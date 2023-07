Emtusa renovará su flota con fondos municipales tras perder la ayuda europea

El actual equipo de gobierno aún no tiene decidido si recurrirá o no la resolución definitiva del Ministerio de Transportes que dejó a Gijón fuera de la lucha por 9,4 millones de fondos europeos que se iban a dedicar a acciones de movilidad en la zona centro y Cimadevilla y, sobre todo, a mejoras en las cocheras y la flota de autobuses de Emtusa. "Estamos ante un tema grave e importante. No valen declaraciones apresuradas, hay que tomar una decisión reposada", sentenció ayer el portavoz del tripartito, el forista Jesús Martínez Salvador, a la salida de reunión ordinaria de la Junta de Gobierno. Pero más allá de que se recurra o no esta decisión, lo que parece tener claro el gobierno, y Foro que tiene el transporte público en una de sus concejalías, es que las necesidades de renovación de la flota serán asumidas aunque no se cuente con los fondos europeos esperados.

"El anterior equipo de gobierno estaba mas preocupado en implantar prohibiciones contra los coches que en fomentar el transporte público y descuidó está convocatoria que hubiese permitido iniciar la renovación de la flota de Emtusa un coste mucho menor. Evidentemente saldremos al rescate y durante los próximos años el Ayuntamiento asumirá todo el proceso de renovación de flota. Luego dirán que ellos son la salvaguarda de los servicios públicos y que nosotros hacemos recortes", sentenciaba el también forista Pelayo Barcia, concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público y presidente de Emtusa. Martínez Salvador y Barcia coincidieron en igualar esta situación con la vivida en el anterior gobierno de Foro con la reformulación de la financiación de las cocheras de Emtusa. "Otra vez toca a un nuevo gobierno solucionar una papeleta en una empresa tan importante para Gijón. Ya nos tocó deshacer el entuerto de las cocheras, que hipotecaba en 80 millones al Ayuntamiento", recordaba Martínez Salvador aunque sumando al problema la delicada situación económica que ahora vive Emtusa con un descenso de ingresos por la pérdida de viajeros que conllevó la pandemia. "Nos preocupa mucho Emtusa y vamos a centrar muchos esfuerzos en intentar corregir la situación. Eso merece una estrategia clara y planificada que a día de hoy no podemos anunciar", remató Martínez Salvador. De los 9,4 millones que se pidieron a Europa en esta convocatoria –y que se perdieron por no estar al día el Ayuntamiento de Gijón con sus obligaciones fiscales por una tasa de 5.300 que se pagó con retraso por error– a Emtusa iban 5,3 millones: 4,3 para la electrificación de las cocheras y un millón para comprar cuatro autobuses eléctricos. Emtusa tenía en los fondos europeos su forma de renovar una flota en "situación crítica" en cuanto a sus articulados y con un 40% del total de sus vehículos con más de diez años. Y de dar el salto definitivo en la compra de autobuses más sostenibles. Un informe de la gerencia de Emtusa previo a la pandemia hablaba de una necesidad de compra de ocho autobuses al año. Una cifra que no se ve en la media de los últimos ejercicios. La oferta de empleo de 60 plazas de conductor recibe 514 solicitudes

Un total de 514 personas han presentado solicitud para participar en el proceso de selección abierto por la Empresa Municipal de Transportes Urbanos (Emtusa) para elegir a 60 nuevos conductores que incorporar a su plantilla. Los 60 puestos fijos se irán asignando a lo largo de los próximos cuatro años, según vayan surgiendo las vacantes a cubrir. Antes de alcanzar ese puesto se les podrá llamar para cubrir necesidades puntuales a través de un contrato temporal. Además, de esta convocatoria saldrá una bolsa de empleo formada por todas las personas que hayan conseguido la calificación de aptas. El proceso selectivo incluye una primera vuelta de promoción interna y la reserva de cuatro plazas para personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Los candidatos que resulten admitidos pasarán por una fase de pruebas teóricas, de aptitud y de personalidad con un peso total del 70% del proceso y carácter eliminatorio cada una de ellas. La prueba teórica son 50 preguntas; la prueba aptitudinal va dirigida a analizar el razonamiento verbal, numérico, lógico y abstracto... y luego va el test de personalidad. A la prueba práctica –conducir un autobús de 12 metros– solo pasarán los 120 aspirantes con las mejores notas.

Los trabajadores de la empresa de autobuses, llamados a las urnas

El próximo viernes están llamados a las urnas los trabajadores de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos (Emtusa) para elegir a los nuevos integrantes de su comité de empresa. Y a un nuevo presidente ya que el actual, Sergio Álvarez, de UGT, no se presenta al proceso. Son trece las personas que conforman el comité de empresa y siete las organizaciones sindicales que optan por mantener su representación: Comisiones Obreras, UGT, CSI, Usipa, Asociación Sindical Independiente (ASI), USO y Sindicato Astur Independiente (SAI). Emtusa es una de las tres grandes empresas del Grupo Ayuntamiento. Tanto pro presupuesto como por plantilla. A 31 de diciembre de 2022, la plantilla de Emtusa se componía por 344 personas a jornada completa. De ellas, 299 prestando servicios en la sección de conductores. Estas elecciones llegan, además, en un momento muy delicado para la empresa y tras una lucha sindical que llevó a los trabajadores a la calle hace unas semanas en plena negociación de su convenio colectivo. La reivindicación del personal incluía, además de las mejoras en el convenio, compromisos de ampliación tanto de la plantilla como de la flota de autobuses y una negociación de la reforma de la red de líneas.