El aforo de El Bibio solo se reducirá "en menos de diez localidades"

La puesta a punto de la plaza de toros de El Bibio continúa con las labores de acondicionamiento de y limpieza de los tendidos y el ruedo de cara al inicio de la feria de Begoña, que arrancará el próximo 15 de agosto. Será un ciclo que contará prácticamente con el aforo completo del coso (poco más de 9.200 localidades), pues, según explican desde el Ayuntamiento, tan solo se quitarán "menos de diez localidades".

Sobre la seguridad del coso, al margen de los informes con los que cuenta el gobierno local, el último del área municipal de Arquitectura, habló la propia alcaldesa, la forista Carmen Moriyón, durante la multitudinaria presentación de carteles del pasado martes. "Créanme, que esto es una cosa que como alcaldesa tengo que matizar. Hay un informe, de diciembre, donde precisamente lo corrobora un arquitecto municipal, Javier Uría, que fue el responsable de la rehabilitación última que conocemos en la plaza, en 1997 y 1998, donde dice, y esto creo que es importante, que no hay un problema estructural en el edificio y que no hay un problema de seguridad", pronunció la regidora. Y añadió: "hay cosas que habrá que hacer y que habrá que mejorar, pero creo que debo de matizarlo, y de que es importante, de que no estamos frivolizando como un informe de una manera, sino que es un informe con arquitectos de la casa donde corroboran que hay muchas cosas mejorables, pero que la plaza va a estar en perfecto estado de revista". En virtud de esos pequeños arreglos que hay que llevar a cabo es por lo que se ha optado por dejar diez localidades sin uso antes de abrir la venta de abonos.

El regreso de los toros a El Bibio contará con cuatro festejos. El día 15, una corrida mixta, con Hermoso de Mendoza, Diego Urdiales y Manuel Román. El día 16, Julián López, "El Juli", en solitario frente a seis toros. El día 17, Morante de la Puebla José María Manzanares y Roca Rey. Y el 18, Sebastián Castella, Alejandro Talavante y Tomás Rufo.