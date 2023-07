Cabueñes suma 341 casos de larga demora en quirófanos, 21 veces más que en 2019

El atasco que trajo la crisis del covid-19 a las listas de espera de toda la sanidad pública no logra revertirse tres años después de las primeras oleadas pandémicas. El Hospital de Cabueñes, con un plan de choque activo desde hace meses y un programa especial que le permite abrir sus quirófanos este verano también en horario de tarde, acaba de publicar sus datos de actividad de junio con unas demoras que, en números, apenas difieren con las demoras de hace un año. El complejo gijonés tiene una demora media de 120 días (unos tres meses), lo que supone un ligero aumento respecto a la espera que se registraba en el mismo mes en 2022 y 2019, cuando ambos balances se saldaron con una media de 112 días. El otro apartado relevante en cuando a las demoras en quirófanos, el referente a pacientes que llevan más de 180 días (medio año) esperando por su cirugía, sí denota una bajada constante, pero muy lenta. El mes pasado había 341 afectados y, el año anterior por las mismas fechas, 387. Antes del coronavirus, en junio de 2019, solo había 16. Jove tenía en junio a 100 pacientes afectados y antes del covid-19 su contador estaba a cero.

La actividad hospitalaria en estos tres años, salvo en lo peor de la pandemia –aunque ni siquiera entonces se dejaron de operar urgencias y casos oncológicos–, se ha tratado de impulsar con varios programas especiales. Cabueñes lanzó su primer plan de choque en quirófanos en 2021, un programa que luego se aplicó al resto de la red pública del Sespa y que volvió a reformular en 2022, con más inversión, viendo que los números no bajaban al ritmo deseado. El hospital gijonés, además, y con el visto bueno del personal, aprobó otro programa especial para operar en horario de tarde y de lunes a jueves durante todo el verano y hasta que termine septiembre. En este caso, el objetivo no ha sido tanto reducir las listas de espera, sino evitar que las vacaciones del personal provoquen un nuevo atasco añadido para el mes de octubre. Cabueñes, gracias a todo esto, ha operado este año y todos los meses a varias decenas de pacientes más de lo que hasta entonces se consideraba normal. Y, pese a ello, el número de pacientes que llevaban más de seis meses esperando a pasar por quirófano este junio multiplica por 21 a los que había en el mismo mes de 2019.

Los esfuerzos no acaban de registrar mejoras palpables porque la actividad en quirófanos depende de la actividad en consultas y en pruebas diagnósticas. En los meses de encierro y, sobre todo en la segunda ola, estas tareas tuvieron que acotarse solo a casos urgentes para centrar los esfuerzos en los ingresados infectados. Desde entonces, el incremento de consultas y pruebas para reducir sus propias listas de espera ha causado una mayor derivación de pacientes que, por su diagnóstico, deben pasar como quirófano. Así, Cabueñes opera más que antes del covid, pero recibe cada mes a más usuarios nuevos que se ponen a la cola.

Que la demora media se sitúe ahora en 120,52 días no es un dato que preocupe al personal porque, aunque desde el hospital explican que "lo ideal" sería que esa media total no pasase de los tres meses, se entiende que oscilaciones de un par de semanas no implican grandes atascos. Además, en el grupo de pacientes quirúrgicos con dolencias no urgentes, se están priorizando a los que llevan más tiempo esperando –el mes pasado el usuario que pasó por quirófano con más demora acumulaba un año en lista de espera estructural, ordinaria–, por los que los casos no urgentes que entraron en la lista en los últimos meses están tardando más en ser citados. Para mejorar la cifra total de pacientes con larga demora, la cifra media de espera en volumen de días debe aumentar ligeramente. Para el personal empieza a ser frustrante, sin embargo, que a mitad de año el hospital siga con más de 300 enfermos que llevan más de 180 días esperando su cita. Antes del covid-19, se consideraba problemático que esa cifra pasase de los 50. Y si el ritmo se mantiene como hasta ahora, faltarían aún otros dos años para que Cabueñes volviese a alcanzar ese número.

El servicio más afectado, por su volumen de actividad y casos urgentes, es Traumatología, que de esos 341 pacientes con larga demora asume a 208. Eso repercute también en su demora media total, de 179,21 días. El resto de afectados corresponden a los servicios de Urología (72) y Cirugía General (61), con esperas medias más estables de unos 110 días. El resto de servicios ya opera a todos sus pacientes antes de llegar al sexto mes.

Las citas de consultas y pruebas están ya más normalizadas. Cabueñes hace unas 2.000 consultas más cada mes (alrededor de un 7 por ciento más de lo habitual en 2019) y su demora en junio se saldó en 86 días, 20 más que hace un año, pero con una tendencia a la baja. Las pruebas técnicas, salvo un ligero atasco en resonancias (el área está en obras para renovar el aparato), recuperaron su ritmo habitual. El Hospital de Jove, por su parte, tiene una demora media en quirófanos de 109 días y a 100 pacientes en cola desde hace más de seis meses. Antes del covid no tenía a ninguno.