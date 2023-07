César González-Pola Muñiz (Oviedo, 1975), científico del Departamento de Oceanografía Física del Centro Oceanográfico de Gijón, ha realizado, junto a un equipo de una decena de profesionales, una campaña de monitorización de la zona del Cantábrico para seguir las condiciones de temperatura y salinidad en las aguas. El objetivo, poseer una base para conocer cómo cambian los ecosistemas. González-Pola fue testigo del inusual aumento térmico en la costa regional.

–¿Qué conclusiones se han extraído de este trayecto?

–En todo el océano Atlántico estamos en olas de calor inesperadas y preocupantes. Las hemos constatado y medido. Esto sobre el seguimiento más tradicional, aunque hay una parte tecnológica, el lanzamiento de una boye novedosa, se ha hecho con éxito. Servirá para conseguir medidas de pH de forma automática.

–¿Cómo se explica esta subida de temperatura en el mar Cantábrico?

–La anomalía en el Atlántico empezó en primavera, relacionada con el debilitamiento de los vientos característicos del verano, los nordestes. Esta circulación ayuda a enfriar las aguas superficiales. Aun así, sorprende que las temperaturas se disparen en esta magnitud. Entrados en julio, ya hay decenas de metros de columna de agua anómalamente cálidas. Es decir, el agua caliente se queda flotando sobre la fría y el balance entre cómo de estrecha es esa capa marca la diferencia.

–¿La tendencia seguirá por los mismos derroteros?

–Es difícil de predecir porque depende mucho de la meteorología. Es posible que vuelvan los vientos del nordeste, típicos de la época, y la costa regrese a condiciones incluso frescas. Sin embargo, en océano abierto, las anomalías son persistentes.

–En la playa de San Lorenzo el mar llegó a estar a 25 grados.

–En la costa pueden variar los registros. Puede persistir una ola de calor en la región, que no haya vientos... Es posible que se disparen las temperaturas a estas cifras. Influye la geometría de la playa, lo cerrada que esté. Casi todas las playas que no son muy abiertas son potencialmente candidatas a que en días que no haya viento y haya poco oleaje, se conviertan en focos de altísima temperatura.

–¿El cambio climático está detrás de esta circunstancia?

–Las evidencias así lo apuntan. Podría ser una anomalía atmosférica si se compensase en otro lado, pero hay temperaturas globales rompiendo récords en muchos sitios. El calentamiento global avanza. En años de "El Niño", este no favorece que el océano absorba calor y es más probable que haya temperaturas extremas. Los océanos son una fuente de regulación de calor.

–¿De qué forma afecta la problemática a la pesca?

–Estamos acostumbrados a que el ecosistema del Cantábrico sea el que siempre hubo aquí, pero no es catastrófico como si hubiese pérdida de productividad, que el océano no sea capaz de sostener la misma cantidad de peces, que haya caídas de oxígeno, cambios en la corriente, etc. También hay cambios sutiles. Por ejemplo, al haber más temperatura, se acelera el ciclo vital de las medusas. Y hay especies que emigran. Hace años hubo preocupación con las rutas de los bonitos, pero no les importa tanto que haya un grado más o menos.

–¿Qué relación hay entre el incremento de la temperatura con el del nivel del mar?

–Son cosas dependientes. El aumento del nivel del mar se produce por la caída de hielo en zonas terrestres, aunque lo que más hace que suba es la propia expansión térmica de los océanos. Cuando se calientan, el agua se expande. La preocupación es más a medio o largo plazo, más para los humanos, que nos gusta construir en la orilla del mar, que para los ecosistemas.

–Volviendo a la cuestión térmica, ¿la situación, a nivel regional, es preocupante?

–Ya lo es a nivel global. No sabemos dónde están los límites. Se ha dado un salto que no estaba sobre la mesa y no tenemos certeza de que haya relación de causa y efecto con "El Niño". Cuando vemos las anomalías de temperatura y que en el Atlántico central se salen de todos los rangos...

–¿Y las consecuencias?

–Son predecibles hasta cierto punto, como la migración de los ecosistemas y el cambio de los más meridionales, que son menos productivos en cuanto a la pesca. Es una cascada de efectos sociales. Hace unos años, hubo pérdida de bosques de algas. Si el aumento de la temperatura es contenido, nos encontramos con condiciones como las que podría haber en ecosistemas del sur de Portugal, del golfo de Cádiz. El gran miedo de la comunidad científica es que haya cambios abruptos relacionados con la circulación de corrientes, derretimiento de hielo... Y existe el riesgo de que lo rompamos todo en algún momento. No es inmediato, sino progresivo, pero es imparable.