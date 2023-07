Hallados nuevos restos arqueológicos en el subsuelo de la Campa Torres

La Campa Torres, como se intuía, esconde aún tesoros. Los estudios del subsuelo con los que se iniciaron la segunda fase de recuperación del yacimiento, centrados en la instalación de una red de drenaje que evite inundaciones, se ha saldado con la conclusión de los técnicos de que en zonas que jamás han sido excavadas parecen ocultarse nuevos restos arquitectónicos aún por identificar. En concreto, un primer análisis detectó "anomalías magnéticas" por buena parte del yacimiento y, ahora, según los nuevos resultados preliminares de otro análisis que se realizó por georradar, las sospechas parecen confirmarse con la detección de nuevas anomalías, a diferentes profundidades y entornos del yacimiento, compatibles con "estructuras arqueológicas soterradas". El hallazgo, explica la red de Museos Arqueológicos, motivará una revisión parcial del actual proyecto de drenaje, que cambiará parte de su trazado para que las excavaciones que se precisan para la obra no afecten a estos nuevos hallazgos, que de confirmarse serán los primeros que aparecen tras terminar las últimas excavaciones hace 20 años. El personal vinculado al actual proyecto arqueológico señala que no se prevé, por ahora, excavar en estas nuevas áreas de interés.

Esta segunda fase del llamado "Proyecto Campa" trae también consigo las primeras excavaciones del yacimiento desde que las labores realizadas en los años 90 quedasen incompletas por el fallecimiento en 2001 del arqueólogo que coordinaba el plan, José Luis Maya. Estas tareas, sin embargo, se centran por ahora en áreas que ya habían sido excavadas previamente, y que han comenzado por una zona de hornos. Esta pata del proyecto, defiende el personal a su cargo, también es relevante porque se podrán aplicar técnicas que en el momento de su inicial excavación no existían. Hasta ahora, y con apenas unas semanas de proyecto, ya se han extraído varias muestras a manos del CSIC que, se espera, darán detalles mucho más precisos sobre los orígenes del yacimiento.

El estudio del subsuelo, en realidad, era un añadido a esta segunda fase del "Proyecto Campa" y buscaba garantizar que el trazado de tubos de drenaje que se va a instalar en el yacimiento para prevenir inundaciones podía realizarse sin riesgo a tocar restos desconocidos. Los responsables, no obstante, no descartaba que este análisis, una técnica que en los años 90 no existía, pudiese dar con resultados llamativos. Y, finalmente, y aunque el personal aclara que los resultados son preliminares, todos los datos conocidos hasta ahora parecen ir en esa línea.

El primer análisis por magnetometría detectó "anomalías magnéticas" en varias partes de la explanada, si bien algunas podrían explicarse por antiguos vallados y otras actuaciones humanas más recientes. Ese primer estudio, no obstante, ya indicaba que algunas anomalías no tenían una respuesta aparente, y que podrían indicar, o bien algún tipo de anomalía geológica, o la presencia de un resto arqueológico. Los nuevos resultados del segundo estudio, por georradar, se muestran aún más confiados –aunque los datos se siguen estudiando–, y apuntan a "la existencia de estructuras arqueológicas soterradas en diferentes sectores" del yacimiento, y también a diferentes profundidades. Ambos análisis corren a cargo de la empresa Geozone, que tardará aún unas semanas en presentar un informe definitivo. Mientras, esta segunda fase afronta ahora una modificación parcial para que el drenaje cambie su trazado, aunque era una posibilidad con la que el equipo ya contaba.