Los vecinos de la Ería celebran que se elimine un foco de insalubridad: "Se llegó a desratizar"

El avance de los trabajos de adecentamiento de la Ería del Piles, con el derribo de la casa de la viuda de Mosquera –ubicada frente al Tostaderu– y la eliminación de la maleza que la rodeaba, así como desbroces en otras partes de la Ería del Piles, están siendo celebrados por los vecinos de la zona, que a principios de año volvieron a insistir, una vez más para que el Ayuntamiento tomara medidas ante el abandono en el que se encuentra ese espacio ubicado frente al paseo marítimo de Gijón y la playa de San Lorenzo. "El Ayuntamiento llegó a tener que desratizar", recordaba ayer Julio Quirós, portavoz de los vecinos, sobre una de las pocas medidas que en las últimas décadas se habían tomado para reducir la insalubridad de la zona. Las condiciones de habitabilidad en la zona por el mal estado de las fincas es algo de lo que se han venido quejando los vecinos durante años, con denuncias ante el Ayuntamiento por el mantenimiento de edificaciones ruinosas, la maleza, suciedad y ratas que había en el lugar, además de espacios con acumulación de escombros.

Una situación que se está ahora corrigiendo a golpe de excavadora, después de que el gobierno local llegara a un acuerdo con el propietario de la 29.515,49 de los 38.364,72 metros cuadrados del PERI 100, que es el que engloba los terrenos de la Ería del Piles, para su adecentamiento hasta que no se desarrolle urbanísticamente. El Servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento ya había notificado a mediados de abril al propietario de la mayoría del terreno la obligación de limpiar ese espacio, una comunicación que se había venido reiterando año tras año, pero que a la que la propiedad no atendió hasta ahora. Las demoliciones, labores de desbroce y limpieza no son los únicos problemas de la zona, en la que una de sus edificaciones está ocupada por una persona que se está intentando desalojar por vía judicial.

Vía judicial

Quien tiene la batuta para marcar los tiempos del desarrollo urbanístico de la zona es la empresa Promociones y Obras Nuevo Espacio, del empresario Fermín Mora, que posee la mayor parte de ese espacio ubicado entre el Tostaderu y el PERI 11 (en el que Avintia está desarrollando una promoción de viviendas). Como minoritarios están los dueños de los tres chales, que suman 3.000 metros cuadrados y una sociedad madrileña gestionada por un promotor gijonés, que posee otros 2.700 metros cuadrados.

El PGO prevé para la Ería del Piles un uso hostelero, comercial, recreativo, de oficinas y hotelero, admitiendo como compatible el uso residencia de las tres viviendas unifamiliares existentes. El plazo para desarrollar el área previsto en el PGO venció el pasado 14 de febrero, ante lo que los vecinos habían instado al Ayuntamiento a que obligara al propietario de la mayoría del suelo a iniciar los trámites para su urbanización. Entonces Urbanismo señaló que aquel plazo, que expiró a los cuatro años de la aprobación del PGO, sólo marcaba la fecha en la que el Ayuntamiento no podía hacer modificaciones en el planeamiento respecto al área, pero que no obligaba al empresario a su desarrollo.

Desde 2001 se intentaron sacar adelante distintos proyectos de ocio, turísticos y comerciales para desarrollar la zona, todos ellos fallidos. El anterior fue el que impulsó Asturpromotora, que acabó quebrando, entre otras cosas al empantanarse ese proyecto en los tribunales por los pleitos promovidos por los vecinos que residen en la zona.

Además de tener que tener en cuenta el factor vecinal, Fermín Mora también se enfrenta a otro problema para el desarrollo de esta área, como es el que un inquilino de uno de los establecimientos hosteleros que hay frente al paseo marítimo, tiene un contrato de arrendamiento hasta 2025, lo que obligaría, en caso de desalojarlo, a tener que indemnizarle. El empresario, además, está inmerso en otro gran proyecto en Gijón, como es el del hotel de cinco estrellas que reemplazaría a la antigua sede de la Autoridad Portuaria de Gijón.