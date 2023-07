Bailes y risas prenden la fiesta en Ceares

"Quedan inauguradas las fiestas, comed y bebed como si no hubiese un mañana". Con estas palabras finalizó ayer Luismi Fernández, cantante de la orquesta "Assia" el pregón con el que se daba inicio a las fiestas de Santiago en Ceares, que se desarrollarán durante todo el fin de semana en el parque de Los Pericones.

Pasaban las ocho de la tarde cuando los vecinos comenzaban a coger sitio frente al escenario. Al fondo, los más pequeños correteaban de una atracción a otra, acompañados de la música que los altavoces emitían. Todo ese ruido que los acompañaba cuando Luismi Fernández fue llamado al escenario. "Es un honor que se me haya concedido la oportunidad de ser el pregonero", comenzaba el cantante que, por segundo año consecutivo, estaba micrófono en mano para dar el pistoletazo de salida a las fiestas.

Tras una gran ovación por parte de los asistentes a la organización vecinal, Fernández también reclamaba el apoyo de los gijoneses al grupo folclórico y teatral que minutos después tomarían el relevo del vocalista de "Assia". Los más rezagados se acercaban atraídos por la voz del pregonero cuando este recordaba a aquellos que ya no estaban cerca y compartía aquellos recuerdos de su infancia con relación al barrio de La Tejerona donde comenzó sus primeros contactos con el mundo del espectáculo. "Estamos rodeados de música, gente de bien y en un sitio privilegiado como es el arque de Los Pericones", continuaba Luismi Fernández.

En el parque, familias, mayores y los más pequeños seguían con atención las anécdotas del cantante cuando nombraba los recuerdos que le traía alguno de los éxitos con "Assia" en el escenario que los operarios estaban terminando de montar para esa noche. "He traído apuntados en este papel seis consejos que quiero daros sobre las fiestas", apuntaba el cantante gijonés que, a base de rimas, sacaba las carcajadas y los vítores de emoción de los vecinos con la última de las recomendaciones: "Si el último día de fiesta no fue suficiente, nos vemos en la noche de los fuegos en Poniente". Terminado el discurso, no sin antes recordar que su orquesta actuaría mañana, todo el mundo permaneció atento a las tablas con la aparición del Grupo Folclórico de La Cruz de Ceares.

Tras un nuevo turno de ovacione,s llegó el momento para el grupo de Teatro de Ceares con la obra "La Viagra" de Antonia Gómez para cerrar el espectáculo sobre el escenario antes del comienzo de la verbena amenizada por la Orquesta "Cañón" y el DJ "3 Pac Show". Entre los asistentes, Toni Cuervo acudía junto a su mujer por décimo año consecutivo: "vivimos aquí al lado en el Llano y hemos venido a ver el pregón tras leerlo en la prensa". También entre el público estuvieron presentes los concejales foristas Jesús Martínez, edil de Urbanismo, y Pelayo Barcia, de Tráfico, Movilidad y Transporte Público, que desde uno de los laterales del escenario no perdieron la vista de la jornada inaugural de las fiestas del barrio. No faltaron los socialistas José Ramón Tuero y Jacobo López.