El organigrama municipal de Gijón se divide en 16 direcciones a falta de retoques del PP y Vox

Cinco altos cargos acompañarán a la edil forista María Mitre en la concejalía de Hacienda. Serán los ocupantes de las direcciones generales de Recursos Humanos, Económico-Financiera y de Protección de Datos y Coordinación de Sistemas de Información y Comunicación y las direcciones de área de Patrimonio y Contratación y de Ingresos y Gastos. Mitre se lleva cinco de las dieciséis direcciones que conforman la nueva estructura municipal de la que ayer se informó en Junta de Gobierno. Su antecesora, la socialista Marina Pineda, tenía en su equipo dos direcciones generales y una de área.

La estructura aprobada ayer no es la definitiva. El nuevo organigrama está abierto a ampliarse con futuros ajustes en alguna concejalía que se ha quedado fuera de esta reordenación. De hecho la nueva estructura se centra básicamente en las concejalías que le corresponden a Foro dentro del gobierno que comparte con PP y Vox. Al área de poder del PP solo le compete la dirección general de Medio Ambiente y Sostenibilidad, que se corresponde con la concejalía del mismo nombre que encabeza Rodrigo Pintueles. El anterior director general de Medio Ambiente lo era también de Movilidad –en base a la ordenación de concejalías del gobierno de PSOE e IU– y fue cesado la semana pasada. En esta reestructuración no aparece, por ejemplo, la concejalía de Ángela Pumariega, que lleva Economía, Empleo, Turismo e Innovación. En todas esas áreas el único cesado fue el director general de Promoción Económica y Empleo, David Rionda. Tampoco hay referencias en esta estructura a la concejalía de Festejos, que lidera Vox con su portavoz, Sara Álvarez Rouco.

El actual diseño da a la edil de Hacienda más direcciones generales que a la Alcaldesa. Carmen Moriyón tiene dos bajo su mando directo: la dirección general de Igualdad y la dirección general de Estrategia y Proyectos de Ciudad. El mismo número que tenía Ana González, aunque en su caso la denominación de la segunda era Innovación y Promoción de Gijón, que incorporó los fondos europeos.

La nueva estructura directiva municipal incluye las direcciones generales de Urbanismo y Licencias y de Infraestructuras. La primera sirve de soporte a la concejalía de Urbanismo que encabeza el forista Jesús Martínez Salvador y la segunda está dentro de la concejalía de Infraestructuras Urbanas y Rurales del también forista Gilberto Villoria.

A la concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias se le adscribe una dirección de área de Seguridad Ciudadana; a la de Relaciones Institucionales de Jorge González-Palacios una dirección de área de Relaciones Institucionales y Protocolo y a la Cultura, Juventud y Museos que lidera Montserrat López Moro le incorpora la dirección de área de proyectos de juventud y proyectos educativos. A estas nuevas direcciones se suman las que se corresponden con los tres organismos autónomos del Ayuntamientos: las fundaciones de Servicios Sociales y Cultura, y el Patronato Deportivo.

La Junta de Gobierno de ayer no solo le dio el visto bueno a este estructura sino que aprobó las bases de las convocatorias que permitirán ocupar las direcciones de Hacienda, Urbanismo, Infraestructuras, Seguridad Ciudadana y Relaciones Institucionales. La intención es que todo esté operativo en septiembre. Y aunque en la sesión de ayer no hubo ningún cese de directivos nombrados por el anterior gobierno, eso no garantiza que se vayan a quedar todos los que ahora mismo siguen en su puesto. "Cada concejalía marca su rumbo; decide si se quedan o se cambian más adelante", indicó Jesús Martínez Salvador. Siete son los directivos que han sido cesados.

Al tiempo, ayer se convocaban las dos primeras comisiones de este mandato. El jueves se reunirá la de Urbanismo con aprobaciones de estudios de detalle y una modificación puntual del Plan General de Ordenación (PGO). Y el viernes se constituye la de Hacienda con información ordinaria sobre proveedores y presupuestos.