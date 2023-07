La macrorreforma de Cabueñes cumple un año con el edificio de Rayos rematado

El macroplán de remodelación del Hospital de Cabueñes culminará en agosto dos hitos claves: el primer año de la ambiciosa obra de ampliación –que por ahora se mantiene en plazo y con avances ya muy visibles en el nuevo edificio, con las primeras construcciones de una estructura– y el fin de la primera fase del recrecido del complejo. Este segundo proyecto, que avanza en paralelo a la obra principal desde el pasado mayo, se ha agilizado recientemente ante la falta de complicaciones técnicas y prevé saldar su primera fase ya el mes que viene, varias semanas antes de lo previsto. Esta fase, que remodelará el área de Radiodiagnóstico, espera recibir a inicios de mes una nueva resonancia ya adquirida y ponerla en funcionamiento casi de inmediato. La segunda fase, con la que se sumará dos plantas al edificio central, ha saldado sus tareas de desalojo y derrumbes parciales sin sobresaltos y ha hecho que ahora la constructora y la gerencia sanitaria se pacten como plazo final de obra el próximo mes de enero.

El proyecto del recrecido se antojaba complejo porque exigía trabajar sobre dos áreas en pleno funcionamiento. La de Radiodiagnóstico, que ocupa un local anexo al edificio principal, tiene un pleno uso asistencial, por lo que la reforma obligó a reducir actividad con pacientes. De ahí que, de las dos fases del proyecto, se fijase esta como prioritaria, con el derribo de varias salas y el refuerzo de la cimentación de la estructura para que los nuevos equipos no pusiesen en peligro al edificio. Gran parte de estas labores ya se han terminado, y los cambios centrales han pasado por crear una nueva sala que permita adquirir otro TAC –el tercero del hospital– y remodelar la sala de resonancia, que se cambiará por una nueva. Lo delicado de este tipo de aparatos impedía poder trabajar con plazos muy marcados y, de hecho, se tuvo que tirar parte de la fachada para desalojar el viejo equipo. Se vio que era la manera más segura para no afectar al campo magnético de estos aparatos, cuyo manejo es siempre peligroso. Ahora, se espera que el nuevo equipo llegue a inicios de agosto y que la obra total, incluyendo la puesta en marcha de la resonancia, termine ese mismo mes. El resto de la obra en diversas salas se han realizado por fases para no bloquear la actividad del servicio.

El recrecido, aunque comenzará a mostrar avances visibles a partir de ahora, también ha terminado ya su fase previa de preparación, con derribos parciales en la segunda planta –que se ha tenido que desalojar– y la instalación de los pilares que servirán de base a las dos nuevas plantas. El edificio central es la entrada principal del complejo hospitalario y se valoraban plazos flexibles por cómo podría compaginarse su avance con la atención de pacientes, pero la posibilidad de instalar la grúa en una zona ajardinada del hospital –y no en la parada de taxis, como estaba previsto, y que habría complicado el acceso de usuarios mayores y movilidad reducida– y el hecho de que la segunda planta ahora desalojada solo albergaba despachos permitieron despejar estas labores previas más rápido. Tras el verano, los esfuerzos se centrarán en edificar esas dos nuevas plantas que dejará al edificio central con cuatro niveles y, ahora sí, espacio para albergar su robot quirúrgico –instalado provisionalmente en un quirófano de ginecología– y la nueva sala de angiografía que se dotará de tal manera que permita usarse como un quirófano híbrido, supliendo una reiterada demanda del personal.

La fecha de fin de obra marcada ahora es enero, lo que significaría que, como ya se suponía, no se cumplirá el límite de septiembre que marcaban las ayudas europeas con las que se ha comprado parte del equipo nuevo. El Principado lleva insistiendo desde el inicio de la obra en que eso no tiene por qué suponer un riesgo de perder ese dinero, pero en abril los responsables del hospital aún señalaban que toda la obra podría terminar en ese plazo, algo que ya entonces se veía poco viable.

Por su parte, la obra del consultorio de Nuevo Roces –en manos de la misma constructora que hace el recrecido, la gallega Citanias–, también avanza a buen ritmo porque tras los primeros movimientos de tierra se comprobó que el material de relleno del subsuelo podía retirarse de manera bastante sencilla. Se mantiene, por tanto, el objetivo de terminar con la fase previa de cimentación tras el verano, justo antes de la época de lluvias, para poder empezar con la edificación en altura este año.