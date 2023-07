"Seré inflexible con la contaminación; quiero que la industria se implique más"

Rodrigo Pintueles (Gijón, 1983) acaba de asumir el área municipal de Medio Ambiente con unos cuantos asuntos sobre la mesa, entre los que están un compromiso de la EMA para revisar las causas de los vertidos al Piles, el controvertido proyecto de renaturalización del río heredado del anterior gobierno local y la consolidación y ampliación de las medidas contra la contaminación en la zona Oeste. El concejal del PP presidirá también Emulsa, sociedad municipal envuelta en polémicas en los últimos meses.

–Estrenó la concejalía con el primer susto del mandato: el cierre parcial de San Lorenzo por un vertido al Piles. ¿Ya están claros los motivos?

–Fue breve y siempre estuvimos seguros porque desde el servicio de Vigilancia y Calidad Ambiental se hacen dos controles semanales. A raíz de ese episodio, ha habido reuniones con Alcaldía, Urbanismo y el gerente de la EMA porque los técnicos de mi concejalía están convencidos de que esta concentración tan grande de bacterias y de materia fecal no se puede deber a alivios puntuales, sino a rupturas de colectores. Se hacen controles desde 2019, así que era un problema que se sabía, y me sorprende que una empresa como la EMA no lo haya abordado hasta ahora. Paro aún me preocupa más otro asunto:_el colector del Peñafrancia. El proyecto se hizo mal y esto podría retrasar la obra un año.

–¿El actual control de aguas es suficiente?

–Tenemos detallados todos los controles que se han hecho. Aurelio Martín nos facilitó mucho el traspaso de poderes. Y sí, el control es mucho más riguroso que lo que se hace en el resto de Asturias.

–¿Se van a revisar los colectores?

–Sí. Esos trabajos se dotarán presupuestariamente en la primera mitad del mandato.

Habrá un nuevo acceso de piraguas al final del Piles, pero el estudio del anillo se hará en 2025, tras la obra

–Mientras, el proyecto de renaturalización del Piles tiene que salir a licitación de inmediato para cumplir los plazos de las ayudas europeas. ¿Asume el proyecto del anterior gobierno como propio?

–Se está terminando la redacción y esperamos tenerlo listo en agosto con pequeños detalles que estamos estudiando. Queremos ganar zonas verdes en torno al complejo deportivo de Las Mestas, por ejemplo. Pero, más allá del proyecto, me preocupa el derrumbe parcial de la senda que va pegada al Grupo Covadonga. Tengo pendiente una conversación con Obras Públicas para que se renueve todo el muro. Los técnicos me dicen que está francamente mal.

–Y los piragüistas... ¿es realmente viable crear una lámina de agua estable?

–Mientras duren las obras se podrá hacer piragüismo con marea alta en el cauce bajo. Vamos a mejorar el acceso que hay junto al puente de Las Mestas con una rampa. Y haremos otro a la altura del paseo marítimo, donde están los hoteles.

–¿Y tras la obra? ¿Habrá anillo navegable?

–Eso se verá después de las obras, a finales de 2025, y lo estudiaremos con la Fundación Biodiversidad. Lo importante es que la solución técnica sea compatible con mantener un flujo de agua constante. Recordemos que es un proyecto con una subvención de más del 80 por ciento. Es decir, no tenemos todo el margen de decisión que nos gustaría.

–¿Pero confía en dar con una solución que satisfaga al Grupo?

–Sí. Uno de los temas que nos preocupaba era que no había una comunicación permanente con el Grupo Covadonga, y eso es algo que queremos cuidar. Posiblemente nos reunamos con ellos la semana que viene para explicarles el proyecto y recabar su opinión.

–¿El Grupo ha retirado sus recursos judiciales?

–Lo hablaremos en esa reunión. Conozco a su presidente, Antonio Corripio, hemos estado en contacto y las sensaciones son buenas. Tenemos que cambiar el clima de estos cuatro años.

–Al inicio del mandato señaló que la salud sería el eje vertebrador de la concejalía.

–Me preocupa que 40.000 vecinos y trabajadores de la zona Oeste estén respirando un aire de mala calidad. Tenemos un plan específico desde marzo de 2021 para paliarla.

–Que se acaba de prorrogar ante la falta de nuevas medidas.

–Sí. Además, demasiadas de las actuaciones no se han ejecutado o no han sido suficientes. Vamos a revisarlo y a tratar de implicar más a las instalaciones industriales. No tendremos flexibilidad a la hora de hacer cumplir la normativa. En el Partido Popular tenemos cierta autoridad en eso: nadie puede negar nuestro compromiso con la actividad empresarial, pero en ningún caso eso puede prevalecer sobre la salud.

No me gusta el estado del Albergue de Serín, hay que reformar la estructura o construir otra

–¿Fallan Arcelor y El Musel?

