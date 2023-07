"No hay que tener miedo a decir que somos taurinos"

Tras dos años alejado de los ruedos, el torero Sebastián Turzack Castella (Béziers, Francia, 1983) volvió a vestirse de luces esta temporada. Su importante paso por Las Ventas de Madrid, que lo convirtió en el máximo triunfador de San Isidro, ha marcado su regreso. El 18 de agosto toreará en El Bibio junto a Alejandro Talavante y Tomás Rufo.

–¿El regreso de la Feria de Begoña es un triunfo para toda la tauromaquia?

–Y tanto. Recuperar una plaza siempre es un triunfo. Además, porque en este caso hubo mucha injusticia, no había ningún argumento para cerrar la plaza, solo temas políticos. Pero por lo menos todo vuelve a su sitio, como Dios manda. Y la tauromaquia y la afición salen ganando, como debe de ser, porque es cultura y tradición del país.

–Cada vez va más público a las plazas, especialmente jóvenes. ¿El futuro es prometedor?

–Totalmente. El cambio generacional ya está hecho y cada vez va a más. Es gloria bendita, como dicen por aquí en el sur. Debía haber un cambio, se pedía a gritos y se dio. Afortunadamente, ahora mismo, hay jóvenes aficionados y también hay toreros jóvenes, ganaderos y empresarios. Eso es bonito y para el futuro de la fiesta es ilusionante. Ahora lo que hay que hacer es promocionar bien la fiesta, cuidarla bien y tratarla bien.

–¿Cómo se consigue promocionarla? ¿Depende las figuras?

–No, no. En momentos pasados, que fueron difíciles, como todo el mundo estaba cohibido y tenía miedo a decir que era taurino, tuvimos que coger la bandera y echar para adelante. Y lo hicimos. A día de hoy esto es cosa de todos. No es solo cosa del torero, porque el que llena la plaza no es el torero. El torero llena la plaza de arte, de valor y de afición, pero es el público el que llena la plaza de su afición, de sus ganas de toros, y quien debe defender la fiesta es un conjunto de todo el mundo. No hay que tener miedo a decir que somos aficionados, también los periodistas deben hacer entrevistas, reportajes y noticias para hablar de toros. Hay que ser productivo. Hay algo muy fácil de entender que es que la tauromaquia es la raíz de este país, de España. Es tradición, cultura y es parte de España. Los taurinos deben estar con el tiempo de la evolución, abiertos a todo, saber promocionar la fiesta, cuidar mucho al aficionado porque es el que paga. El empresario debe cuidar mucho eso, haciendo buenos espectáculos y cuidando mucho al toro que es la materia prima. Cuando hay un momento duro hay que saber sembrar para en unos años recoger. Todos debemos darnos la mano y para adelante.

–¿Hay mayor apoyo institucional a la tauromaquia en Francia que en España?

–No sabría decir. La fiesta en Francia está en un territorio reducido, en el sur de Francia, y nosotros lo hemos protegido bien. Pero en España igual. La Fundación del Toro de Lidia lo está haciendo, en la que estamos metidos todos… Lo que no hay que tener miedo es a decir que somos taurinos.

–¿Qué recuerdos tiene de Gijón y de su plaza de El Bibio?

–Muy bonitos. Además, tengo suerte de tener partidarios de Gijón que me siguen a muchos sitios. He tenido faenas muy bonitas. Recuerdo una faena a un toro de Montalvo y otra a un toro de Juan Pedro Domecq muy importantes. He disfrutado mucho y espero seguir disfrutando de la plaza y de la afición. Y de la ciudad, aunque no puedo del todo, porque en temporada llegamos a las seis de la mañana y toreamos a las seis de la tarde y ya nos vamos. Pero lo que he podido, es maravillosa.

–En su regreso a los ruedos se ha convertido en el máximo triunfador de San Isidro.

–Sí. Volver al ruedo no fue fácil. Queramos o no ahí está la inseguridad, las dudas de ponerte el traje de torear. Es ponerte delante del toro después de dos años, casi tres sin torear, y además queriendo que haya una evolución en mi concepto. Las primeras tardes no fueron fáciles. Ni mucho menos. Hasta llegar a Madrid no ha sido fácil. Pero a día de hoy estoy disfrutando muchísimo la temporada y cada día que me visto de torero lo estoy disfrutando al máximo y se está notando. Espero llegar a Gijón con esa línea y poder hacer lo mismo, porque la afición de El Bibio es muy especial, con una sensibilidad especial. Le gusta el toreo. Espero estar a la altura.

–¿Hay momentos en que se necesita parar y luego volver?

–Todos los toreros, en general. Todo el que es capaz de tomar esa decisión. Estuve 25 años dedicado a mi vida a mi profesión, pero como persona necesitaba un tiempo para mí, para tomar oxígeno y lo tomé. La necesitaba y quería evolucionar en mi toreo.

–Cuando se apartó de los ruedos optó por la pintura.

–Todas las artes están relacionadas, se van nutriendo el uno del otro y es una forma de inspiración para cada artista. A mí la pintura me ha gustado siempre. Siempre he intentado compaginarla incluso, que algún pintor me haga el cartel con su obra y lo he hecho en varias ocasiones. En este caso tomé ese camino, que me ha aportado mucho en cuanto a expresión y lo disfruté. Pero ahora mismo tengo mi cabeza plenamente metida en torear.

–¿Cómo se vence el miedo?

–Con todo lo que se ha hecho anteriormente. Todos tenemos un cierto valor, porque hay que tener un mínimo para ponerte el vestido de torear e ir a la plaza. Algunos lo dominan más y otros menos. Con todo lo que tú haces, de sacrifico, de entrenamiento, de preparación, de concentración, de vivir en torero, de cuidarte, de deporte, porque no hay que olvidar que el torero es un artista, pero también es un deportista de alto nivel, entonces, todo esto hace que tu venzas el miedo, con tu seguridad en ti mismo y con tu preparación. Y ya cada uno pasa los límites que es capaz de pasar por sus condiciones y sus capacidades.

