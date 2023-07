La lucha de una gijonesa por la salud mental: "Hacen faltan más medios en Asturias"

Hay luchas personales que evidencian problemas globales. El caso de Ana Cuesta deja claro que "aún queda mucho por hacer" para que en Asturias pueda darse una atención digna a los jóvenes con problemas de salud mental. A base de perseverancia, esa gijonesa ha conseguido que un joven familiar muy próximo haya sido ingresado hace tan solo unos días en un centro especializado de Madrid después de que la consejería no contase con la capacidad para dar la respuesta asistencial necesaria. "Hay muchos más problemas de salud mental de los que parece en Asturias", denuncia.

Fue a raíz de la pandemia cuando su ser querido comenzó a sufrir problemas de salud mental. Anorexia, acciones autolesivas, intentos de suicidio... "Fuimos varias veces a Jove y también estuvo varias veces ingresada en el HUCA, pero le daban el alta a los pocos días. No veíamos salida. Una noche envié un correo a Pedro Sánchez. Y obtuve respuesta", cuenta. En la misiva, "me pusieron en contacto con la consejería". Así fue como consiguió una reunión con la directora general y el jefe de servicios de Cuidados y un trabajador social. "Solo tengo palabras de agradecimiento. Me han ayudado a saber cómo actuar. El problema es que en el HUCA solo hay cinco camas para este tipo de pacientes". Hace tan solo unos días, su familiar ingresó en la clínica de Madrid. "Ahora estoy algo más tranquila, pero sigo nerviosa. Está lejos y hay que viajar", reconoce.

A la unidad del HUCA que se refiere Cuesta es a la de psiquiatría de niños y adolescentes, que se ha quedado muy pequeña. La idea del Principado es doblar s capacidad. "También la alcaldesa, Carmen Moriyón, me ha mostrado su apoyo. Se ha comprometido a que su partido pelee por ello a partir de septiembre en la Junta", agradeció. "Me gustaría decirle al presidente del Principado, Adrián Barbón, que su equipo funciona de maravilla, pero necesita más medios. Estoy dispuesta a llevar a cabo una recogida de firmas o acudir a Europa para que crezca la unidad en Asturias. En el HUCA o donde sea".