–La acción prioritaria para esta concejalía, según me han contado los técnicos, es el apantallamiento de los graneles de El Musel.

–Su partido defendió en campaña que si la planta de pirólisis recibe los permisos, debe abrir. ¿Lo mantiene?

–Lo dijimos porque sorprendían las declaraciones del candidato socialista. Dijo que si él era alcalde no se haría esa planta, como si tuviera alguna capacidad para ello. Sonaba a tomadura de pelo.

–No fue el único en posicionarse de esa manera. También lo hizo Foro, su socio de gobierno.

–Quien tiene que evaluar los criterios medioambientales es el Principado. No es que nosotros estemos a favor de la pirólisis. Lo que hemos defendido es que hay que esperar a ver los informes, cumplir con la ley y ser conscientes de nuestras competencias.

–Foro sigue siendo muy crítico con ese proyecto.

–Ya. Y si esa planta va a suponer más emisiones o perjudicar de cualquier manera a la zona Oeste, nosotros tampoco la apoyaremos. Pero repito que es pronto para valorarlo y el margen de maniobra del Ayuntamiento es el que es. El ejemplo es la ITV de Granda: al final, no hubo más remedio que dar la licencia porque el Principado dictaminó que se cumplían las condiciones.

–El tripartito al que pertenece terminó nada más llegar con la prohibición de aparcamiento para vehículos sin etiqueta. Y abrió otro carril en el Muro. ¿Eso afecta a la calidad del aire?

–Nos preocupa más el tráfico de la zona Oeste, la avenida Príncipe de Asturias, que asume un tránsito de camiones inasumible para la zona urbana. Tenemos la certeza de que un Gobierno central del PP apostará decididamente por el vial de Jove. Yo pondría el foco ahí.

–¿Qué le parece la zona de bajas emisiones que diseñó el anterior gobierno local?

–No es asunto de mi concejalía y no quiero pisar a mis socios de gobierno. Pero espero que me pidan opinión, eso sí (ríe).

–Entonces, hablemos de contaminación acústica. El anterior gobierno local dejó una norma que no gusta a la hostelería. ¿La mantendrá?

–Estamos trabajando en eso, pero va a haber cambios en la normativa nacional y tenemos que esperar a septiembre u octubre para adaptarnos a ella. Se antepondrá el descanso de los vecinos sobre cualquier otro tipo de intereses. En cualquier caso, el mapa del ruido nos dice que casi el 80 por ciento lo genera el tráfico. Planteamos una medida que habría que ir haciendo poco a poco, que sería poner asfalto fonoabsorbente en las principales vías. La trasladaremos a nuestros socios de gobierno.

Mi concejalía será de ‘Gijón/Xixón’, no tenemos problemas con el asturiano como parece tenerlos Vox

–También lleva Bienestar Animal, un área polémica en el anterior mandato. ¿Qué hará?

–Hemos heredado una nueva ordenanza. Se ha enviado el borrador a las distintas asociaciones para que incluyan sus aportaciones y redactar el texto definitivo que permita iniciar su tramitación, esperamos, a la vuelta del verano.

–Los colectivos animalistas defienden darle un lavado de cara al Albergue de Serín. ¿De acuerdo?

–Es algo que nosotros ya valoramos. En el programa electoral incluíamos construir o reformar un centro de protección y cuidado animal con nuevas instalaciones y diversas edificaciones. Esto será algo a abordar conjuntamente con Obras Públicas, pero ya toca.

–¿Reformar el actual albergue o construir uno nuevo?

–Lo que se pueda. A mí no me gustan nada las condiciones en las que está el albergue en cuanto a infraestructuras. No hablo de la gestión, que no pongo en duda, sino del recinto, de las instalaciones.

–Algunos piden permitir la entrada de mascotas en San Lorenzo en verano y ampliar y perimetrar los parques para perros.

–Eso aún no nos lo han trasladado. Pero sí contemplamos nuevas zonas recreativas para perros y vallar los que estén en zonas de tráfico denso. Esta concejalía ahora lleva Parques y Jardines. Podemos abordarlo.

–¿Y bajar a los perros a la playa en verano?

–Lo estudiaremos, pero no tiene pinta de prosperar, por higiene.

–En cuanto al control de plagas, ¿habrá cambios en la gestión de la presencia de gaviotas y palomas?

–Ya he hablado con Alcaldía y tenemos el compromiso de mejorar la dotación presupuestaria para el control de estorninos, gaviotas y palomas. Sinceramente, el problema que estamos viviendo ahora tiene un origen claro: la decisión política del anterior gobierno de no hacer labores de control durante dos años.

El caso de acoso en Emulsa es una experiencia aprendida; revisaremos el protocolo, el compromiso es total

–En el área de Parques y Jardines, hereda un proyecto ambicioso, el de «Gijón Ecorresiliente».

