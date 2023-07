El fin de la renovación del alumbrado público se demora a enero de 2024

El 1 de enero de 2024 es la nueva fecha fijada para que todas las farolas de las calles de Gijón usen tecnología led. Una fecha que tiene que ver con la decisión del actual equipo de gobierno –formado por Foro, PP y Vox– de dar su aprobación a la petición de la empresa de prorrogar en seis meses el plazo previsto en el contrato inicial. Y que fijaba para este 31 de julio la renovación de las más de 42.000 luminarias repartidas tanto por la zona urbana como rural.

A día de hoy solo se ha renovado un 85%. Para ese 15% restante es para el que desde Acciona, como adjudicataria del contrato de servicios energéticos, se pidió el nuevo plazo. El Ayuntamiento se lo ha concedido en base a las justificaciones de la empresa, que alegó problemas tanto en el suministro de determinadas piezas como en los trámites de legalización de las instalaciones.

La prórroga del proceso de renovación del alumbrado no afecta a las condiciones económicas del contrato. Algo que destacó el portavoz del gobierno local, el forista Jesús Martínez Salvador. "Esta prórroga no afecta al precio. El precio de la oferta que entraba el uno de agosto se mantiene para esa fecha, así que el Ayuntamiento no sale perjudicado ya que es un precio inferior al de mercado", recalcó el edil. Sigue pendiente la organización de una mesa de trabajo entre los tres socios del gobierno que estudie al detalle las condiciones de un contrato, sobre el que Foro, PP y Vox mantienen muchas de las dudas que tenían cuando estaban en la oposición

La aprobación de esta prórroga fue uno de los asuntos que se trató fuera del orden del día de la Junta de Gobierno. Al igual que ajustes en la estructura directiva municipal. En el orden del día si estaba la aprobación del convenio de colaboración entre el Principado de Asturias y el Ayuntamiento para el mantenimiento del Centro Asesor de la Mujer. Este convenio supone la transferencia al Ayuntamiento de algo más de 78.000 euros que sirven para sufragar los salarios de una psicóloga y una de las dos abogadas que trabajan en el centro. Martínez Salvador puso en valor este dispositivo por el que pasan una media de mil mujeres cada año.

Además, la Junta de Gobierno desestimó un recurso en relación al contrato del servicio de comedor de las escuelas infantiles y dio su aprobación a las certificaciones finales de, por un lado, la reordenación semafórica de las calles Fuente del Real, Camposagrado y Usandizaga con motivo de las obras del carril bus en la avenida de Pablo Iglesias y, por otro, las obras de ensanche y pavimentación de un tramo de la carretera de La Pedrera. Con un coste de 16.881 y 35.141 euros, respectivamente.