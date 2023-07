Granda se abraza con Llantones en su fiesta: "Sois ejemplares"

Con una entusiasta actuación de tonada y gaita y un hermanamiento con las fiestas Llantones, dieron comienzo ayer en el local social de Granda las celebraciones en honor a Santa Ana. El presidente de la comisión de Llantones, Benjamín Loredo, fue el encargado de inaugurar oficialmente los actos con un emotivo pregón en el que no escatimó en agradecimientos: "La ocasión lo merecía, agradecer a Granda, sois un pueblo ejemplar. Al final, estos siete días de fiesta son para hacer una fiesta de prao de verdad", dijo. También tuvo palabras de cariño para Félix Gómez, presidente de la Asociación de Vecinos "Santo Tomás" de Granda.

Loredo destacó que "el ambiente familiar en Granda es exagerado". "Nos conocemos todos, la colaboración de los vecinos es increíble año tras año, y la verdad que es igual entre Granda y Llantones, por eso, este hermanamiento", indicó. "Es duro hacer las fiestas porque son muchas cosas, porque en cuanto arranca va todo solo, pero hasta tenerlo todo preparado es difícil. Sois impresionantes, aquí en este pueblo se come y se bebe muy bien. Y por último, agradecer a los que me metieron en esto, gracias, tenéis un programa impresionante. Igual que yo aquí me siento en casa, sabéis que en Llantones también tenéis una casa, buena fiesta de prao", remató.

"Nunca te gusta llegar a este término delante de tanta gente porque te pones nervioso, ya que es todo gente conocida. Pero bueno, hay muchas cosas en común", comentó Loredo tras el pregón. La emoción y las ganas de celebrar a las que aludía se sentían en cada rincón de la parroquia. Lidia Cabañas y Ana Ordás expresaron su alegría por el regreso del formato original de siete días de fiestas, después de varios años de un programa reducido a tres años debido a la pandemia. "Tenemos muchas ganas de que empiecen ya, llevamos todo el año esperando", contaban las jóvenes, mientras vendían las camisetas en conmemoración de las fiestas.

Tras el pregón, hubo la selección de la xana y el trasgu entre los niños de la parroquia y los vecinos disfrutaron de un vino y una merienda. Con un ambiente festivo y cargado de ilusión, Granda se prepara para disfrutar de una semana llena de tradición, alegría y hermandad, honrando a Santa Ana en unas celebraciones que reúne a toda la comunidad. Para hoy, a las 18.00 horas, está prevista una jira campestre en el área de descanso de la senda, al lado del puente Les Vegues.