–Sí, un proyecto con 3,17 millones de euros que me parece muy bonito. Se nos quedó fuera (de las ayudas) la idea de conectar la senda de La Camocha con el Piles, que permitiría crear una ruta ciclista circular por todo el municipio, pero vamos a seguir intentándolo con otras convocatorias. Me ha sorprendido mucho el trabajo que ha hecho Parques y Jardines: se presentaron más de 300 ayuntamientos y Gijón quedó primero, junto a Gerona.

–El anterior gobierno redujo la siega en zonas verdes para crear praderas naturales. ¿Le gusta?

–Incrementa la biodiversidad y eso me interesa. Pero a mí me gusta más una idea que se está probando ahora con «Gijón Ecorresiliente» de praderas floridas. No quiero que por falta de desbroce haya maleza y hierbajos. Y estas praderas floridas son naturales, pero más vistosas. Prefiero eso al césped.

–¿Cómo se ha encontrado Emulsa a nivel financiero?

–Ha conocido tiempos mejores. Va a ser necesaria una nueva aportación de 2,6 millones para hacer frente a lo que queda de año por el impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, por el cambio de la ley en 2022. Eso sí, tenemos el compromiso de no subir las tasas.

–Entonces se tendrá que incrementar la aportación municipal. De eso no hay duda.

–Es que Emulsa es un medio propio del Ayuntamiento y hace trabajos para otras concejalías que, digámoslo así, debería cobrar, como la partida que ya existe por señalización viaria. Lo suyo sería cuadrar así las cuentas y no con el ciudadano. Pero pese a los problemas económicos y el problema laboral que hubo, sí quiero decir que Emulsa es una empresa muy admirada y que la tenemos que cuidar. El tema económico, además, no se debió a una mala gestión, sino al incremento de las tareas por la pandemia.

Aurelio Martín nos facilitó mucho el traspaso de poderes, tenemos todos los datos que necesitamos

–Ese problema laboral fue un caso de acoso sexual.

–La experiencia de todo aquello está más que aprendida. El compromiso es total en la lucha contra la desigualdad. Revisaremos el protocolo y hablaremos con el Consejo de Mujeres y con Igualdad. Tolerancia cero con estos casos.

–¿Tiene algún otro reto para la empresa?

–Quiero revisar si hay competencias impropias como la limpieza de playas, que en el resto de la región lo hace el Principado. También estamos pendientes de la proliferación de vertederos ilegales, que se han multiplicado. Y nos gustaría crear una brigada antigrafitis para que las pintadas se eliminen en 72 horas. Y querría que el área de Seguridad Ciudadana se implique más en atajar estos actos vandálico. Nos salen muy caros a los gijoneses.

–Formó parte de la negociación del nuevo gobierno por parte del PP. ¿Cómo fueron aquellos días?

–En el Partido Popular teníamos un objetivo y lo conseguimos:_reformar la estructura organizativa del Ayuntamiento. Había concejalías y direcciones generales muy desordenadas y nuestra propuesta inicial, antes de repartir competencias, fue ordenarlas. Llevándolo a mi terreno, ahora la concejalía de Medio Ambiente vuelve a ser una concejalía potente. En los dos mandatos de Foro dependía de la Alcaldesa y en el anterior se compartía con Movilidad. Ahora, tenemos un gobierno mucho más funcional y operativo.

–¿Hubo tensión con Foro o sintonía?

–Salvo cuestiones programáticas, como el Muro o el «solarón», fue fácil llegar a acuerdos.

Nos gustaría crear una brigada antigrafitis para eliminar cualquier pintada en menos de 72 horas

–¿Qué tal con Vox?

–Su acuerdo fue con Foro, que negoció por separado. Pablo González y yo advertimos, porque lo sabíamos, que Vox iba a pedir entrar en el gobierno. Creo que Foro pensó que podría llegar sólo a un acuerdo programático, y luego la realidad fue la que vimos: aquellas negociaciones agónicas y en el último minuto.

–¿Le preocupa la imagen del gobierno con las polémicas que se han creado por las posiciones de Vox respecto al asturiano, por ejemplo?

–No me gusta, la verdad. Mucha gente habla de la defensa del asturiano, pero la única norma que hay en su defensa la hizo un gobierno regional del PP. No tenemos ningún problema con el asturiano como parece tenerlo Vox. Quiero que mi concejalía, de hecho, siga usando la denominación «Gijón/Xixón», la doble toponimia, porque es la oficial.

Tengo el compromiso de la Alcaldía de incrementar la partida para el control de gaviotas y palomas

–¿Va a ir a la feria taurina?

–No me gustan los festejos taurinos. No he ido nunca y no tengo la intención de empezar a ir ahora. Respeto la capacidad de elección de quien quiera ir, por supuesto. Pero mi elección personal está en no ir.