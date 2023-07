La EMA niega "indicios" de que la contaminación de Vauste afecte a la red de aguas

El gerente de la Empresa Municipal de Aguas (EMA), Pedro Menéndez, ha asegurado a los colectivos ecologistas que "en ninguno" de los 1.821 análisis des agua suministrada que la empresa efectuó el año pasado "se obtuvieron indicios de contaminación que pudieran proceder de los vertidos de Vauste" (actual Graham Corporate), así como tampoco se encontraron vestigios de contaminantes filtrados al subsuelo desde esa factoría en los análisis efectuados el pasado mes de mayo en el manantial de Llantones y el sondeo de El Molinín, únicas dos fuentes de las que está captando agua la EMA del acuífero que hay bajo Gijón y otros concejos, denominado "Villaviciosa" y que es al que han llegado la contaminación de productos químicos empleados en la antigua fábrica de amortiguadores del Alto de Pumarín.

Un informe de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico emitido en marzo del año pasado y desvelado por LA NUEVA ESPAÑA advirtió de la presencia de altas concentraciones de hidrocarburos, compuestos clorados y otros contaminantes filtrados desde la factoría hasta la capa freática, llegando a afectar al acuífero, señalando que los niveles de contaminación constatado "determinan la existencia de un riesgo inaceptable para las personas, los bienes, los ecosistemas o el medio ambiente en general".

Los ecologistas ya había pedido en abril del año pasado a la EMA que efectuara análisis para determinar si esa contaminación había llegado a sus captaciones del acuífero. Entonces la empresa municipal defendió que no era preciso efectuar análisis de todos los contaminantes filtrados en Vauste, dado que se podían detectar indirectamente mediante el nivel de carbono en el agua, parámetro que se incluye en los análisis periódicos de la EMA. Ahora los ecologistas han vuelto a insistir, después de que los trabajos de limpieza que ordenó el Principado, mediante ejecución forzosa, a Vauste, se hayan traducido hasta el momento en la retirada de 200 toneladas de residuos tóxicos y la extracción de 100.000 litros de aguas contaminadas del subsuelo de la factoría.

Desde la Coordinadora Ecologista de Asturias se apuntó que "cuanto menos resulta sorprendente que la EMA diga que no hay contaminación en el manantial cuando se ha demostrado que sí; eso nos preocupa, por eso reclamamos que haga el análisis completo de todos los contaminantes detectados en Vauste, porque si no, el que hacen no sirve de nada. Si hay una contaminación reconocida porque se está limpiando el vertido, está claro que afectó a las aguas subterráneas; el manantial sólo es uno, con lo que la dilución por muy grande que sea, aunque se produzca, tiene que dejar trazas de contaminantes". La contestación que les dio la EMA hace referencia a la realización de análisis conforme al Real Decreto 140/2003, pero sin facilitarles el listado concreto de elementos químicos analizados ni los resultados de ambas muestras.

Desde Ecologistas en Acción, por su parte, se indica que aunque la parte del acuífero a la que llegó directamente la contaminación es la inferior y está separada por una capa de rocas impermeables de al menos una de las tomas de agua de la EMA (el manantial de Llantones) eso no asegura que no hayan llegado los contaminantes hasta el esa toma a través de fallas que comuniquen ambas partes del acuífero. "Se tendrían que analizar todos los parámetros detectados en Vauste; desde el punto de vista de la seguridad de la salud de la población deberían de hacerse esas analíticas, que tampoco es algo tan costoso. No hacerlas es una negligencia clara", señalan representantes de esta organización.

Además, desde Ecologistas en Acción considera que no sólo deben analizarse las tomas de agua de la EMA del acuífero, sino también todos los manantiales cuyas aguas proceden del mismo. Eso es algo que ya se hizo el Principado en la fuente del Mortero, en Nuevo Gijón, donde se detectaron los contaminantes. "Hay otras que también se tendrían que analizar sus aguas, como la Fuente de Deva, porque la gente puede beber de ellas", señalan.

Mientras tanto, se siguen desarrollando las tareas de descontaminación de Vauste mediante ejecución forzosa ordenada por el Principado al haber quebrado la empresa, que está en liquidación. A mediados del pasado mes de enero, tras haber tramitado todos los permisos, la empresa Rymoil comenzó los sondeos para iniciar la descontaminación del agua subterránea, añadiendo a los ya existentes tres nuevos piezómetros entre los 27 y los 57 metros de profundidad en las parcelas de Vauste.

Además, en febrero comenzó la retirada de residuos líquidos en superficie existentes en distintas áreas de la factoría como la planta de cromo, la línea de pintura, la planta de taladrinas y la depuradora de aguas, además de la retirada de otros residuos existentes en el patio exterior. Rymoil subcontrató a Eulen la retirada y gestión de los residuos peligrosos de la fábrica enviando dos cubas diarias a Cogersa, mientras que del tratamiento de los productos químicos envasados, como pinturas y aditivos, se encargó Industrias Formur.

La retirada de toda la taladrina, vaciado de depósitos de aceite usado, lavado de equipos y limpieza de cubas de cromo, agua y níquel se completó en el mes de marzo. Las labores de descontaminación de la fábrica están siendo coordinadas y supervisadas por la consultora Gemasdos, especializada en temas ambientales.