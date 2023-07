"El diálogo entre religiones ayudaría a no tener miedo al diferente, ni al pobre"

La visita a su ciudad del prefecto apostólico de Battambang, Enrique Figaredo Alvargonzález (Gijón, 1959), es una tradición veraniega más. El jesuita llegó hace dos días a Asturias para pasar unos días de descanso antes de poner rumbo a Lisboa para vivir la Jornada Mundial de Juventud, a partir del 1 de agosto. Este jueves recibirá el premio "Gijonés del año" de 2022 con una ceremonia en el Real Club de Golf de Castiello a las 20.00 horas.

–No se pierde su cita con Gijón.

–Lo disfruto mucho. El clima es precioso y el ambiente de verano, una joya. Estoy como un rey.

–¿Qué supone recibir el "Gijonés del año"?

–Me hace sentir el cariño de Gijón y de su gente. Siento mucho reconocimiento y apoyo afectivo a que lo que hacemos lejos tenga su huella aquí. Eso me ayuda a seguir adelante. Aquí hay muchas personas que sienten cercana la misión. Es una gran satisfacción y doy gracias por ello a "Vivir Gijón" y a toda la ciudad.

–¿Se siente profeta en su tierra?

–Pero solo porque estoy lejos (ríe). Veo que lo que hago en Camboya repercute en la apertura de los corazones de la gente de aquí. Que sienten que el mundo se ensancha. Soy profeta en el sentido de abrir los corazones de los gijoneses para que sean más amplios, alegres y luminosos porque hay uno de aquí que lleva el nombre de la ciudad, su generosidad, esperanza y alegría a lugares lejanos.

–¿Con qué perspectivas afronta la JMJ de Lisboa?

–Con mucha ilusión. Vamos unos 40 jóvenes de Camboya. Es un momento muy fuerte de encuentro, un hito en el camino de los jóvenes, y un momento pensado para la acción. Es como lo que hacemos en Camboya. Salir a la calle a buscar a la gente que necesita apoyo, ánimos yq ue necesita saber que su vida tiene futuro.

–¿Ve alguna posibilidad regresar a España tras 37 años en Camboya?

–No creo. Acabaré con mis huesos allá Tengo la nacionalidad, estoy asentado y las canas me han salido allí. Además, tengo muchos "nietos". Jóvenes a los que apoyé y han formado su familia. Cuando fui lo hice como padre o un hermano mayor. Ahora, soy un poco más como un abuelo.

–Proyectos no le faltan.

–La gran labor que hacemos está relacionada con la educación básica para enseñar a leer y a escribir a los niños y a la gente mayor que no tuvo alfabetización. Hacemos además una labor profesional para enseñar a la gente oficios. Ahora, nos hemos metido mucho en la empresa social.

–¿En qué consiste?

–Son pequeñas empresas para generar recursos y de dar empleo a personas vulnerables. Tenemos una cafetería, un restaurante, un hotel, tiendas y un centro textil para producir jerseyes. Buscamos dar empleo y que la gente se asocie, progrese, se integre en la sociedad y que sus familias tengan ingresos.

–Colaboran además con monjes budistas. ¿Cómo?

–Trabajamos mucho en el diálogo entre religiones. Los líderes religiosos nos unimos para que para que la gente de diferentes cultos colaboren y no se tengan miedo. La colaboración versa sobre la paz, educación en valores, juventud, ecología, respeto a la naturaleza. Es un tema muy bonito.

–¿Desde cuando lleva con ello?

–Desde 1997, cuando empezamos con la campaña contra las minas. Desde que soy prefecto apostólico el tema ha crecido por mi función de líder religioso. Con la pandemia ha ido en aumento. Nos hizo unirnos mucho.

–¿Por qué?

–Cuando empezó la pandemia en Battambang fui a ver al rector de la universidad budista. Es un monje amigo mío. Le dije que teníamos algo que hacer porque había mucha confusión y la gente pobre estaba perdiendo su trabajo. Apostamos por una acción simbólica para ayudar a otros, sobre todo a ancianos. Tuvimos un acto entre varias ramas del budismo, los musulmanes y nosotros. Éramos cinco religiones. Los musulmanes, al principio, no querían venir.

–¿Y eso?

–Se les percibía en la ciudad como los que habían traído el virus y estaban estigmatizados. Vinieron y fue un acto muy bonito. Rezamos juntos y nos hicimos donaciones entre todos. El líder de los musulmanes dijo que se sintió encantado por habernos juntado y porque nadie dijo una mala palabra hacia ellos. Hasta ese día se hablaba muy mal de los musulmanes. El alcalde nos pidió a los líderes religiosos ir a los centros de cuarentena. Logramos levantar el ánimo de los enfermos. Con esta unión, logramos que los musulmanes se sintieran mejor y ayudar a mucha gente.

–¿Sería bueno traer ese diálogo para poner coto al miedo al diferente?

–Sí. El problema en Europa es que a la religión se la minusvalora y estereotipa. Se cree que es algo primitivo y se la ridiculiza. En Camboya es un aspecto muy importante de la vida cotidiana. Las diferentes fes se puede apoyar el que la gente se una. Aquí, por el tema de los estereotipos, es más complicado pero ojalá. El diálogo entre religiones ayudaría a entendernos unos a otros como diferentes, sí, pero también como hermanos. Fomentarlo sería fantástico para no tener miedo al diferente, ni al pobre. A la gente sencilla de otra religión se la mira fácilmente con desprecio, no como un hermano.

–Mencionó las minas. ¿Cómo ha evolucionado el tema?

–Gracias a Dios ha ido para abajo y sigue disminuyendo. Ya no hay accidentes cada día. Llegamos a tener 20 accidentes cada día y jornadas de dos y tres. Los accidentes rondan ahora el centenar al año. Es un problema arrastrado durante 40 años. Me preocupan también las bombas de racimo.

–¿Por qué?

–Son misiles que se abren en el aire y salen granadas que siembran los terrenos. Esas granadas estallan al caer, pero muchas no lo hacen y acaban actuando como las minas. Contra ese armamento hemos hecho campaña. Lo está usando el ejército ruso sin parar en Ucrania y Estados Unidos va proporcionárselas al ejercito ucraniano. Es horrible y lo será en el futuro, sobre todo para la gente rural del país. Es un tema del que no se habla y es hipotecar el futuro de Ucrania para muchos años como pasó en Camboya.

–Justo han coincidido las elecciones de Camboya con la de España.

–Aquello es bastante complicado porque no hay mucha elección. Hay un partido institucional, el Partido del Pueblo Camboyano (PPC), que ha ganado las elecciones y lo hará siempre porque es el partido del gobierno. La democracia es muy diferente. No es como se entiende en Occidente. La oposición tiene poco futuro allí. Para un sistema de progreso tiene que haber evolución dentro del partido. Deseo que en Camboya haya un cambio generacional dentro del partido y lleguen conceptos de justicia, menos corrupción y modernidad.

–¿Percibe cierto decaimiento en Gijón?

–Hay un poco de todo, pero creo que el cambio en el Ayuntamiento ha dado un espacio para tener esperanza de más diálogo y mas participación de pequeños empresarios, comerciantes y hostelería. Creo que ahora tienen espacio más grande para crecer en comunidad y en economía. Hay espacio para la esperanza. Antes, veía mucha crispación. No creo que sea un tema de personas porque con Ana González, como ahora con Carmen Moriyón, me entendía muy bien. El ambiente, como lo veo ahora, está más relajado y hay más espacio para hacer las cosas para el bien común y no imponiendo planes cerrados. Esa es mi impresión, pero si es la verdad, humildemente no lo sé.