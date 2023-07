El gobierno local tiene la intención de llevar al Pleno extraordinario de la próxima semana la decisión de retirar el recurso judicial interpuesto durante el anterior mandato contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de anular la ordenanza de movilidad sostenible. La mayoría que suman los ediles de Foro, PP y Vox garantiza que esa decisión salga adelante. Pero, hasta que este recurso no se retire y la sentencia del TSJA pase a ser firme con su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias la ordenanza está vigente, recordaba ayer el portavoz de IU, Javier Suárez Llana. Al tiempo, ponía más que en duda la legalidad de la decisión tomada por el gobierno del tripartito a principios de mes al facilitar que los vehículos sin distintivo ambiental pudieran volver a aparcar en zona azul.

"El Ayuntamiento está incumpliendo su propia norma. No se puede suspender parcialmente una ordenanza. Eso no existe. Solo se puede derogar o modificar y por el mismo procedimiento por el que se tramitó, con información pública y aprobación en el Pleno. Aquí lo que hay es un concejal de Movilidad (en referencia al edil forista Pelayo Barcia) que por su cuenta y riesgo dio una orden a través de un correo electrónico a la Empresa de Tráfico para cambiar su operativa e incumplir una norma aprobada en Pleno. Eso tiene nombre: supuesta prevaricación", remataba el edil de IU. Partido que lideró en el anterior gobierno de izquierdas la concejalía de Movilidad de la que salió la ordenanza.

Desde abril de 2022 los coches más antiguos, y que por tanto carecen de distintivo ambiental, no tenían la opción de sacar el tique de la ORA. La máquina no se lo daba al teclear la matrícula. Sin ese tíquet se arriesgaban a recibir una multa. Esta limitación del estacionamiento fue, junto a la obligación de exhibir el distintivo ambiental para circular por Gijón y el fin de la gratuidad para las personas con movilidad reducida, motivo de una amplia polémica social y política sobre la ordenanza de movilidad. Una ordenanza que tanto PP como Foro llevaron a los tribunales con éxito en la sentencia del TSJA al considerar incompleta la memoria económica que se incluyó en la documentación.

Suárez Llana ha pedido acceso al expediente de la suspensión de esta prohibición de aparcamiento –"aunque sospechamos que no exista y que no haya más que ese correo electrónico", matizó– y firma con la edil de Podemos, Olaya Suárez, una petición para que la Secretaría General de Pleno emita un informe sobre si el procedimiento seguido se ajusta a derecho. El portavoz de IU y sus asesores entienden que no. "Estamos ante un concejal que dice a los ciudadanos que incumplan una norma, que dice a una empresa que trabaja para el Ayuntamiento que incumpla una norma y que traslada a la Policía Local que incumpla una norma. Es algo inaudito en este Ayuntamiento", remató.

Negacionista y autoritario

El edil defendió que no es comparable esta situación de suspensión con la que se vivió con la entrada en vigor de esta limitación, que pasó de estar prevista en enero a ejecutarse en abril. "No estamos hablando de lo mismo. Eso no es dar flexibilidad para informar esto es suspender una norma en vigor sin argumentos", concretó.

Para Suárez Llana es un ejemplo de la acción de "un gobierno negacionista, autoritario y que se declara en rebeldía". Negacionista, en las explicaciones del edil de IU, con la contaminación que genera el tráfico, autoritario "al pensar que el Ayuntamiento es su cortijo" y "en rebeldía "en cuanto hace gala de incumplir las normas . Con la ordenanza de movilidad y con el esperpento de las terrazas de Pablo Iglesias donde les dicen a los hosteleros que las coloquen que no pasa nada".