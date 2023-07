El Festival Aéreo Internacional vuelve a surcar Gijón: estas son las aeronaves participantes este domingo

El Festival Aéreo Internacional alzará el vuelo por decimoséptima vez el próximo domingo. Y esta vez lo hará de una forma "muy especial" al congregar por primera vez a los tres ejércitos (la Armada y el Ejército de Tierra y Aire). "Se ha logrado una representación única y muy interesante. Recorrerá toda la historia de la aviación. Extranjera, clásica, ligera, acrobática, militar y helicópteros. Esperemos que la meteorología nos permita hacer las cosas", señaló este miércoles Pablo González, director técnico de la exhibición que ya es todo un clásico en el verano gijonés en la que esta vez participarán un total de veinticinco aeronaves, diez menos que el año pasado.

Entre ellas, las aeronaves ULM La Morgal (KP-2U Skyleader 200, Zenair CH 601 XL y BRM Land Africa), el avión de Patrulla CN 235, de la Guardia Civil, y el Eurofighter Typhoon (C.16), del Ejército del Aire y del Espacio. En cuanto a las formaciones, también volverán a surcar el cielo de Gijón la Patrulla Águila y la Patrulla Acrobática de Paracaidismo PAPEA, "campeones del mundo en su disciplina" representando al Ejército del Aire y del Espacio, y la Formación Quijote (Reims Aviation FTB 337 G y Cessna 305 C). También estará presente la Patrulla de Honores, encargada de recibir a los jefes de estado cuando vienen de visita a España, "un personal bastante cualificado". Las acrobacias correrán a cargo de Ramón Alonso (Sukhoi SU-31) Jorge Macías (Láser Z 300) Juan Velarde (Extra EA 300 LC). En cuanto a los helicópteros, sobrevolarán la bahía de San Lorenzo con sus hélices el Eurocopter EC 135, de la Policía Nacional; el Helimer Agusta AW 139, de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima; el Airbus AS 365 Dauphin, de la Guardia Civil; el NH 90, del Ejército de Tierra, y el Sikorsky SH 60, de la Armada Española.

En clave internacional, la Patrulla Aerosparx británica (Modelo Grob G 109B) despegará en Gijón, "una formación británica única en el mundo muy solicitada entre los casi 300 festivales aéreos que hay en el mundo en julio y agosto", detalló González. Será en el Sunset Airshow, en las últimas horas de luz del sábado en las que combinarán vuelo en formación, acrobacias y pirotecnia. El Festival Aéreo Internacional será la guinda a la Fiesta del Cielo, que arrancó con el "Drone Show Festival" y ha llenado estos días la ciudad de diversos talleres y actividades.

"Quiero agradecer a todos los que hacen posibles con su trabajo que esta cita siga teniendo éxito abrumador. Me consta que han dedicado mucho tiempo y desvelos para que estemos aquí 17 años después de aquella primera edición. También quiero dar las gracias a todos las fuerzas y cuerpos de seguridad que con su trabajo hacen que se celebre mejores condiciones" para el "deleite de miles de gijoneses y visitantes", agradeció la Alcaldesa, Carmen Moriyón, al inicio de la presentación. La Regidora destacó que en el Ejército español "hay una labor, cultura, histórica e incluso didáctica". "Gijon quiere estar ahí y ser parada obligatoria de esta cita, con un reconocimiento a las instituciones y su liderazgo aeronáutico". Sobre las posibles críticas o manifestaciones contra el Festival Aéreo, Moriyón defendió que "no es nada belicista" y "es una ocasión única para reforzar lazos institucionales con aquellos que velan cada día por nuestra seguridad". "Gijón es una ciudad abierta en la que se desarrolla todo legal y en libertad. No habrá problema con quien quiera manifstarse siempre que cuenta con los permisos. Todo ha de convivir y ser respetado. Este festival se inició con visión por parte del gobierno socialista y es un claro ejemplo de éxito. Lo respaldan las personas que salen a la calle", remató.