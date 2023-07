La lotera del millón de euros de Montevil: "Me imagino quién se lo llevó"

"Me puedo imaginar quién es". Lo dice, sin revelar más pistas, Teresa Yáñez, encargada de un estanco de Montevil de la calle Velázquez que en la noche de este lunes comprobó que uno de sus boletos de la Primitiva había resultado premiado con un millón de euros en la modalidad del sorteo del Joker. El juego, conocido por su carácter aleatorio en la selección de números, ha dejado al barrio perplejo debido a la rareza de ganar un premio tan cuantioso. "La posibilidad de ganar es una entre diez millones; es tener muchísima suerte", aseguró Yáñez, que calcula que solo unos cinco clientes habituales juegan a la Primitiva con esta modalidad de sorteo.

El juego es relativamente sencillo, pero recae en el puro azar. Se introducen en un bombo diez bolas numeradas del cero al nueve y aleatoriamente se extrae la primera bola, cuya cifra será la unidad del millón. Si se aciertan las siete cifras y en el mismo orden, el premio es el millón de euros. Por eso ayer fueron muchos los curiosos que se acercaron ayer al estanco para ver si la surte se repetía. "Tantos años jugando para esto", se lamentó uno de los vecinos. "Vengo a por uno", comentó, ilusionada, otras compradora. "¿Hay gordo para hoy en la Primitiva? 900.000 euros me vendrían muy bien", bromeó otra de las clientas.

A pesar de que aún no se sabe quién es el afortunado ganador, se especula que podría tratarse de algún vecino recurrente de la zona, que juega regularmente a la Primitiva y al Joker, ya que esta modalidad de sorteo cuenta, explica Yáñez, con muy pocos participantes en comparación. "Me puedo imaginar quién es; yo misma me hago mis películas", bromeó la vendedora, encargada del estanco desde hace más de quince años.

El negocio está situado en el número 17 de la calle citada desde hace 20 años. "Pero siempre ha sido un lugar popular para adquirir lotería y productos de tabaco, sobre todo, en los últimos años", aseguró Yáñez. Sin embargo, la suerte de este lunes fue una novedad. "Es la primera vez que toca algo tan gordo. Otros años sí tocaron alguna vez premios de unos 200.000 euros, pero nunca esta cantidad. Puedo entender que el ganador no se haya identificado de momento, porque esto ya son palabras mayores", reconoció la encargada.

La incógnita sobre la identidad del ganador es ahora motivo de especulación en Montevil, donde se calcula que menos de media docena personas juegan con frecuencia a este sorteo. El ejemplo en cifras lo pone Yáñez: "Los lunes con la Primitiva se forma aquí una marea de gente, pero al Joker muy poca gente apuesta. Si vienen entre trescientas y cuatrocientas personas a por la primera, sólo cinco lo hacen por su juego anexo". Mientras ese comprador decide si revela o no su identidad, en Montevil reina un aura de misterio y, en el estanco, colas de nuevos compradores.