiscales. En ese contexto, Emulsa remató su experiencia piloto para ver la viabilidad de aplicar el pago por generación. La decisión final sigue pendiente.

¿Hay razones que justifiquen esa bajada del reciclaje en el nuevo año? Desde Emulsa se habla de la suma de varias, pero siempre teniendo en cuenta que Gijón no está al margen de la realidad del resto de España. Eso, por un lado. Y por otro, que resulta difícil comparar las cifras de la vuelta de la normalidad con las que se registraron en los tiempos de pandemia con las familias encerradas todo el día y consumiendo en sus casas y una hostelería cerrada, total o parcialmente. Sin olvidarse de la crisis económica que se generó con la guerra de Ucrania.

Sí les resulta evidente que la reapertura con total normalidad de la hostelería lastra el reciclaje en Gijón. Los negocios del sector todavía no separan para el reciclaje la mayor parte de sus residuos pese a ser grandes productores de todos ellos. También entiende Emulsa que haya podido influir el conflicto vivido por Cogersa con la no recogida durante algo más de un mes de contenedores de reciclaje soterrados. Y otro elemento que tienen claro es que las continuas campañas de información y sensibilización ciudadana y de educación medioambiental no dan los resultados inmediatos que se necesitan.

La buena nueva es que crece la recogida selectiva de materia orgánica donde Gijón fue pionera en Asturias desde su plan piloto en el Polígono en 2015. El problema es que, según los últimos registros, solo se está separado un 10% de los residuos orgánicos que se generan cuando cerca del 40% de la basura que va a la bolsa negra de resto podría estar reciclándose en el contenedor de orgánica.