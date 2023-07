Un grupo de vecinos crea una asociación alternativa para "defender Castiello"

"Intentamos unir fuerzas con la asociación de vecinos, pero no hubo manera". Son palabras de Hugo de la Fuente, presidente de la "Plataforma de Bernueces", que hace casi un mes culminó su legalización como entidad independiente. Las desavenencias con la asociación vecinal han resultado insalvables. "No nos dejaban exponer nuestras ideas, por lo que nos tuvimos que constituir como colectivo independiente", continúa De la Fuente, que remarca que el objetivo de esta plataforma pasa por "aunar fuerzas del máximo número de vecinos" de la parroquia.

Según el líder de la "Plataforma de Bernueces", el modo de actuación de ambas entidades distaba mucho de cara a cooperar. "Nosotros intentamos defender los intereses de Castiello y ellos trasladan los problemas a la Federación de ‘Les Caseríes’, que toma en serio lo que considera", subraya Hugo de la Fuente. Además, afea las "zancadillas" sufridas para integrarse en la asociación de vecinos, que realmente era el propósito de los componentes de la plataforma. El presidente incide en el deseo de la entidad. "Solo buscamos defensas de Castiello, no de zonas rurales a las que no pertenecemos y en las que no participamos", asegura.

"Se intentaron utilizar los locales de la asociación para reunirse, pero no nos lo permitían", indica Hugo de la Fuente, que reprocha que la asociación no seguía los estatutos para realizar cambios en la junta directiva. También saca a colación la sociedad de festejos, la tercera pata en esta cuestión. "Salió por patas, no les daban protagonismo", afirma. En ese sentido, Mónica Lombán, tesorera de la "Plataforma de Bernueces", resalta que sí hay voluntad de trabajar "de manera conjunta" con festejos para "conseguir cosas" para la parroquia. "Hay una vía abierta de diálogo con ellos", insiste.

Esta plataforma nació cuando acontecieron los primeros robos que han asolado la zona en los últimos tiempos. "Las discrepancias llegaron con la forma de reivindicarnos. Considerábamos importantes las medidas de presión y las movilizaciones", señala Javier Fernández, para el que la disposición de cámaras de seguridad responde, en gran medida, a la insistencia de la plataforma. "A ellos con presentar un papel les bastaba", comenta sobre la asociación vecinal.

Mabel Pérez, actual secretaria, fue la impulsora de la plataforma, que cuenta con alrededor de 160 miembros. Cuando comenzaron los asaltos, Pérez cuenta que la asociación de vecinos no quería crear "alarma social". Con la confirmación de la plataforma como independiente, la relación con el consistorio podrá ser más fluida. "Al estar dados de alta, podemos hacer peticiones que la asociación no hace. Por ejemplo, en temas de líneas de autobuses, saneamientos... Pagamos por servicios que no llegan", sostiene Pérez. En una línea similar se muestra el presidente. "Queremos representar a la parroquia ante el Ayuntamiento y organismos, y conseguir los servicios que deben tener todos los ciudadanos", proclama Hugo de la Fuente.

En la tarde de ayer, el concejal de Participación, Atención a la Ciudadanía, Mercados y Consumo, Distritos, Cooperación al Desarrollo e Inmigración, Guzmán Pendás, mantuvo una reunión con representantes tanto de la sociedad de festejos como de la "Plataforma de Bernueces". La concesión de licencias para las fiestas, la excesiva burocracia, la utilización de diversos espacios cedidos por el Ayuntamiento, la seguridad, el desbroce de caminos o el abandono de parcelas fueron algunos de los temas tratados en la cita. Pendás expresó su intención de reunirse con la asociación de vecinos. "Las tres deben coordinarse y entenderse", espetó el edil.